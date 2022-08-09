زنا محارم وعبادة أصنام وظهور علي بن أبي طالب.. خزعبلات الشيعة في عاشوراء (شاهد)

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وطن – في العاشر من محرم من كل عام، وهو يوم عاشوراء، تكون البشرية على موعد مع ممارسات غريبة يُقدم عليها الشيعة.

ممارسات غريبة للشيعة في عاشوراء

ومن بين الممارسات الشيعية الغريبة في يوم عاشوراء، لطم الخدود وشق الجيوب وضرب الرؤوس بالسيوف والفؤوس، ونحوها من الأدوات الحادة.

🖋️ خاطرة قلم ✒️ بفضل الله تعالى ،، ثم بفضلك #ياحسين اليوم تُجلد ظهور الذين قذفوا أم المؤمنين بأيديهم .

وببركة #يوم_عاشوراء انتقم الله من #الشيعة

الذين تطاولوا على أهل #السنة وجب علينا أن نسجد لله شكراً 🌠 الحمد لله الذي جعلهم يعذبون أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة 🌠#الريمي pic.twitter.com/fwUh2iGmL3 — محمد حمادي الريمي🌷 (@m_133135) August 8, 2022

ففي هذا اليوم من كل عام، يحيي الشيعة ذكرى قتل الإمام حسين بن علي، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في معركة كربلاء، التي اندلعت بين الحسين وأهل بيته وأصحابه، وجيش تابع ليزيد بن معاوية.

فعاليات الشيعة في تلك الفترة تمتد لـ40 يوما، يواظبون فيها على ارتداء اللباس الأسود، على ما يظنونه حدادا على الإمام الحسين.

يوافق عاشوراء هذا العام ( ١٤٤٤هـ) : يوم الاثنين القادم ( ١٤٤٤/١/١٠هـ//٢٠٢٢/٨/٨م)

والسنة أن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده ، أي أن الصيام يكون : يومي الأحد والاثنين ، أو الاثنين والثلاثاء ..

قال رسول الله ﷺ ( وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ) #عاشوراء — أ.د.سعد الخثلان (@saad_alkhathlan) August 2, 2022

وتكون هذه الفترة مليئة بالطقوس التي تُوصف على صعيد واسع بأنها “مهازل أو خزعبلات”، حيث تقام المجالس في الحسينيّات أو في المنازل.

ويحرص الشيعة أيضا في هذه المناسبة، على تلاوة الشعر عن الإمام الحسين وأخوته وأولاده وأصحابه، وتُسرد السيرة الحسينيّة أو قصة كربلاء، والتي يكون بها أكاذيب كثيرة معروفة فندها العلماء.

الطقس الأكثر لفتا للأنظار يكون في العاشر، وهو ذكرى مقتل الإمام الحسين، حيث تقام المسيرات، التي تمثّل عمليّة سبي النساء، فيبكى عليه وعلى أصحابه وأولاده وأخوته.

الشيعة وزواج المتعة في عاشوراء

لطم الشيعة في يوم عاشوراء أيضا أحد الطقوس الشهيرة، ويعتبرون ذلك إظهارا لحزنهم على ما أصاب الحسين في يوم كربلاء.

تتنشر عادة زواج المتعة مع المحارم عند المذهب الشيعي بالمخالفة للمذهب السني، لكن من الملاحظ أن الشيعة يمارسون تلك العادة بالتحديد في يوم عاشوراء.

اللافت أن بعضا من الشيعة يعتبر أن ممارسة هذه العادة تأتي طلباً للثواب الديني.

الشيعة يحيون يوم عاشوراء في خربلاء المدنسة ……………..؟ pic.twitter.com/x78vMfXIn1 — سماحة اية الله العظمى حسنين سوبر شل (@___O000O____) August 6, 2022

إذ يزعمون أن “ممارسة المتعة تجلب الثواب الإلهي”، بينما يُرجع آخرون الأمر إلى طلب اللذة الجنسية في ذلك اليوم.

وهناك تفسير ثالث وهو تحدي سيدنا عمر بن الخطاب عبر عصيانه بتحريم هذه الممارسة.

ومع ذكرى عاشوراء هذا العام، عجّ موقع التدوين المصغر “تويتر”، بمقاطع الفيديو التي أظهرت ممارسات غريبة من قِبل الشيعة.

عبادة الأصنام وطقوس “الزحف”

أحد هذه المقاطع، أظهرت عناصر الشيعة يرتدون الزي الأسود، ويسيرون في موكب يتوسطه ما يبدو أنه صنم، ويتقرب إليه المحاطون به، في مشهد أقرب ما يُوصف بأنه مناجاة.

مشهد هزلي آخر أظهر الشيعة في طقوسهم، وهو يتحركون على بطونهم، في طقس أظهرهم وكأنهم “زواحف”.

زواحف #العراق!

لم يرد اسمهم بتاتاً في موسوعة الحيوان باب الزواحف! pic.twitter.com/U1nZi3dhbh — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) August 7, 2022

ظهور علي بن أبي طالب في البحرين

وفي مشهد وُصف بأنه هزلي، انتشر مقطع فيديو زعم الشيعة أنه للإمام علي بن أبي طالب وهو يزور البحرين، في مشهد أثار سخرية على صعيد واسع.

علي بن أبي طالب يزور الجزيرة ريتويت اعتقد ان الروافض يتعاطون حشيش من جبل علي pic.twitter.com/8ccMFEfbUN — AHMED (@AHMED15253844) August 8, 2022

كما انتشر مقطع فيديو، يُظهر معمم شيعي يوزع عرق جسمه على الحضور ليتبرّكوا به في مراسم عاشوراء، والأكثر من ذلك أن أبلغ الحاضرين قائلا: “افعلوا الحرام ما دام الحسين موجود”.

معمم شيعي يوزع "عرق جسمه" على الحضور ليتبرّكوا به في مراسم #عاشوراء.. ويُبشر الشباب "افعل الحرام ما دام #الحسين موجود"#أورينت pic.twitter.com/MZHCtItP1S — Orient أورينت (@OrientNews) August 7, 2022

لم يكن ذلك استثناء، فقد انتشر فيديو لرمز شيعي، يزعم إن الشاب إذا فعل الحرام بشكل يومي فالحسين سيحميهم.

لو قتلت لو زنيت لو سرقت لو أكلت ربا وأكلت أموال اليتامي

لا تجزع! سيعفي عنك الحسين.

هذا دين شياطين وليس دين حق! pic.twitter.com/a0GkcE18F8 — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) August 8, 2022

طقوس مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان

ومعروف أن الشيعة يخالفون أهل السنة في كثير من شعائر الإسلام؛ مثل طريقة الصيام وأوقات الصلوات وغيرها.

وجدير بالذكر أيضا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قتله شخصٌ يبجّله الشيعة وهو أبو لؤلؤة المجوسي. وأهل السنة يعتقدون أن ابن الخطاب قتل غيلة وغدرا حيث طُعن بالمسجد، وهو يصلي ويقرأ القرآن بصلاة الفجر.

وفُجعت أمة الإسلام بذلك؛ والمصيبة بقتله أعظم من المصيبة بقتل الحسين – عليه السلام – ومع ذلك ما ناح عليه أهل السنّة وما جزعوا.

ويرى علمان أن الشيعة بمثل هذه الطقوس الغريبة التي يقومون بها كل عام في اللطم والتطبير حيث تعرضها قنواتهم الفضائية، ويراها القاصي والداني، من المسلمين وغيرهم تنفر غير المسلمين من الإسلام.

حيث يظن كثير من غير المسلمين أن الإسلام جاء بمثل هذه الأعمال الشاقة والتي فيها تعذيب للنفس، وتنكيل بها، حتى تكون صادّة لهم عن دخول الإسلام، وما هي إلاَّ رهبانية ابتدعها الشيعة ولم يكتبها الله عليهم.