الرئيسيةحياتناوفقًا للخبراء إليك نصائح لاختيار أفضل مقعد في الطائرة لرحلة مريحة
حياتنا

وفقًا للخبراء إليك نصائح لاختيار أفضل مقعد في الطائرة لرحلة مريحة

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
أفضل مقعد في الطائرة watanserb.com
أفضل مقعد في الطائرة
- Advertisement -

وطن-تَعْرِضُ بعض شركات الطيران فرصة السماح لك باختيار مقعدك مقابل رسوم معينة. ويمكن أن يكون هذا الاختيار حاسمًا للمسافر، خاصة عندما يتعلق الأمر برحلة طويلة المدى.

إن اختيار مكانك على متن الطائرة ليس بالمهمة السهلة. إليك أفضل المقاعد التي يجب الاختيار من بينها وفقًا لهذا الخبير.

قبل صعود الطائرة .. إحذر من نشر هذه الصورة على مواقع التواصل

 كيف يمكن أن تختار مكان مقعدك؟

لا تجلس في مقعد قريب من جناحي الطائرة، فهذا يمنعك من رؤية المناظر من علياءها
لا تجلس في مقعد قريب من جناحي الطائرة، فهذا يمنعك من رؤية المناظر من علياءها

كتب الخبير في شركة طيران كزافي تيتلمان، عموداً في صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، بشأن كيفية اختيار أفضل المقاعد على متن الطائرة. وأكد أنه إذا كان معيارك النهائي هو الراحة، عليك التركيز على الثلث الأول من الطائرة.

فوفقا له فإن الجلوس في المقدمة، سيمنعك من سماع ضوضاء محرك الطائرة. أما الجلوس بالقرب من مستوى الأجنحة، أي بالقرب من مركز ثقل الطائرة، يكون الشعور بالاضطراب أقل قليلاً.

من ناحية أخرى، يحذرك الخبير من حجز مقعد بالقرب من جناح الطائرة مباشرةً، لأن هذا يفسد عليك رؤية المناظر الجميلة، إذا كنت تريد الاستمتاع بالمنظر من الأعلى بالفعل.

ملصق صغير على شكل مثلث
ملصق صغير على شكل مثلث

هذا ويقدم الخبير نصيحة أخرى: “يوجد مقعدين بجوار النافذة على جانبي الطائرة (اليمين واليسار)، من خلالهما يمكنك رؤية الأجنحة والمحرك بشكل أكثر وضوحًا. ويشار إليهما بملصق صغير على شكل مثلث مثبت على جدار الطائرة.

هذا هو المقعد الأكثر أمانًا في الطائرة

المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

9 أشياء يمكنك القيام بها في رحلة جوية طويلة حتى لا تشعر بالملل

حياتنا

لماذا يتعين عليك رفع أغطية نوافذ الطائرة عند الإقلاع؟ كثير من الناس ينسون القيام بذلك

حياتنا

هل تنام في الطائرة بجانب النافذة؟ مضيف يكشف مفاجأة

حياتنا

كلمة سرية يستخدمها الطيار إذا سمعتها فهي تدل على أنّ الرحلة ستتأخر

حياتنا

لماذا يجب ألا تستخدم سماعات الأذنين مطلقًا عند إقلاع الطائرة؟ نصيحة يمكن أن تنقذ حياتك

حياتنا

ما مدى ارتفاع الطائرة عند السفر؟

حياتنا

لماذا من الضروري إتلاف بطاقة الصعود إلى الطائرة بعد انتهاء الرحلة؟

حياتنا

5 أشياء مجانية يمكنك طلبها على متن الطائرة

حياتنا

منها الأدوية.. ما الذي يمكنك أخذه معك في حقيبة يدك في الطائرة؟

حياتنا

9 أخطاء شائعة تقوم بها عند السفر بالطائرة لأول مرة

حياتنا

مضيفة طيران تكشف ما يجب وما لا يجب ارتداؤه على متن الطائرة (صور)

حياتنا

ما سبب اطفاء الأنوار عند إقلاع الطائرة أو هبوطها؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا