صور بريتني سبيرز العارية تضع أبناءها في ورطة.. هذا ما كشفه زوجها السابق وأثار غضبها!

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وطن– فجر زوج نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز، السابق، مفاجأة حول علاقتها بابنيها المراهقين، وما تعرضا له بسبب صورها العارية.

معركة مستمرة

وقال كيفن فيدرلاين، الذي ارتبط ببريتني سبيرز عام 2004، وانفصل عنها بعد 3 سنوات، إن ولديهما المراهقين “اختارا عدم رؤيتها أو حضور حفل زفافها”.

وكشف كيفن فيدرلاين في لقاء حصري على قناة “ITV” ، أن نجليه شون بريستون (16 عاماً) وجايدن (15 عاماً)، لم يريا والدتهما منذ أشهرٍ عدة، بناءً على رغبتهما.

وكانت بريتني سبيرز قد اشترت قصراً بـ 10 ملايين جنيه إسترليني، بالقرب من عائلة “فيدرلاين” في لوس أنجلوس، وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووصف زوج بريتني السابق الفوضى في حياة مطربة البوب بأنها “معركة مستمرة”، مضطراً لمواجهتها. ما بين الدعوى القضائية بينها وبين والدها، ودخولها مصحة لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل. ومحاولات إبعاد ولديهما عن دائرة الضوء قدر الإمكان.

صور عارية

وأكد زوج بريتني السابق، إن ابنيه رفضا حضور حفل زفاف والدتهما على سام أصغري.

وقال كيفن: “قرر الولدان أنهما لا يريدان رؤيتها، لقد مرّت بضعة أشهر منذ أن التقيا بها آخر مرة. واتخذا قراراً بعدم الذهاب إلى حفل زفافها”.

وتحدث كيفن عن فترة وصاية والد بريتني عليها، مؤكداً أنها أنقذتها من نفسها.

وحول صور بريتني سبيرز العارية، قال كيفن: “كنت مضطراً للاعتذار لأبناءها عن أي هجوم وإساءة تعرّضا لها نتيجة لذلك. وحاولت أن أشرح لهما أن هذه ربما تكون مجرد طريقة أخرى تحاول من خلالها والدتهما التعبير عن نفسها”.

وتابع: “لكن هذا لا ينتقص من حقيقة ما فعله بهما الأمر، كان صعباً للغاية. لا أستطيع أن أتخيّل شعور المراهق المضطر إلى الذهاب للمدرسة الثانوية. كان من الصعب مشاهدة طفلي يمران بذلك، إنه أصعب شيء اضُطررت إلى القيام به في حياتي”.

بريتني ترد

هذا وقد أعربت بريتني عن أسفها حول تصريحات زوجها في المقابلة.

وقالت نجمة البوب: “إنه أمر محزن أن أسمع أن زوجي السابق قد قرر مناقشة العلاقة بيني وبين أبنائي”.

وتابعت عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”: “كما نعلم جميعاً، فإن تربية الأولاد المراهقين ليست مهمة سهلة على الإطلاق لأي شخص”.

وأردفت: “أعطيتهما كل شيء. كلمة واحدة فقط: الأمر مؤلم”.

وختمت: “قالت لي أمي: يجب أن تتركي الولدين لأبيهما”.