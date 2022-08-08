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حياتنا

صور رانيا يوسف بالمايوه تشعل المواقع .. ومعلّق: “مفيش أنوثة اقوى من كده”!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رانيا يوسف بالمايوه watanserb.com
رانيا يوسف
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وطن – مرتديةً مايوه أخضر اللون، كشف مفاتنها، أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صور أحدث إطلالة لها.

ونشرت رانيا يوسف على حسابها الخاصّ في انستغرام، صوراً على أحد الشواطئ وهي ترتدي مايوه باللون الأخضر وارتدت عليه كاش مايوه “تايجر”.

وأرفقت “رانيا” صورها بتعليق: “مافيش شواطيء في العالم احلي من كده”.

 

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وأثارت إطلالة رانيا يوسف بالمايوه الأخضر، تعليقات الجمهور، فكتب احدهم: “مفيش جمال و لا أنوثة اقوى من كدة”. وقال ثانٍ: “احلى حاجة فيكي تحبي الحياة ومايهمكيش حد لاف يو وكمان شيك”.

كما كتب آخر: “هنا ساسكت قليلا احترام وتقديرا لهذا الجميل”.

بينما قال معلق: “الشاطئ حلو عشان انتي فيه”.

وقبل فترة، نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على حسابها في “انستغرام“، مقطع فيديو، وهي تمارس التمارين الرياضية داخل إحدى الصالات بملابس رياضية جريئة. وفق الجمهور

وأرفقت رانيا يوسف الفيديو -الذي وصفه متابعون بالجريء- تعليقاً جاء فيه: “أنظر في المرآة. هؤلاء منافسيك”.

 

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كما وتتميز الفنانة رانيا يوسف بإطلالاتها الجريئة التي تثير بها الجدل بأنوثتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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