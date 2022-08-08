هدف روعة على طريقة ميسي في الدوري المصري (فيديو)

- Advertisement -

وطن – سجل نجم الأهلي المصري الشاب زياد طارق 22 عاماً، هدفاً على طريقة الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، داخل شباك مرمى الاتحاد السكندري في منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

ووقع المصري زياد طارق، الهدف الثالث الثاني للمارد الأحمر، بعد مراوغة رائعة بين مدافعي فريق الخصم وتسديد الكرة في زواية بعيدة على يمين حارس مرمى الاتحاد السكندري المخضرم محمد عبد المنصف.

"عالمي عالمي عالمي" زياد طارق يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى عبد المنصف ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا 👈 https://t.co/prSOyrA5EI برعاية AAST pic.twitter.com/LBP1CmHZrH — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 7, 2022

هدف زياد طارق في الدوري المصري

وأحرز فريق الأهلي ( المارد الأحمر) الهدف الأول داخل شباك مرمى الاتحاد السكندري في منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في الدقيقة ال35 عن طريق أحمد سيد غريب.

كما وسجل زياد طارق الهدف العالمي على طريق ميسي الهدف الثاني في الدقيقة ال44، ليعاود اللاعب غريب ليوقع الهدف الثالث للمارد الأحمر في الدقيقة ال47.

أهداف مباراة الاتحاد 0-3 الأهلي | الجولة 29 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية AAST pic.twitter.com/M7i0pQeZRG — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 8, 2022

واعتمد نادي الأهلي المصري على فريق الناشئين والعائدين مجدداً من الإصابة، من أجل استكمال منافسات الدوري المصري، بعد الابتعاد عن فرصة الصراع على لقب الدوري المصري مع غريمه التقليدي الزمالك. إلى جانب إراحة التشكيلة الأساسية بعد الاجهاد البدني والنفسي.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وكان فريق الأهلي الأكثر تسديداً على شباك مرمى الاتحاد السكندري طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 46%. على عكس فريق الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات والاستحواذ بنسبة 54%.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق الاتحاد السكندري من المباراة، مورو ساليفو في الدقيقة ال69، بعد إشهار البطاقة الحمراء بوجهه من قبل حكم اللقاء. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وجاء فريق الأهلي في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف بيراميدز. كما بفارق كبير عن المتصدر الزمالك برصيد 69 نقطة للموسم الحالي.