فايز المالكي يضيق ذرعاً بتصرفات “المحتاجين”.. ما يحدث أمام بيته لا يصدق!

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وطن– أثار الفنان السعودي فايز المالكي، جدلاً واسعاً بأول شكوى علنية له، من أصحاب الحاجات الذين يزورونه طلباً للمساعدة.

حيث انتقد فايز المالكي من يقومون بزيارة بيته في وقت متأخر من الليل.

لا توجعوني

وكتب المالكي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “بالله العظيم لا تحرجوني وتوجعوني عند بيتي..اسال الله يفرج همكم“.

وأضاف: ”مو معقول الساعه 2 و3 بالليل تاقف على باب بيتي وتدق الباب وتلفلف ع البيت ياخوان البيوت لها حرمة“.

وتابع المالكي: ”اسال الله يفرج همكم اعرف انكم اصحاب حاجة لكن مابيدي شي.. افتح الباب الظهر العصر اخر الليل والاقيك داخل الحوش لا“.

شكوى من الإزعاج

وكتب الفنان السعودي في تغريدة أخرى: ”اخواني اسال الله ان يفرج همكم. بس حتى عيالي مايقدرون يطلعون بسبب اللي واقفين عند باب بيتي بكل وقت. ارجوكم انا عندي عيال وجيران والله العظيم كلهم يشكون من الازعاج. ارجوكم“.

وختم المالكي سلسلة تغريداته بالقول: “أسال الله يفرج همكم ويقضي دينكم ويشفي مرضاكم. اللهم اجعلني ممن لا يفعل إلا خير ولا يقول إلا خير ولا يُذكر إلا بالخير”.

اسال الله يفرج همكم ويقضي دينكم ويشفي مرضاكم — فايز المالكي (@fayez_malki) August 8, 2022

🤲اللهم اجعلني ممن لا يفعل إلا خير ولا يقول إلا خير ولا يُذكر إلا بالخير.🤲

تصبحون بخير — فايز المالكي (@fayez_malki) August 8, 2022

وهاجم البعض الفنان السعودي، واعتبروا تغريداته مسيئة للمحتاجين.

بينما دافع معظم الناشطين عن المالكي، ورأوا أن كلامه حول حرمات البيوت صحيح. وأنه ليس ثرياً لدرجة تلبية جميع الحالات.

لكن المالكي حذف تغريدته الأولى بعد الهجوم عليه.

ناشط خيري

وكان المالكي قد برز في السعودية كأحد الناشطين في مجال مساعدة الآخرين، خاصة الفقراء والموقوفين على ذمم مالية. بجانب حالات إنسانية أخرى مثل المرضى الذين يحتاجون مبالغ كبيرة للعلاج.

وتلقى مناشدات المالكي للمحتاجين، استجابة وتبرعات سخية من رجال أعمال وأمراء ومشاهير وعدد كبير من مواطنيه.

وقبل أسابيع، تمكن المالكي من إقناع مواطنته الشابة وسام السويلمي بالعودة من ألمانيا التي فرت إليها من عنف وتحرش أسري. لتتدخل السفارة السعودية في برلين وتستقبلها وتوفر لها احتياجات العودة قبل أن تعدل عن فكرتها تلك بسبب مخاوف من عائلتها.

وألغت السويلمي عودة مقررة لبلادها مع توفير تعهدات بتوفير حماية لها، بعدما قالت إنها تلقت تهديدات من عائلتها. كما ألمحت قبل أيام لرغبتها في الانتحار في ألمانيا، قبل أن تقرر العودة بالفعل.