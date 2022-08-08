مزاوج دجاج ومقوم جثث.. 6 مهن ذات رواتب عالية يهرب منها البشر!

وطن- هناك مهن ذات أجور عالية، لكن عدداً قليلاً جداً من الأشخاص يوافقون على العمل بها.

وأورد موقع “إسبانيا” بالعربي، هذه المهن التي ربما قد تسمع ببعضها لأول مرة:

مزاوج الدجاج

يحتاج مزاوج الدجاج إلى تدريب يستمر لمدة 3 سنوات، حتى يتمكن من التمييز بين الدجاج في ثواني معدودة.

وتحتاج وظيفة مزوج الدجاج إلى ملاحظة دقيقة، ورغم أنها ليست مرموقة، إلا أنها تحتاج وقتا طويلا لإتقانها. ولا يتمتع الكثيرون بممارستها.

ويكسب صاحب هذه المهنة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة وأستراليا، 4000 يورو شهريا.

مراقب الحشرات

عكس مزوج الدجاج، يحتاج مراقبة الحشرات إلى شجاعة وجرأة.

على العامل في مراقبة الحشرات أن يكون على استعداد للتعامل مع الحشرات بجميع أنواعها.

وتعد مكافحة الحيوانات من أكثر المهام تعقيدا اعتمادا على المكان الذي يتم تنفيذه فيه. ففي إسبانيا، قد لا يمثل ذلك خطرا كبيرا.

ولكن في دول أخرى، فإن مواجهة أكثر أنواع الحيوانات فتكا في العالم تمثل تحديا حقيقيا.

فالذباب أو النمل الأبيض أو القوارض هي مجرد حشرات بسيطة لهؤلاء العاملين في مراقبة الحشرات. حيث يتعاملون مع أكثر الثعابين والعناكب السامة الموجودة.

ذباح الحيوانات

ذبح الحيوانات لضمان غذاء البشر، عملاً ليس ممتعاً. خاصة في أجواء الدماء والذبح والرائحة الكريهة.

ففي المسالخ المحلية الكبيرة، يعد ذبح 10000 رأس من الماشية في اليوم مزحة. ومع ذلك، وبسبب انخفاض الطلب على هذه الوظيفة، فإن الرواتب عادة ما تكون أفضل من العديد من المهن الأخرى.

مقوّم الجثث

لا يبدو تحضير الجثث لدفنها عملاً ممتعاً، خاصة لمن يعانون من مشاكل في المعدة.

يقدم مقوم الجثث عملية معقدة للغاية وقليل من المتعة. لكن يمكن أن يكسبوا في إسبانيا 35000 يورو سنويا.

جامع القمامة

جمع القمامة هو إحدى تلك المهن التي لا يرغب الكثيرون في عملها. فالاضطرار إلى التعامل مع نفايات الآخرين ليس أمرا ممتعاً لمعظم الناس.

في إسبانيا، يتراوح راتب جامعي القمامة بين 24000 و32000 يورو.

كاتب تقني

تعتبر الكتيبات المحملة بمحتوى كثيف وصعب التعلم مهمة هؤلاء المحترفين الذين يقضون شهورا في إعداد المواد التي تدفع الشركات مقابلها مبالغ باهظة.

حيث يكسب الكاتب التقني مبلغ 50،000 يورو سنويا، ولكن مقابل وقت كبير وقليل من الإبداع.