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الهدهد

“FBI” يقتحم مقر إقامة “ترامب” في فلوريدا ويصادر مستندات خاصة بالأرشيف الوطني

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اقتحام مقر ترامب watanserb.com
اقتحام مقر ترامب
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وطن- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فجر، الاثنين، أن مكتب التحقيقات الفدرالي اقتحم مقر إقامته في منتجع “مار ايه لاغو” بفلوريدا، بهدف الحصول على وثائق خاصة بفترة رئاسته.

وفي بيان له نشره عبر منصة التواصل الاجتماعي “تروث” التي قام بإنشائها، الجديدة قال ترامب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتش منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا وكسر خزنة خاصة به.

وأضاف “إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في +مار ايه لاغو+ في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي”.

واعتبر ترامب أن ما حدث “سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون اليساريون المتطرفون الذين يحاولون بشكل يائس ألا أترشح للرئاسة في عام 2024”.

من جانبها قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه يبدو أن البحث تركز على المواد التي جلبها الرئيس السابق دونالد ترامب معه إلى مارالاغو، ناديه الخاص ومقر إقامته في فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض.

ونقلت نيويورك تايمز عن شخصين قالت إنهما مطلعان على التحقيق قولهما إن البحث ركز على المواد التي أحضرها ترامب معه إلى مارالاغو، ناديه الخاص ومقر إقامته، بعد مغادرته البيت الأبيض. وتحتوي هذه الصناديق على صفحات عديدة من الوثائق السرية، وفقا لشخص مطلع على محتوياتها.

مماطلة ترامب في إعادة 15 صندوقا من الأرشيف الوطني

وأرجأ ترامب إعادة 15 صندوقا من المواد التي طلبها المسؤولون في الأرشيف الوطني لعدة أشهر، ولم يفعل ذلك إلا عندما أصبح هناك تهديد باتخاذ إجراءات لاستعادتها.

وقالت الصحيفة إن ترامب معروف طوال فترة ولايته بتمزيق المواد الرسمية التي كان من المفترض الاحتفاظ بها للمحفوظات الحكومية.

وقال ترامب: “بعد العمل والتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، لم تكن هذه الغارة غير المعلنة على منزلي ضرورية أو مناسبة”، وتابع أن “الهجوم لا يمكن أن يحدث إلا في جمهوريات الموز”.

ترامب يصف ماحدث بفضيحة ووترغيت

وأضاف قوله: “ما هو الفرق بين هذا وووترغيت، حيث اقتحم عملاء اللجنة الوطنية الديمقراطية؟ هنا، في الاتجاه المعاكس، اقتحم الديمقراطيون منزل الرئيس ال 45 للولايات المتحدة”.

“ترامب يكذب”

وفي وقت سابق، الاثنين، نشر موقع “أكسيوس” الأمريكي صورا تؤكد ما نفاه ترامب، حول قيامه برمي وثائق مهمة في مرحاض البيت الأبيض؛ في محاولة منه لإتلافها.

وبحسب “أكسيوس”، قال مصدر في البيت الأبيض لمراسلة صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ماغي هابرمان، التي كانت أول من نشر هذه المعلومات في كتابها “confidence man” إن الصورة على اليسار تظهر مرحاضا في البيت الأبيض، أما الصورة على اليمين فتم التقاطها خلال إحدى الرحلات الخارجية.

وأفاد المصدر بأن “رمي الوثائق حدث عدة مرات في البيت الأبيض، وفي رحلتين خارجيتين على الأقل”، مشيرا إلى أن “إتلاف ترامب للوثائق بهذه الطريقة لم يكن معروفا على نطاق واسع داخل الجناح الغربي للبيت الأبيض، لكن بعض مساعديه كانوا على دراية بهذه العادة، التي انخرط فيها مرات عدة، والمتمثلة في تمزيق المستندات التي كان من المفترض الاحتفاظ بها بموجب قانون السجلات الرئاسية”.

وعلق المتحدث باسم ترامب، تايلور بودويتش، على نشر هابرمان لهذه الصور، وقال لـ”أكسيوس”: “عليك أن تكون يائسا جدا لبيع الكتب إذا كانت صور الورق في وعاء المرحاض جزءا من خطتك الترويجية”.

وأضاف: “نحن نعلم أن هناك عددا كافيا من الأشخاص على استعداد لتلفيق مثل هذه القصص من أجل إثارة إعجاب الطبقة الإعلامية”.

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المصدرأكسيوس ،تروث ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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