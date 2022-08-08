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ميادة الحناوي تكشف مفاجأة حول صور عملية التجميل التي نشرها نادر صعب لها! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ميادة الحناوي تكشف مفاجأة حول صور عملية التجميل التي نشرها نادر صعب لها! (فيديو) watanserb.com
ميادة الحناوي
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وطن– نفت الفنانة السورية ميادة الحناوي، خضوعها لعمليات تجميل جعلتها تبدو أصغر سناً بعد انتشار صورتها التي نشرها طبيب التجميل اللبناني نادر صعب.

وأكدت ميادة الحناوي أن الأقاويل حول خضوعها للتجميل، كاذبة وليس لها أساس من الصحة.

سر جمال ميادة الحناوي

وأعربت الفنانة السورية عن استيائها الشديد من تردد مثل هذه الشائعات عنها. وذلك خلال حلولها ضيفة في افتتاح أحد الفنادق في حلب.

كما أشارت الحناوي إلى أن سبب نضارة بشرتها، هو أنها لا تدخن ودائمًا تهتم ببشرتها.

وقالت ميادة الحناوي خلال لقائها في برنامج يلا تريند: “مالي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي إطلاقًا. دائمًا بيطلعوا عني شائعات فظيعة، والفنان معرض لأي شيء، ورب العالمين هو اللي بيشفي وهو اللي بياخد الروح، وطلعوا أي شيء عني ما بيهمني”.

لم أخضع للتجميل

وحول خضوعها لعمليات تجميل، قالت ميادة الحناوي: “أعوذ بالله لا ورحمة ماما ما حصل، أنا اللي فيه دا لأني لا بدخن ولا بشرب حاجة، وبنام بكير. وهرد عن سبب انتشار شائعات عني لكن كل شيء في الوقت المنيح”.

وتحدثت ميادة الحناوي عن مسقط رأسها قائلة: “مدينة حلب الحبيبة مسقط رأسي، عانت الويلات وما زالت. الله يفرجها عليها وعلى سوريا بلدنا كلها، أتمنى لها كل السعادة والهنا والاستقرار، بشتاق لها دائمًا، بحبكن من كل قلبي، ولا تصدقوا الشائعات المغرضة، وهرد بالوقت المناسب”.

وجاءت شائعة خضوع الفنانة السورية لعملية تجميل، بعدما قام نادر صعب بنشر صورتها، وقد اختفت كل علامات التقدم بالسن.

لكن طبيب التجميل الشهير، قام بعد دقائق بحذف الصور من حسابه الرسمي على موقع إنستجرام. دون الكشف عن السبب وراء ذلك.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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