علي فرزات يتهكم على أهالي مخيم الركبان برسم مسيء ويفجر غضب السوريين

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وطن – عاد رسام الكاريكاتير السوري علي فرزات، ليثير الجدل من جديد بعد رسمه للوحة وصفت بالخادشة للحياء منذ أشهر، ليسخر بلوحة جديدة من أهالي مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.

الموت عطشاً في مخيم الركبان

ونشر فرزات لوحة جديدة وضع لها عنون “الموت عطشاً في مخيم الركبان” وتمثل عائلة سورية تقول لرجل دين يقف أمامهم “مافي مي”، فيرد عليهم: “يجوز التيمم”.

ورغم فجاجة الفكرة وسطحيتها إلا أنه غاب عن ذهن الكاريكاريست المعروف أن التيمم بالماء يكون للوضوء وليس للشرب.

وتفاقمت أوضاع قاطني مخيم الركبان الذي يقطنه قرابة 2599 شخصا مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في شهري تموز يوليو وآب أغسطس بشكلٍ أصبح يُهدّد حياة سكان المخيم، وبشكلٍ خاص النساء والأطفال.

وقوبلت لوحة فرزات بموجة من الإستياء والانتقادات، واعتبر البعض أن فرزات يصفي حساباته مع رجال الدين” الأخوان المسلمين” على حساب أهالي الركبان الذين رمت بهم الظروف في هذا المخيم الذي صنف كأسوأ مخيم للنازحين في العالم.

ورأى آخرون أن الأضواء بدأت تنحسر عن “فرزات” فاختار أن يثير الزوابع من جديد بعد أن أثار الاستياء والغضب في آذار الماضي، بسبب رسمه لنائبة رئيس الإئتلاف الوطني ربى حبوش بصورة خادشة للحياء.

ووقتها علق فرزات على الصورة الخادشة واصفا جزءا من جسمها بأنه “مدعاة الفخر الوحيدة للائتلاف السوري المعارض”.

واعتبرت التدوينة إساءة لنائبة رئيس الائتلاف وللمرأة عموما. بينما تمسك فرزات بإنكار أي إساءة في ما رسم.

الشيخ والعطش

وعلق “عباس شريفة”: “لا يختلف ما يفعله علي فرزات في هذه الصورة عن فعل هذا الشيخ المفترض. فكما أن هذا الشيخ المتخيل المتكرش في عقل فرزات يستغل حاجة الناس لترويج فكرته”.

واستدرك أن فرزات يفعل الأمر نفسه في استغلال مصائب الناس لمعركته الأيديولوجية المتكرشة بدون أي رابط بين الشيخ والعطش في مخيم الركبان.

لا يختلف ما يفعله علي فرزات في هذه الصورة عن فعل هذا الشيخ المفترض فكما أن هذا الشيخ المتخيل المتكرش في عقل فرزات يستغل حاجة الناس لترويج فكرته كذلك يفعل فرزات في استغلال مصائب الناس لمعركته الأيديولوجية المتكرشة بدون أي رابط بين الشيخ والعطش في مخيم الركبان pic.twitter.com/Sx3SF1RaAV — عباس شريفة|Abbas Sharifa (@abbas_sharifeh) August 5, 2022

وتساءل “محمد الأمين” عن العلاقة بين ما ينفث به “علي فرزات” من سموم بما يحدث في مخيم الركبان؟.

وأضاف أن انتهازية فرزات لا تسمح له مهاجمة المسؤولين عن هذه المأساة لأنه حريص على أكل العيش.

وأردف :”هل وجدتم منه مايدين تطبيع الإمارات وغيرها مع إسرائيل”.

وما علاقة ماينفث به علي فرزات من سموم بما يحدث في مخيم الركبان؟

انتهازيته لا تسمح له مهاجمة الحكام المسؤولين عن هذه المأساة

بعدين يزعلوا منو وشغلته أصلاً أكل عيش لايمكن يفرط فيها

هل وجدتوا منه مايدين تطبيع الإمارات وغيرها مع إسرائيل#ميليشيا_الإعلام_ومرتزقته — محمد الأمين (@mohmalameen) August 6, 2022

وخاطب “فراس وحيدي” “فرزات :”طبعا فكرك المشيخي الاخونجي سينقح عليك، هذا طبيعي. ولكنك لم ترى بأن المتكرش قد يكون مجموع الدول الخليجية المتخمة بالثروات.

وتابع أن “هذه الدول لازالت تعمى عن حال جيرانها واخواتها من العرب والمسلمين ولا تقدم لهم سوى المشايخ والدعاة ودور الفتوى. والنتيجة ارهاب وتطرف وعنصرية وتخلف”.

طبعا فكرك المشيخي الاخونجي سينقح عليك، هذا طبيعي. ولكنك لم ترى بأن المتكرش قد يكون مجموع الدول الخليجية المتخمة بالثروات ، والتي ما زالت تعمى عن حال جيرانها واخواتها من العرب والمسلمين ، ولا يقدمون سوى المشايخ والدعاة ودور الفتوى. والنتيجة اrهاب وتطرf وعنصرية وتخلف — Firas Wahidi (@WahidiFiras) August 6, 2022

وبدوره تساءل “زين العابدين” عن طبيعة هؤلاء الذين يشيطنون السوريين المحاصرين في جحيم، ويسخرون من الإسلام في كل فرصة.

وتابع:”هل هو أثبات موقف ولعق أحذية لسياسة بلد اللجوء الذي يعيشون فيه ؟! أم أن للموضوع علاقة بخلل نفسي، كرغبة بالانتقام من شئ أو إرث!”

حرفياً نحاول أن نفهم طبيعة عقول هؤلاء ممن على شاكلة علي فرزات، ممن يشيطنون السوريين المحاصرين في جحيم، ويسخرون من الإسلام في كل فرصة، هل هو أثبات موقف ولعق أحذية لسياسة بلد اللجوء الذي يعيشون فيه ؟! أم أن للموضوع علاقة بخلل نفسي، كرغبة بالأنتقام من شئ أو إرث ! 🔽 — زين العابدين | Zain al-Abidin (@DeirEzzore) August 5, 2022

وقال “طارق دغيم ” إن “مشكلة فرزات هي مع الإسلام لا مع هذا الشيخ المتخيَّل”. واستدرك بنبرة تساؤل: “لا أدري ما الذي يستطيعه الشيخ لإنقاذ أهل المخيم حتى يكون هو المسؤول وكأنه زعيم سياسيّ أو منظمة إغاثية؛ أو بالأحرى ما الذي يستطيعه العلماء والمشايخ ويعجز عنه فرزات وأمثاله؟”

مشكلة علي فرزات هي مع الإسلام لا مع هذا الشيخ المتخيَّل

لا أدري ما الذي يستطيعه الشيخ لإنقاذ أهل المخيم حتى يكون هو المسؤول وكأنه زعيم سياسيّ أو منظمة إغاثية؛ أو بالأحرى ما الذي يستطيعه العلماء والمشايخ ويعجز عنه فرزات وأمثاله؟ pic.twitter.com/PDGEWO2JHa — Tarek Dughim (@tarekdughim) August 6, 2022

بينما عبرت “أمان” عن اعتقادها بأن البعض يحاول تفريغ حمولات معاركهم الفكرية عبر المقهورين في استثمار قبيح لمآسيهم وآلامهم.

واستطردت أن فرزات قدم مؤخراً نماذج كثيرة للفن الهابط وثالثة الأثافي رسمته التي يستخدم فيها مأساة مخيم_الركبان لمهاجمة خصومه.

وعقب “خليل أسود”: “عندما ينسى الفنان “السوري” من حاصروا مخيم الركبان ويفترض أن جميعهم دول وحكومات أبعد ما تكون عن الإسلام، ويهاجم الإسلام والمسلمين بدعوى الفن، اعلموا أن هذا المهاجم “الفحل” ما هو إلا أداة بيد إحدى سلطتين المال أو السياسة.

ويشار إلى أنه يعيش داخل مخيم الركبان ما يقرب من 7500 شخص منذ نهاية مايو/أيار الماضي، ويعانون من من تداعيات انخفاض كمية المياه الصالحة للشرب إلى النصف تقريبا بعدما كانت تصل إليهم عبر الحدود الأردنية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).