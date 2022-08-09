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تقرير إسرائيلي: سلطنة عُمان تعطل تقصير الرحلات الجوية الإسرائيلية شرقا في انتظار مكافأة!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الطيران الإسرائيلي و سلطنة عمان watanserb.com
الطيران الإسرائيلي و سلطنة عمان
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وطن- رغم إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية بغرض السماح للطيران العبور من خلالها ضمن اتفاق نقل السيادة المصرية من على جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية، كشف تقرير لهيئة البث الإسرائيلية بأن الإعلان لم يحقق الفائدة المرجوة منه بسبب سلطنة عمان.

وقال تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية “كان11” إنه رغم قرار السلطات في السعودية بفتح أجواء المملكة أمام رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية المتجهة شرقا، إلا أن سلطنة عُمان تمتنع حتى هذه اللحظة عن اتخاذ خطوة مماثلة، ما يعطل المساعي الإسرائيلية لتقصير مدة الرحلات إلى الشرق الأقصى.

موافقة سلطنة عمان لم تصدر حتى الآن

وأكد التقرير على أن التصريح الذي تأمل شركات الطيران الإسرائيلية الحصول عليه من سلطنة عمان لم يصدر حتى الآن، على الرغم من إصدار السعودية تصاريح للشركات الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها.

وأوضح تقرير القناة الإسرائيلية، بأن مسار الطيران الإسرائيلي إلى شرق آسيا يتطلب العبور من الأجواء العُمانية التي لم توافق بعد على فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي على الرغم من فتح الأجواء السعودية أمام كل الرحلات التجارية العابرة، وهو ما يعني أن السفر من إسرائيل إلى شرق آسيا يصبح رخيصا حتى الآن.

مساعي عمانية للحصول على مكافأة أمريكية

ووفقا لتقرير القناة الإسرائيلية، فإن السلطات في عُمان تسعى كذلك “للحصول على مكافأة أمريكية”، قبل الإقدام على فتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي، مشددا على أن مسار الرحلات الجوية إلى تايلاند والهند وغيرها من الوجهات في شرق آسيا، لا يزال طويلا، رغم الخطوة السعودية.

ولفت التقرير إلى أن التصاريح التي منحتها السلطات في السعودية للشركات الإسرائيلية تشمل شركة “إل عال” و”أركياع”، مؤكدا أن شركة “إل عال” حصلت على التصريح من الجانب السعودي، بعد انطلاق العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، يوم الجمعة الماضي.

السعودية تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها

كانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت في 15 تموز/ يونيو الماضي، أنه تقرر فتح أجواء المملكة العربية السعودية لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء، وذلك قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى السعودية.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد أكد في تصريحات صدرت عنه خلال مشاركته في ندوة أعقبت القمة الأميركية العربية في الرياض، الشهر الماضي، أن قرار الرياض فتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران ليس له علاقة بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وليس مقدمة لخطوات أخرى، في إشارة إلى تطبيع محتمل للعلاقات بين الجانبين.

تنتظر موافقة سلطنة عمان.. السعودية تفتح أجوائها رسميا أمام الطائرات الإسرائيلية

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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