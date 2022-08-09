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عضلات مفتولة وطول ممشوق.. هكذا استعرض زيدان أبناءه في حديقة منزله

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
زيدان وعائلته watanserb.com
زيدان وعائلته
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وطن-شارك لاعب كرة القدم زين الدين زيدان وزوجته فيرونيك وأبناءهم إنزو ولوكا وتيو وإلياس صورة عائلية لطيفة من حديقة منزلهم، تُظهر أنهم يستمتعون بفصل الصيف ويقضون أفضل الأوقات مع بعضهم بعضا.

مثل كل عام، يقضي زين الدين زيدان الصيف محاطًا بأحبائه. ففي يوم الخميس  4 أغسطس المنقضي، شارك لاعب كرة القدم والمدرب السابق في ريال مدريد صورة عائلية على حسابه على أنستغرام، مع كتابة عبارة: “العائلة أولاً” (Family first/La famille avant tout)، بحسب ما نشرته صحيفة “مادام لوفيغارو” الفرنسية.

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في الصورة، نراه واقفا حاملا كلبه تحت الشجرة في حديقته مع زوجته فيرونيك وأبناؤه الأربعة: إنزو البالغ من العمر  (27 عامًا) ولوكا ذو الـ(24 عامًا) وتيو ذو (20 عامًا) وإلياس البالغ من العمر (16 عامًا). ويرافقهم في الصورة كلب آخر، حسب ما ترجمته “وطن“.

صورة قديمة:أبناء زيدان في مرحلة عمرية أصغر من الآن
صورة قديمة:أبناء زيدان في مرحلة عمرية أصغر من الآن

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حظي المظهر الجميل والعضلات المفتولة والطول الممشوق لأبناء زين الدين زيدان على إعجاب واستحسان جماهير نجم كرة القدم. وبالفعل جمعت الصورة على إنستغرام ما يقارب من 384 ألف “إعجاب”. حتى لاعب كرة القدم السابق رونالدو سعد بهذا الكم الهائل من إشارات الإعجاب.

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المصدرمادام لو فيغارو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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