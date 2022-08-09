عضلات مفتولة وطول ممشوق.. هكذا استعرض زيدان أبناءه في حديقة منزله

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وطن-شارك لاعب كرة القدم زين الدين زيدان وزوجته فيرونيك وأبناءهم إنزو ولوكا وتيو وإلياس صورة عائلية لطيفة من حديقة منزلهم، تُظهر أنهم يستمتعون بفصل الصيف ويقضون أفضل الأوقات مع بعضهم بعضا.

مثل كل عام، يقضي زين الدين زيدان الصيف محاطًا بأحبائه. ففي يوم الخميس 4 أغسطس المنقضي، شارك لاعب كرة القدم والمدرب السابق في ريال مدريد صورة عائلية على حسابه على أنستغرام، مع كتابة عبارة: “العائلة أولاً” (Family first/La famille avant tout)، بحسب ما نشرته صحيفة “مادام لوفيغارو” الفرنسية.

في الصورة، نراه واقفا حاملا كلبه تحت الشجرة في حديقته مع زوجته فيرونيك وأبناؤه الأربعة: إنزو البالغ من العمر (27 عامًا) ولوكا ذو الـ(24 عامًا) وتيو ذو (20 عامًا) وإلياس البالغ من العمر (16 عامًا). ويرافقهم في الصورة كلب آخر، حسب ما ترجمته “وطن“.

حظي المظهر الجميل والعضلات المفتولة والطول الممشوق لأبناء زين الدين زيدان على إعجاب واستحسان جماهير نجم كرة القدم. وبالفعل جمعت الصورة على إنستغرام ما يقارب من 384 ألف “إعجاب”. حتى لاعب كرة القدم السابق رونالدو سعد بهذا الكم الهائل من إشارات الإعجاب.