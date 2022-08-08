وفقًا للخبراء إليك نصائح لاختيار أفضل مقعد في الطائرة لرحلة مريحة

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وطن-تَعْرِضُ بعض شركات الطيران فرصة السماح لك باختيار مقعدك مقابل رسوم معينة. ويمكن أن يكون هذا الاختيار حاسمًا للمسافر، خاصة عندما يتعلق الأمر برحلة طويلة المدى.

إن اختيار مكانك على متن الطائرة ليس بالمهمة السهلة. إليك أفضل المقاعد التي يجب الاختيار من بينها وفقًا لهذا الخبير.

كيف يمكن أن تختار مكان مقعدك؟

كتب الخبير في شركة طيران كزافي تيتلمان، عموداً في صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، بشأن كيفية اختيار أفضل المقاعد على متن الطائرة. وأكد أنه إذا كان معيارك النهائي هو الراحة، عليك التركيز على الثلث الأول من الطائرة.

فوفقا له فإن الجلوس في المقدمة، سيمنعك من سماع ضوضاء محرك الطائرة. أما الجلوس بالقرب من مستوى الأجنحة، أي بالقرب من مركز ثقل الطائرة، يكون الشعور بالاضطراب أقل قليلاً.

من ناحية أخرى، يحذرك الخبير من حجز مقعد بالقرب من جناح الطائرة مباشرةً، لأن هذا يفسد عليك رؤية المناظر الجميلة، إذا كنت تريد الاستمتاع بالمنظر من الأعلى بالفعل.

هذا ويقدم الخبير نصيحة أخرى: “يوجد مقعدين بجوار النافذة على جانبي الطائرة (اليمين واليسار)، من خلالهما يمكنك رؤية الأجنحة والمحرك بشكل أكثر وضوحًا. ويشار إليهما بملصق صغير على شكل مثلث مثبت على جدار الطائرة.