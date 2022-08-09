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اقتصاد

بارقة أمل جديدة.. سفينتان جديدتان محمّلتان بـ 70 ألف طن حبوب تغادر ميناء أوكرانيا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سفينتان محمّلتان حبوب watanserb.com
سفينتان محمّلتان حبوب
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وطن- في خطوة قد تمنح آمالا لتحقيق انتعاشة في ملف الغذاء العالمي، غادرت سفينتان جديدتان محمّلتان بـ 70 ألف طن من الحبوب، الثلاثاء، ميناء تشرنومورسك الأوكراني على البحر الأسود.

جاء ذلك بموجب اتفاق استئناف الصادرات الأوكرانية، حسبما أعلنت وزارة البنى التحتية الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن سفينتين غادرتا ميناء تشرنومورسك محمّلتين بـ 70 ألف طن.

ومن المفترض أن تسلم سفينة “رحمي ياغي” 5300 طن إلى تركيا، كما ستسلّم سفينة “أوشن لايين” حوالى 65 ألف طن من الذرة إلى كوريا الجنوبية”.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن وزارة الدفاع التركية تبنت دورا مهما في المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

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وقال أوغلو، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عقدت على هامش مؤتمر السفراء الأتراك الـ13، بالعاصمة أنقرة، حضرها وزير الدفاع خلوصي أكار، إن مركز التنسيق المشترك الذي بدأ فعالياته في إسطنبول بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية، تنفيذا لاتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية، هو مؤشر على مساهمة أنقرة الملموسة في الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف أن الخارجية التركية تواصل التنسيق مع وزارة الدفاع فيما يخص المسائل الأمنية وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وتابع: “هناك تنسيق تام بين الوزارتين فيما يخص ملفات خارجية أهمها سوريا وليبيا وبحر إيجة وشرق المتوسط وقبرص والقوقاز”.

وفي 22 يوليو الماضي، وقّعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقيَتين منفصلتَين، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية. وغادرت عدّة سفن بالفعل أوكرانيا خلال الأيام الماضية.

ومنذ اتفاقية شحن الحبوب في اجتماع إسطنبول، غادرت الموانئ الأوكرانية 12 سفينة محملة بأكثر من 380 ألف طن من الأغذية والأسمدة.

يُشار إلى أن وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، تتضمن تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود شرق أوروبا إلى العالم.

وأُجبرت أوكرانيا، أحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم، على وقف جميع الشحنات غداة الغزو الروسي لأراضيها في 24 فبراير.

وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في العالم وزاد أسعار الواردات بالنسبة لبعض أفقر دول العالم.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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