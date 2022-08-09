سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022.. انخفاض جميع العملات

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وطن – سجل سـعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، انخفاضا ملحوظا في تعاملات البنوك وذلك وفقا لنشرة بنك الخرطوم لأسعار الصرف الصباحية، على الرغم من الارتفاع الذي سجلته السوق السوداء في تعاملات مساء، الثلاثاء.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم 568 جنيها للشراء، و572.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في السودان 580.098 جنيه للشراء و584.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الأربعاء 686.25 جنيه للشراء و691.40 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.51 جنيه للشراء و150.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.76 جنيه للشراء و155.92 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.27 جنيه للشراء و156.44 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم الأربعاء 1475.70 جنيه للشراء و1486.77 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم الثلاثاء 1507.03 جنيه للشراء، و1518.33 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان

سجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1832.48 جنيه للشراء و1851.48 جنيها للبيع.

رفع سعر الدولار الجمركي

وشهدت الأسواق السودانية ارتباكاً كبيراً بسبب زيادات فورية في أسعار الكثير من السلع، بعد أن أعلنت شعبة المستوردين، قبل أيام، عن رفع الحكومة سعر الدولار الجمركي من 445 جنيها إلى 564 جنيهاً، بزيادة تبلغ نسبتها 26.7%.

واعتبرت هيئة الجمارك في بيان لها أنها ليست مسؤولة عن زيادة سعر الدولار الجمركي، وإنما “جاءت في إطار تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية ووفقا لمؤشر أسعار بنك السودان المركزي للعملات الأجنبية بغرض تحصيل الرسوم الجمركية”.