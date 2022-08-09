تقرير إسرائيلي: سلطنة عُمان تعطل تقصير الرحلات الجوية الإسرائيلية شرقا في انتظار مكافأة!

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وطن- رغم إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية بغرض السماح للطيران العبور من خلالها ضمن اتفاق نقل السيادة المصرية من على جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية، كشف تقرير لهيئة البث الإسرائيلية بأن الإعلان لم يحقق الفائدة المرجوة منه بسبب سلطنة عمان.

وقال تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية “كان11” إنه رغم قرار السلطات في السعودية بفتح أجواء المملكة أمام رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية المتجهة شرقا، إلا أن سلطنة عُمان تمتنع حتى هذه اللحظة عن اتخاذ خطوة مماثلة، ما يعطل المساعي الإسرائيلية لتقصير مدة الرحلات إلى الشرق الأقصى.

קשיים בקיצור הטיסות דרך סעודיה למזרח: אישור הטיסה מעל הנסיכות עומאן מתעכב@sharonidan #חדשותהערב pic.twitter.com/Lh1OGvcOzM — כאן חדשות (@kann_news) August 8, 2022

موافقة سلطنة عمان لم تصدر حتى الآن

وأكد التقرير على أن التصريح الذي تأمل شركات الطيران الإسرائيلية الحصول عليه من سلطنة عمان لم يصدر حتى الآن، على الرغم من إصدار السعودية تصاريح للشركات الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها.

وأوضح تقرير القناة الإسرائيلية، بأن مسار الطيران الإسرائيلي إلى شرق آسيا يتطلب العبور من الأجواء العُمانية التي لم توافق بعد على فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي على الرغم من فتح الأجواء السعودية أمام كل الرحلات التجارية العابرة، وهو ما يعني أن السفر من إسرائيل إلى شرق آسيا يصبح رخيصا حتى الآن.

صعوبات تواجه انطلاق الرحلات الجوية الإسرائيلية عبر أجواء #المملكة_العربية_السعودية إلى الشرق، والسبب؛ تأخر الموافقة على مرور الرحلات من فوق سلطنة #عمان — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) August 8, 2022

مساعي عمانية للحصول على مكافأة أمريكية

ووفقا لتقرير القناة الإسرائيلية، فإن السلطات في عُمان تسعى كذلك “للحصول على مكافأة أمريكية”، قبل الإقدام على فتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي، مشددا على أن مسار الرحلات الجوية إلى تايلاند والهند وغيرها من الوجهات في شرق آسيا، لا يزال طويلا، رغم الخطوة السعودية.

ولفت التقرير إلى أن التصاريح التي منحتها السلطات في السعودية للشركات الإسرائيلية تشمل شركة “إل عال” و”أركياع”، مؤكدا أن شركة “إل عال” حصلت على التصريح من الجانب السعودي، بعد انطلاق العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، يوم الجمعة الماضي.

السعودية تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها

كانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت في 15 تموز/ يونيو الماضي، أنه تقرر فتح أجواء المملكة العربية السعودية لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء، وذلك قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى السعودية.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد أكد في تصريحات صدرت عنه خلال مشاركته في ندوة أعقبت القمة الأميركية العربية في الرياض، الشهر الماضي، أن قرار الرياض فتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران ليس له علاقة بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وليس مقدمة لخطوات أخرى، في إشارة إلى تطبيع محتمل للعلاقات بين الجانبين.