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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هاتريك زيزو (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هاتريك زيزو watanserb.com
هاتريك أحمد سيد زيزو في شباك مصر المقاصة
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وطن – يتربع نجم الزمالك أحمد سيد زيزو على صدارة هدافي الدوري المصري 2022، بعد تسجيله الهاتريك في مرمى مصر المقاصة في المباراة الماضية من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

ويبتعد زيزو بعيدا ً في صدارة هدافي الدوري المصري لهذا الموسم 2022-2023، بفارق عن أقرب المنافسين له جون إيبوكا نجم فريق إنبي في وصافة جدول الترتيب، كما وجاء جدول الترتيب على النحو الآتي:

(1) أحمد سيد زيزو (الزمالك) 19 هدفاً.

(2) جون أوكويي إيبوكا (إنبي) 13 هدفاً.

(3) مروان حمدي، كريستوفاو مابولولو ( سموحة، الاتحاد السكندري) 13 هدفاً.

(4) مصطفى شلبي (إنبي) 10 أهداف.

(5) شادي حسين، سيف الدين الجزيري، محمد هلال، أحمد رفعت 9 أهداف.

مباراة الزمالك ومصر المقاصة

ونجح فريق الزمالك ( الفارس الأبيض) في تحقيق الفوز العريض والنظيف، على نظيره مصر المقاصة بخماسية دون مقابل.

وسجل أهداف الزمالك، أحمد سيد زيزو في الدقائق ال45، وال58، وال59 من ركلة جزاء، كما وأحرز سيف الدين الجزيري هدفين في الدقيقة ال25 وال47.

كما وشهدت مجريات المباراة، تفوق فريق الزمالك على نظيره مصر المقاصة على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 23 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 57%.

بينما عدد تسديدات منافسه مصر المقاصة 10 تسديدات فقط، وباستحواذ وصلت نسبته 43%.

ويستعد فريق الزمالك للمواجهة القوية القادمة في بطولة كأس مصر أمام نظيره الإسماعيلي (الدراويش)، منتصف الأسبوع المقبل.

وينفرد الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 72 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف بيراميدز برصيد 65 نقطة. فيما تواجد الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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