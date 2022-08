وهم بصري أذهل إيلون ماسك .. هل يمكنك حلّه؟!

وطن– نشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية صورة تحمل وهما بصريا اكتسبت مؤخرا اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي صورة أذهلت المليادير إيلون ماسك عندما انتشرت لأول مرة في تويتر عام 2020.

تظهر الصورة التي اختارتها الصحيفة مكعبين في مكانهما.

ومع ذلك، عندما تنقر على الأشكال، تومض الشاشة باللون الأسود وتظهر وكأنها تدور مثل مكعبات الديسكو.

ولكن ما لا تدركه في الواقع أن المكعبين في الواقع ثابتين في مكانهما طوال الوقت.

يقال إن هذا الوهم ناتج عن مبدأ إدراك يسمى ظاهرة فاي، وهو وهم الحركة الذي تم إنشاؤه عندما يتم وضع زوج من الأشياء الثابتة جنبًا إلى جنب وإضاءته بسرعة، وفقًا لموسوعة بريتانيكا.

One of the most powerful motion illusions I've seen: The cubes appear to be rotating in opposite directions – but they're not actually moving at all… 😮

Credit: @jagarikin pic.twitter.com/RgUFskZbZU

— Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) August 15, 2020