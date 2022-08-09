تتكاثر البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة.. نصائح لتخزين الطعام في السيارة في الصيف

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وطن– لا شك في أننا جميعا نستمتع بفصل الصيف كثيرًا، لكن يجب أن نتخذ سلسلة من الاحتياطات مع موجة الحرارة الشديدة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالتسوق، فهناك عدد من النصائح التي يجب أن نُطبقها لتخزين الطعام في السيارة لكي نحافظ عليها إلى حين الوصول إلى المنزل.

من المعروف أن درجات الحرارة المرتفعة في هذا الوقت من العام، يمكن أن تلحق الضرر بالطعام، خاصة وأن هناك بعض الأطعمة الحساسة جدًا مثل البيض أو الفواكه والخضروات الطازجة، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

من جهة أخرى، يمكن أن تصبح اللحوم والأسماك أيضًا موطنًا مثاليًا لتكاثر الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. لهذا السبب، عندما تذهب للتسوق في الصيف، من المهم ألا تترك الطعام في السيارة لوقت طويل.

وفقا لما ترجمته “وطن“، نعتقد أنه بشراء بعض المنتجات من محلات السوبر ماركت أمرا جيدا للغاية، كما أن تصفح مجلاتهم الخاصة يربحنا أفضل الصفقات، لاسيما مع التخفيضات، لكن في الحقيقة، إذا كان الجو حارًا جدًا، فقد يفسد الطعام الطازج سريعا ونخسر بذلك الكثير من الأموال.

ولتجنب ذلك، أطلقت وكالة سلامة الأغذية الكتالانية (ACSA) سلسلة من التوصيات للحفاظ على سلامة الطعام في السيارة، سواء كنا ذاهبين مباشرة إلى المنزل أو اضطررنا إلى القيام ببعض المهمات الأخرى.

كيف تحافظ على الطعام في السيارة في فصل الصيف لكي لا يفسد؟

أول وأهم شيء هو التخطيط. إذا أردنا الذهاب إلى العديد من محلات السوبر ماركت، فعلينا تنظيم ذلك بطريقة تجعل الطعام القابل للتلف سريعا هو آخر شيء نشتريه قبل العودة إلى المنزل.

كلما أمكن ذلك، يجب أن نوقف السيارة في الظل لمرة واحدة على الأقل منذ لحظة الخروج من السوبر ماركت، إذا كان هناك موقف سيارات مغطى، فهذا أفضل بكثير.

وفقًا للدراسات التي تم إجراؤها، يمكن أن تصل درجة الحرارة داخل السيارة إلى 52 درجة عندما تكون الحرارة عند 35 درجة في الخارج.

وداخل المركبة، علينا حفظ المنتجات القابلة للتلف، مثل اللحوم والأسماك وكذلك الأطعمة المجمدة، حيث يجب أن تكون هذه الأطعمة خارج الثلاجة والفريزر لأقل وقت ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أنه في درجة حرارة الغرفة العادية، عندما يتم إخراج اللحوم من الفريزر، يجب ألا تبقى خارجها لأكثر من ساعتين. وهذه القاعدة تتغير قليلاً في الصيف.

علاوة على ذلك، عندما نترك الطعام في السيارة وتكون درجة الحرارة أعلى من 30 درجة، يمكن أن تتكاثر الكائنات الحية الدقيقة في غضون دقائق.

وختاما، من الأفضل أن نحمل عدة أكياس ذات عازل حراري ليبقى الطعام باردًا لفترة أطول قليلاً. كما أنه لتجنب التلوث، يجب أن يوضع كل نوع من الطعام في كيسه الخاص: فاللحوم والأسماك والخضروات ينبغي أن تكون على حدة.