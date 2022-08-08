صور رانيا يوسف بالمايوه تشعل المواقع .. ومعلّق: “مفيش أنوثة اقوى من كده”!

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وطن – مرتديةً مايوه أخضر اللون، كشف مفاتنها، أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صور أحدث إطلالة لها.

ونشرت رانيا يوسف على حسابها الخاصّ في انستغرام، صوراً على أحد الشواطئ وهي ترتدي مايوه باللون الأخضر وارتدت عليه كاش مايوه “تايجر”.

وأرفقت “رانيا” صورها بتعليق: “مافيش شواطيء في العالم احلي من كده”.

View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)

وأثارت إطلالة رانيا يوسف بالمايوه الأخضر، تعليقات الجمهور، فكتب احدهم: “مفيش جمال و لا أنوثة اقوى من كدة”. وقال ثانٍ: “احلى حاجة فيكي تحبي الحياة ومايهمكيش حد لاف يو وكمان شيك”.

كما كتب آخر: “هنا ساسكت قليلا احترام وتقديرا لهذا الجميل”.

بينما قال معلق: “الشاطئ حلو عشان انتي فيه”.

وقبل فترة، نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على حسابها في “انستغرام“، مقطع فيديو، وهي تمارس التمارين الرياضية داخل إحدى الصالات بملابس رياضية جريئة. وفق الجمهور

وأرفقت رانيا يوسف الفيديو -الذي وصفه متابعون بالجريء- تعليقاً جاء فيه: “أنظر في المرآة. هؤلاء منافسيك”.

View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)

كما وتتميز الفنانة رانيا يوسف بإطلالاتها الجريئة التي تثير بها الجدل بأنوثتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.