لاعب جزائري مشهور على رادار ليفربول

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وطن – ذكرت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وقال موقع (Calciomercato) الإيطالي، بأن ليفربول (الريدز)، سيحاول ضم الجزائري بن ناصر إلى صفوفه، ليكون رابع صفقاته القوية هذا الصيف.

ليفربول والجزائري إسماعيل بن ناصر

وأردف الموقع، ” ليفربول سيدخل الصفقة بمبلغ 40 مليون يورو، من أجل إقناع الميلان، بطل الدوري الإيطالي الموسم المنصرم. من أجل التخلي عن خدمات الجزائري إسماعيل بن ناصر”.

🥉🚨🥉🚨| [CalciomercatoWeb] يخطط ليفربول للتعاقد مع لاعب خط وسط ميلان إسماعيل بن ناصر ، الذي قد يكلف حوالي 34 مليون جنيه إسترليني. pic.twitter.com/xgCRXJZV9U — Salman (@lfcsalman) August 6, 2022

وشهد في الموسم الماضي، التألق الملفت الذي قدمه الجزائري بن ناصر مع فريق ميلان، إلى جانب المستوى الرائع الذي قدمه مع منتخب الجزائر (محاربو الصحراء) في تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023.

رغبة يورغن كلوب

وبين، بأن الدافع وراء المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول (الريدز)، في التعاقد مع الجزائري بن ناصر لاعب وسط فريق الميلان، هو لزيادة الجودة والقوة وسط الميدان.

كما وأضاف الموقع الإيطالي، ” هذه الخطوة جاءت من قبل نادي ليفربول، بعد تعرض الإسباني تياغو ألكانتارا للإصابة. التي سيغيب على إثرها لأسابيع قادمة”.

🔴🇮🇹 | كالتشيو مريكاتو الإيطالية : يخطط ليفربول للتوقيع مع لاعب خط وسط ميلان إسماعيل بن ناصر ، الذي قد يكلف حوالي 34 مليون جنيه إسترليني. صفقة خرافية لو تمت .. بن ناصر واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم ومن أكثر اللاعبين الـ Underrated أخر سنوات.pic.twitter.com/vDPIbtsWMZ — A5med 🇧🇷 (@VVDawi) August 6, 2022

من هو الجزائري إسماعيل بن ناصر؟!

النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، من أب مغربي وأم جزائرية، من مواليد عام 1997. كما ويمتلك اللاعب الجنسية الفرنسية.

بدأت مسيرته الكروية عام 2004 من بوابة أرليه أفينيون، ثم انتقل إلى صفوف أرسنال، وبعدها انتقل إلى صفوف إمبولي الإيطالي عام 2017. لينضم بعدها إلى ميلان عام 2019 وحتى الآن.

كما توج مع منتخب الجزائر الذي اختار أن يمثله على حساب فرنسا، بلقب كأس أمم أفريقيا لعام 2019، ولقب دوري الدرجة الثانية مع إمبولي الإيطالي. ومؤخراً توج بالدوري الإيطالي الممتاز مع نادي ميلان الموسم المنصرم.

🚨 اسماعيل بن ناصر لاعب ميلان اصبح على رادار ليفربول pic.twitter.com/zGT64mBtMj — E P L W O R L D (@EPLworld) August 6, 2022

ويشار بأن عقد الجزائري بن ناصر، ينتهي مع فريق ميلان في صيف عام 2024، كما وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده 50 مليون يورو.