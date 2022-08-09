ارتفاع جديد بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

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وطن – شهد سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا لتصدق توقعات المحللين بارتفاع الأسعار داخل السوق الموازي بتعاملات هذا الأسبوع.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بارتباك المشهد الاقتصادي والسياسي في السودان، وندرة العملة الصعبة في البلاد مما زاد الطلب عليها في السوق الموازي وأدى لارتفاع سعرها.

وقال متعاملون في السوق السوداء لـ(وطن) إن سعر الدولار ارتفع إلى 571 جنيها.

ويأتي هذا الارتفاع بفارق طفيف عن أسعار الأمس، والتي كانت في حدود 569 جنيها سودانيا لكل دولار.

وتوجد فروق في سـعر الدولار بالسوق الموازي بالسودان؛ حسب المنطقة ومن تاجر لآخر، لذلك يرجى التأكد من السعر من أكثر من مصدر قبل تنفيذ أي عملية.

سعر الدولار في السوادن اليوم بالبنوك

وداخل البنوك السودانية ثبت سـعر الدولار في ثالث يوم عمل لتعاملات هذه الأسبوع.

وجاء متوسط سـعر الدولار داخل البنوك السودانية عند 567.5 جنيها للشراء، و 571.75 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 581.40

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 578 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 695.40 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 646.95 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 152 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 156.16 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.95 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 156 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1507 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك ام درمان 1505 جنيها.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازي (السوداء) بالسودان، لحظة بلحظة نقلا عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسوادنيين خارج بلادهم.