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حياتنا

صور جوني ديب يؤدي طقوس عاشوراء في إيران تثير الجدل وهذه الحقيقة!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
صور جوني ديب يؤدي طقوس عاشوراء في إيران تثير الجدل وهذه الحقيقة! watanserb.com
جوني ديب
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ادعوا أنها تعود للنجم الأمريكي جوني ديب. وهو يشارك في أحد المجالس الحسينية في إيران.

طقوس عاشوراء

وذكرت حسابات نشطاء عبر “تويتر”، أن جوني ديب يتواجد في طهران. للتعبير عن امتنانه للدعم الهائل الذي تلقاه من المشجعين الإيرانيين خلال محاكمته.

ويظهر ديب في الصور ممسكاً العصي وسط الإيرانيين، استعداداً لإحياء طقوس عاشوراء التي تتضمن التعبير عن الحزن بارتداء الأسود، واللطم والبكاء.

وبالبحث عن الحقيقة، تبين أن الخبر لا أساس له من الصحة، وتعود الصورة لشبيه جوني ديب.

أمين ثالث

والشاب الظاهر بالصور، شبيه نجم قراصنة الكاريبي، يدعى أمين ثالث.

وقام الشاب بنفسه بنشر الفيديوهات والصور المنتشرة حوله عبر خاصية القصص “الستوري” في حسابه الرسمي على انستجرام في 7 آب 2022 وحتى اللحظة لا زال يشارك.

وفي سياق آخر، كشف تقرير حديث لصحيفة ديلي بيست أن جوني ديب وفريقه القانوني حاولوا تقديم صور عارية لأمبر كدليل لدعم قضيته، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.

وقالت صحيفة الماركا أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم الكشف عن أكثر من 6000 صفحة من سجلات المحكمة من قضية ديب وآمبر هيرد.

معلومات جديدة

ألقت هذه الوثائق ضوءا جديدا على القضية التي انتشرت على نطاق واسع.

كما كشفت خاصة معلومات جديدة حول الإستراتيجية القانونية لكل من فريق هيرد وديب وجبال الأدلة التي تم تجاهلها.

إلى جانب محاولة تقديم صور هيرد، حاول الفريق القانوني لديب كذلك إلقاء اللوم عليها في وفاة صديقها.

من جهته، أكد فريق هيرد القانوني للقاضي أن جوني ديب حاول “بشكل غير لائق” تقديم معطيات وأدلة غير لائقة موضحين أن محاكمة التشهير يجب ألا تتضمن شهادة فيها “أمور شخصية غير ذات الصلة” منها الصور العارية لهيرد والفيديو الواقعي لشقيقتها ويتني.

كما زعموا بأن ديب حاول الإيحاء بأن أمبر كانت في مرحلة من المراحل تعمل كمرافقة لأشخاص في المناسبات الاجتماعية.

حبيبة جوني ديب السابقة تفضحه: “هذا ما فعله أول مرة مارسنا الجنس”! (فيديو)

رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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