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وهم بصري أذهل إيلون ماسك .. هل يمكنك حلّه؟!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
وهم بصري أذهل إيلون ماسك watanserb.com
تسبب هذا الوهم في ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
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وطن– نشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية صورة تحمل وهما بصريا اكتسبت مؤخرا اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي صورة أذهلت المليادير إيلون ماسك عندما انتشرت لأول مرة في تويتر عام 2020.

وهم بصري أذهل إيلون ماسك

تظهر الصورة التي اختارتها الصحيفة مكعبين في مكانهما.

ومع ذلك، عندما تنقر على الأشكال، تومض الشاشة باللون الأسود وتظهر وكأنها تدور مثل مكعبات الديسكو.

ولكن ما لا تدركه في الواقع أن المكعبين في الواقع ثابتين في مكانهما طوال الوقت.

ظاهرة فاي

يقال إن هذا الوهم ناتج عن مبدأ إدراك يسمى ظاهرة فاي، وهو وهم الحركة الذي تم إنشاؤه عندما يتم وضع زوج من الأشياء الثابتة جنبًا إلى جنب وإضاءته بسرعة، وفقًا لموسوعة بريتانيكا.

لسوء الحظ، فإن الآلية الدقيقة وراء الخدعة البصرية هذه غير واضحة حتى الآن، كما أوضحت موسوعة العالم الجديد.

لكن يعتقد معظم العلماء أنها ظاهرة فسيولوجية متجذرة في طرق تواصل الدماغ والأعصاب البصرية.

ومع ذلك، فقد تسبب هذا الوهم في ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX قد أعجب به.

وأجاب على وجه الخصوص بعبارة “واو” على تغريدة توضح بالتفصيل هذا الوهم في عام 2020.

المصدرنيويورك بوست، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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