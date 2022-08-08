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رياضة

هدف روعة على طريقة ميسي في الدوري المصري (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
زياد طارق وتسجيل الهدف العالمي على طريقة ميسي watanserb.com
زياد طارق وتسجيل الهدف العالمي على طريقة ميسي
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وطن – سجل نجم الأهلي المصري الشاب زياد طارق 22 عاماً، هدفاً على طريقة الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، داخل شباك مرمى الاتحاد السكندري في منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

ووقع المصري زياد طارق، الهدف الثالث الثاني للمارد الأحمر، بعد مراوغة رائعة بين مدافعي فريق الخصم وتسديد الكرة في زواية بعيدة على يمين حارس مرمى الاتحاد السكندري المخضرم محمد عبد المنصف.

هدف زياد طارق في الدوري المصري

وأحرز فريق الأهلي ( المارد الأحمر) الهدف الأول داخل شباك مرمى الاتحاد السكندري في منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في الدقيقة ال35 عن طريق أحمد سيد غريب.

كما وسجل زياد طارق الهدف العالمي على طريق ميسي الهدف الثاني في الدقيقة ال44، ليعاود اللاعب غريب ليوقع الهدف الثالث للمارد الأحمر في الدقيقة ال47.

واعتمد نادي الأهلي المصري على فريق الناشئين والعائدين مجدداً من الإصابة، من أجل استكمال منافسات الدوري المصري، بعد الابتعاد عن فرصة الصراع على لقب الدوري المصري مع غريمه التقليدي الزمالك. إلى جانب إراحة التشكيلة الأساسية بعد الاجهاد البدني والنفسي.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وكان فريق الأهلي الأكثر تسديداً على شباك مرمى الاتحاد السكندري طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 46%. على عكس فريق الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات والاستحواذ بنسبة 54%.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق الاتحاد السكندري من المباراة، مورو ساليفو في الدقيقة ال69، بعد إشهار البطاقة الحمراء بوجهه من قبل حكم اللقاء. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وجاء فريق الأهلي في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف بيراميدز. كما بفارق كبير عن المتصدر الزمالك برصيد 69 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + كورة بلس + نادي الأهلي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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