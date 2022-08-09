الكشف عن اسم الفنانة التونسية الشهيرة التي قبض عليها مع عشيقها في شقة الزوجية

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وطن- فجر الكاتب والناشر التونسي كارم شريف قنبلة مدوية عن هوية الفنانة التونسية التي تم القبض عليها بتهمة الزنا في بيت الزوجية.

وقال “شريف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” منتقدا عدم ذكر وسائل الإعلام اسم الفنانة:” مشهورة جداااااا… الممثلة هي ريم الرياحي وزوجها المخرج مديح بلعيد … أنا لن ارحم المنحطات والمنحطين ….ما فهمتش علاش الي نشروا الخبر ما سماوهمش.”



يشار إلى أنه حتى الساعة لم تكذب الممثلة ريم الرياحي الخبر، بالرغم من كثرة تداول اسمها ورغم مرور ساعات على تداول اسمها.

وبحسب ما رصدته “وطن” فقد كان اسم الفنانة ريم الرياحي الأكثر رواجا على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة “فيسبوك” خلال الساعات الماضية وحتى الآن.

متلبسة مع عشيقها

وكانت السلطات الأمنية في تونس قد ألقت القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة مع عشيقها في شقة الزوجية وذلك عقب نصب زوجها كمينا لها وقيامه بالاتصال بالشرطة للقبض عليه.

ووفقا لمصادر مطلعة فقد أوقفت النيابة العامة الفنانة وعشيقها بتهمة ارتكاب جريمة “الزنا” بالإضافة لجريمة تعاطي المخدرات.

وكشف مصدر أمني تونسي بأن زوج الفنانة رصد زوجته وهي تدخل إلى شقة الزوجية برفقة شاب عبر كاميرات مراقبة لا تعلم زوجته بوجودها.

زوجها مخرج سينمائي معروف

وأوضح المصدر الذي تحدث لموقع “إرم نيوز” الإماراتي أن زوج الفنانة وهو مخرج سينمائي معروف في تونس ويتردد دوما على فرنسا تقدم بشكاية ضد زوجته، حيث أفاد أنه يسكن مع زوجته بشقة “ بحي النصر“ .

وأشار المصدر ، إلى أن زوج الممثلة عاد الى تونس وتمكن من ضبطهما داخل منزله، فأعلم قوات الأمن حيث تعهدت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالموضوع بالتنسيق مع النيابة العامة.

وألقت العناصر الأمنية القبض على الممثلة صحبة عشيقها بالمنزل، وبتفتيش المكان تم العثور على قطع يشتبه في كونها مواد مخدرة، سيتم تحليلها للتثبت منها.

يذكر أن القطاع الفنى في تونس يثير مؤخرا جدلا واسعا بسبب عدد من القضايا ومعارك بين فنانين وأمنيين، إضافة إلى إلغاء عدد من العروض لأسباب سياسية.