ضبط محل تجاري بولاية الرستاق بسلطنة عمان يبيع سلعا مخلة بالآداب العامة (شاهد)

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وطن- أعلنت هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان عن تمكن إدارتها بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق من ضبط محل تجاري يقوم ببيع سلع مخلة بالآداب العامة.

وأوضحت الهيئة أنه تم ضبط 150 سلعة ممثلة في أكواب كرتونية وألعاب أطفال تحمل شعار المثلية الجنسية المتمثل بألوان قوس قزح.

وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ف مثل هذه الحالات استنادا لنص المادة “26” من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014.

واقعة سابقة

وكانت الهيئة قد كشفت قبل أيام عن تمكنت إدارتها بمحافظة الداخلية من ضبط بعض المحلات التجارية القيام ببيع سلع مخلة بالآداب العامة من ضمنها ألعاب أطفال ودفاتر وحقائب تروج للمثلية الجنسية.

ووفقا لمصادر في الهيئة تحدثت لموقع “أثير“، فقد قام مأموري الضبطية القضائية بجولات تفتيشية على الأسواق وتلقي بلاغات متكررة حول قيام محلات تجارية تقوم ببيع سلع مخلة بالآداب العامة، والمتمثلة في ألعاب للأطفال كالطائرات الورقية، وأدوات مكتبية كالأقلام والألوان والحقائب وبكميات كبيرة.

وأوضحت المصادر أنه وبناءً عليه تم ضبط (285) عينة من هذه المنتجات ، وعليه تم التحريز عليها واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بموجب المادة (21) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يلتزم المزود باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد عند تزويد المستهلك بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة”، وكذلك ما جاء في نص المادة (26) من لائحته التنفيذية «يحظر تداول السلع التي تأتي على أشكال خادشه للحياء أو مخلة بالآداب العامة.

الهيئة تدعو التجار عدم المساس بعادات وتقاليد الشعب العماني

كما دعت هيئة حماية المستهلك جميع التجار والمزودين إلى الأخذ بعين الاعتبار عادات وتقاليد المجتمع العماني الأصيلة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بها، وذلك قبل البدء بتداول أو بيع أي منتج، وبضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

ضبط 3500 طائرة ورقية تروج للشذوذ

يشار إلى في 19 يوليو/تموز المنصرم، ضبطت السلطات العمانية، مئات الطائرات الورقية التي تروج للمثلية الجنسية، ويظهر عليها العلم الذي يرمز للشذوذ.

وقال جهاز حماية المستهلك في مدينة ظفار حينها، إنه تم ضبط أكثر من 3500 طائرة ورقية تحمل ألوان وشعارات لها دلالات محظورة لنص المادة المتعلقة بالآداب العامة.