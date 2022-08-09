ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هاتريك زيزو (فيديو)

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وطن – يتربع نجم الزمالك أحمد سيد زيزو على صدارة هدافي الدوري المصري 2022، بعد تسجيله الهاتريك في مرمى مصر المقاصة في المباراة الماضية من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

ويبتعد زيزو بعيدا ً في صدارة هدافي الدوري المصري لهذا الموسم 2022-2023، بفارق عن أقرب المنافسين له جون إيبوكا نجم فريق إنبي في وصافة جدول الترتيب، كما وجاء جدول الترتيب على النحو الآتي:

مهارة ✅

صناعة ✅

تهديف✅ أبرز لمسات "أحمد سيد زيزو" من مباراة الزمالك ومصر المقاصة ⚽🤩 pic.twitter.com/35wV79KLBO — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

(1) أحمد سيد زيزو (الزمالك) 19 هدفاً.

(2) جون أوكويي إيبوكا (إنبي) 13 هدفاً.

(3) مروان حمدي، كريستوفاو مابولولو ( سموحة، الاتحاد السكندري) 13 هدفاً.

(4) مصطفى شلبي (إنبي) 10 أهداف.

(5) شادي حسين، سيف الدين الجزيري، محمد هلال، أحمد رفعت 9 أهداف.

مباراة الزمالك ومصر المقاصة

ونجح فريق الزمالك ( الفارس الأبيض) في تحقيق الفوز العريض والنظيف، على نظيره مصر المقاصة بخماسية دون مقابل.

أهداف مباراة الزمالك 5-0 مصر المقاصة | الجولة 30 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/qm9yBBunku — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

وسجل أهداف الزمالك، أحمد سيد زيزو في الدقائق ال45، وال58، وال59 من ركلة جزاء، كما وأحرز سيف الدين الجزيري هدفين في الدقيقة ال25 وال47.

كما وشهدت مجريات المباراة، تفوق فريق الزمالك على نظيره مصر المقاصة على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 23 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 57%.

من قلب الملعب 🏟️ احتفال لاعبي الزمالك بهدفي زيزو والجزيري الأول والثاني للزمالك 🕺 pic.twitter.com/L0ydIUJCVi — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 10, 2022

بينما عدد تسديدات منافسه مصر المقاصة 10 تسديدات فقط، وباستحواذ وصلت نسبته 43%.

ويستعد فريق الزمالك للمواجهة القوية القادمة في بطولة كأس مصر أمام نظيره الإسماعيلي (الدراويش)، منتصف الأسبوع المقبل.

وينفرد الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 72 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف بيراميدز برصيد 65 نقطة. فيما تواجد الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.