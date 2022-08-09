فيديو لمحمد القحطاني قبل وفاته بيومين يوثق اشتباكه مع معارض مصري

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وطن – تداول ناشطون مقطع فديو لرجل الأعمال السعودي محمد القحطاني، الذي توفي اليوم أثناء كلمة له على الهواء في مؤتمر بمصر، يوثق آخر ظهور قبل وفاته بيومين.

هذا ما قاله محمد القحطاني قبل وفاته بيومين

وظهر محمد القحطاني وهو يرد رداً قاسياً على أحد المعارضين أثناء مؤتمر للمؤسسة المصرية الوطنية لـ حقوق الانسان.

وتوفي محمد القحطاني، أثناء إلقائه لكلمته، الثلاثاء، بالمؤتمر العربي الإفريقي، في دار حرس الحدود في العاصمة المصرية القاهرة، والذي نظّمته منظمة مكافحة التزوير والتزييف برئاسة السفير حسام أبوالعلا.

وقال القحطاني بحسب الفيديو المنشور على قناته بيوتيوب ورصدته (وطن): “إن ثقافتنا تلح علينا تكريم المعلم.. أما إذا كان لدى بعض الناس توجهات سياسية أو كان في عقله حجر لوثة ـ كما قال ـ فيجب أن ينطق.”

وتوجه للمعارض أرجوا ألا تكون منهم، وقال محمد القحطاني إن منحاي هو عبادة الله سبحانه وتعالى.. ثم رضى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهما -كما قال- خطوط حمر.”

واستدرك: “اعتدت على أن من أكرمني أكرمته ومن لا يذكر الجميل فليس فيه خبر”.

ومدح “القحطاني” أيضا في الفيديو المصور له قبل يومين، السيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد، كما فعل في الظهور الأخير له اليوم قبل أن يسقط مفارقاً الحياة.

وأضاف “لدينا الفراسة العربية.. وعندما نكون مجموعة ولدينا ضيوف فلا نسيء للضيف ولا نقاطعه في الحديث.”

وفاة محمد القحطاني وهو يتملق السيسي والمحمدين

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فديو يظهر فيه رجل الأعمال والدبلوماسي السعودي محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، الثلاثاء، وهو يلقي كلمة في المؤتمر العربي الإفريقي، ثم يسقط على الأرض مفارقاً الحياة على الهواء مباشرة.

"محمد بن زايد عميد الإنسانية ورجل السلام".. الدبلوماسي السعودي محمد القحطاني يسقط ميتًا بعد مدحه للسيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد pic.twitter.com/CUePWySdi4 — The Lens – العدسة (@TheLensPost) August 9, 2022

وكان “القحطاني” يشيد بما وصفها بإنجازات رئيس الإمارات محمد بن زايد، للمنطقة، وكذلك إنجازات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإنجازات الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان. وهو الكلام ذاته الذي قاله في مداخلته قبل يومين.

من هو محمد القحطاني؟

وينحدر القحطاني من منطقة حائل وهو متزوج من إماراتية ويقيم في الإمارات منذ سنوات طويلة.

وأفادت تقارير إخبارية أنه تم منحه لقب سفير نوايا حسنة كمنصب شرفي. فيما نفت مصادر سعودية ما تردد من أنه دبلوماسي.

ورغم المعلومات القليلة عن القحطاني على الإنترنت، إلا أن تقارير ذكرت أنه كان رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمارية تدعى ”السلام“ القابضة.

وتعمل المجموعة المشار إليها في مجال العقارات والنفط والزراعة. ولها العديد من المشاريع الإنشائية في الصين وبلدان أخرى.