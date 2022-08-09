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زنا محارم وعبادة أصنام وظهور علي بن أبي طالب.. خزعبلات الشيعة في عاشوراء (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
ممارسات الشيعة watanserb.com
ممارسات الشيعة الغريبة في يوم عاشوراء
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وطن – في العاشر من محرم من كل عام، وهو يوم عاشوراء، تكون البشرية على موعد مع ممارسات غريبة يُقدم عليها الشيعة.

ممارسات غريبة للشيعة في عاشوراء

ومن بين الممارسات الشيعية الغريبة في يوم عاشوراء، لطم الخدود وشق الجيوب وضرب الرؤوس بالسيوف والفؤوس، ونحوها من الأدوات الحادة.

ففي هذا اليوم من كل عام، يحيي الشيعة ذكرى قتل الإمام حسين بن علي، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في معركة كربلاء، التي اندلعت بين الحسين وأهل بيته وأصحابه، وجيش تابع ليزيد بن معاوية.

فعاليات الشيعة في تلك الفترة تمتد لـ40 يوما، يواظبون فيها على ارتداء اللباس الأسود، على ما يظنونه حدادا على الإمام الحسين.

وتكون هذه الفترة مليئة بالطقوس التي تُوصف على صعيد واسع بأنها “مهازل أو خزعبلات”، حيث تقام المجالس في الحسينيّات أو في المنازل.

ويحرص الشيعة أيضا في هذه المناسبة، على تلاوة الشعر عن الإمام الحسين وأخوته وأولاده وأصحابه، وتُسرد السيرة الحسينيّة أو قصة كربلاء، والتي يكون بها أكاذيب كثيرة معروفة فندها العلماء.

الطقس الأكثر لفتا للأنظار يكون في العاشر، وهو ذكرى مقتل الإمام الحسين، حيث تقام المسيرات، التي تمثّل عمليّة سبي النساء، فيبكى عليه وعلى أصحابه وأولاده وأخوته.

الشيعة وزواج المتعة في عاشوراء

لطم الشيعة في يوم عاشوراء أيضا أحد الطقوس الشهيرة، ويعتبرون ذلك إظهارا لحزنهم على ما أصاب الحسين في يوم كربلاء.

تتنشر عادة زواج المتعة مع المحارم عند المذهب الشيعي بالمخالفة للمذهب السني، لكن من الملاحظ أن الشيعة يمارسون تلك العادة بالتحديد في يوم عاشوراء.

اللافت أن بعضا من الشيعة يعتبر أن ممارسة هذه العادة تأتي طلباً للثواب الديني.

إذ يزعمون أن “ممارسة المتعة تجلب الثواب الإلهي”، بينما يُرجع آخرون الأمر إلى طلب اللذة الجنسية في ذلك اليوم.

وهناك تفسير ثالث وهو تحدي سيدنا عمر بن الخطاب عبر عصيانه بتحريم هذه الممارسة.

ومع ذكرى عاشوراء هذا العام، عجّ موقع التدوين المصغر “تويتر”، بمقاطع الفيديو التي أظهرت ممارسات غريبة من قِبل الشيعة.

عبادة الأصنام وطقوس “الزحف”

أحد هذه المقاطع، أظهرت عناصر الشيعة يرتدون الزي الأسود، ويسيرون في موكب يتوسطه ما يبدو أنه صنم، ويتقرب إليه المحاطون به، في مشهد أقرب ما يُوصف بأنه مناجاة.

مشهد هزلي آخر أظهر الشيعة في طقوسهم، وهو يتحركون على بطونهم، في طقس أظهرهم وكأنهم “زواحف”.

ظهور علي بن أبي طالب في البحرين

وفي مشهد وُصف بأنه هزلي، انتشر مقطع فيديو زعم الشيعة أنه للإمام علي بن أبي طالب وهو يزور البحرين، في مشهد أثار سخرية على صعيد واسع.

كما انتشر مقطع فيديو، يُظهر معمم شيعي يوزع عرق جسمه على الحضور ليتبرّكوا به في مراسم عاشوراء، والأكثر من ذلك أن أبلغ الحاضرين قائلا: “افعلوا الحرام ما دام الحسين موجود”.

لم يكن ذلك استثناء، فقد انتشر فيديو لرمز شيعي، يزعم إن الشاب إذا فعل الحرام بشكل يومي فالحسين سيحميهم.

طقوس مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان

ومعروف أن الشيعة يخالفون أهل السنة في كثير من شعائر الإسلام؛ مثل طريقة الصيام وأوقات الصلوات وغيرها.

وجدير بالذكر أيضا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قتله شخصٌ يبجّله الشيعة وهو أبو لؤلؤة المجوسي. وأهل السنة يعتقدون أن ابن الخطاب قتل غيلة وغدرا حيث طُعن بالمسجد، وهو يصلي ويقرأ القرآن بصلاة الفجر.

وفُجعت أمة الإسلام بذلك؛ والمصيبة بقتله أعظم من المصيبة بقتل الحسين – عليه السلام – ومع ذلك ما ناح عليه أهل السنّة وما جزعوا.

ويرى علمان أن الشيعة بمثل هذه الطقوس الغريبة التي يقومون بها كل عام في اللطم والتطبير حيث تعرضها قنواتهم الفضائية، ويراها القاصي والداني، من المسلمين وغيرهم تنفر غير المسلمين من الإسلام.

حيث يظن كثير من غير المسلمين أن الإسلام جاء بمثل هذه الأعمال الشاقة والتي فيها تعذيب للنفس، وتنكيل بها، حتى تكون صادّة لهم عن دخول الإسلام، وما هي إلاَّ رهبانية ابتدعها الشيعة ولم يكتبها الله عليهم.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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