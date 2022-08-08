صدمة لـ”ابن زايد”..شيخة إماراتية تهاجم اليهود وتنتقد استغلالهم لـ”الهولوكوست” لكسب التعاطف

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وطن- تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهت الشيخة الإماراتية هند بنت فيصل القاسمي انتقادات لاذعة لليهود، متهمة إياهم باستغلال محرقة الهولوكوست من أجل استدرار التعاطف والاستدعاء الدائم لعقلية الضحية.

ونشرت “القاسمي” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تغريدة قارنت فيها تعامل اليهود مع ذكرى ضحاياهم في محرقة الهولوكوست بتعاملِ المسلمين مع ذكرى ضحاياهم في حروب مختلفة على مدى العقود الأخيرة.

وألمحت الشيخة التي تنتمي إلى العائلة الحاكمة في إمارة الشارقة، إلى أن اليهود يستغلون المحرقة النازية في استدرار التعاطف والاستدعاء الدائم لعقلية الضحية، بينما يعفو المسلمون و”يمضون قدماً”.

6,636,235 Jews were killed in WW2, killed in Europe. At least 12.5M Muslims died in wars in past 25 years. You never hear a Muslim writing books, movies, starts a law that if you don’t sympathize with our plight you are less of a human. We forgive & move on. — Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) August 6, 2022

في تغريدة أخرى، قالت الشيخة هند بنت فيصل القاسمي إن الفلسطينيين يعانون “المصير نفسه” الذي كابده اليهود في الهولوكوست.

وأضافت: “لقد بكينا جميعاً على ما فعله النازيون باليهود في ألمانيا. ومع ذلك، فإنه من المثير للعجب أن الصهاينة اليهود لا يبكون على فعلهم الشيء نفسه بالفلسطينيين. يستولون على منازلهم إن لم يغادروها، ويُرهبونهم ويقصفونهم بالقنابل، فالموتى لا يتكلمون”.

هاجمت اقتحام المسجد الأقصى

وفي تعليقها على اقتحام عصابات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة قالت الشيخة هند بنت فيصل القاسمي:” في خضم الحرب على شعب فلسطين بغزة تحديداً إخترق الصهاينة بحراسة من الشرطة والجيش الإسرائيلي في أيام تاسوعاء و عاشوراء المسجد الأقصى متحدين المسلمين في هذه الأيام المقدسة. كم أحزنني تصرفهم و كم فقدت الثقة في كلامهم عن السلام و التعايش… الأفعال صداها أعلى من الكلام والوعود والكذب.”

في خضم الحرب على شعب فلسطين بغزة تحديداً إخترق الصهاينة بحراسة من الشرطة والجيش الإسرائيلي في أيام تاسوعاء و عاشوراء المسجد الأقصى متحدين المسلمين في هذه الأيام المقدسة.

كم أحزنني تصرفهم و كم فقدت الثقة في كلامهم عن السلام و التعايش…

الأفعال صداها أعلى من الكلام والوعود والكذب. — Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) August 8, 2022

صحيفة إسرائيلية تتهمها بمعادة السامية

بينما زعمت صحيفة The Times of Israel الإسرائيلية أن ما قالته القاسمي لليهود ليس أول اتهام منها بحق اليهود، وإنما هو الأحدث ضمن مجموعة طويلة من التصريحات التي تضمنت انتقادات لاذعة لإسرائيل ومعاداة للسامية، بحسب الادعاءات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه لم يتضح المصدر الذي حصلت منه القاسمي على بياناتها فيما يتعلق بوفيات المسلمين، لكن ربما تكون قد استندت إلى إحصائيات أصدرها أكاديمي تركي قبل بضع سنوات.

“آراء عدائية” من عضو بالعائلة المالكة

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الآراء العدائية للقاسمي تكتسب أهمية خاصة لكونها صادرة عن عضو بارز في العائلة المالكة في دولة الإمارات، التي تتمتع بـ”صداقةٍ مزدهرة” مع إسرائيل منذ أن وقع البلدان اتفاقية التطبيع في عام 2020، ضمن ما يُعرف باتفاقات إبراهام التي جاءت برعاية الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الشيخة هند بنت فيصل القاسمي لفتت انتباه وسائل الإعلام الدولية لأول مرة في عام 2020 بسبب آرائها الصريحة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا.

فقد كتبت الأميرة هند بنت فيصل القاسمي في تغريدة منشورة في أبريل/نيسان 2020: “خطاب الكراهية هو بداية الإبادة الجماعية. لقد قال غاندي ذات مرة: (العين بالعين تترك العالم أعمى). دعونا نتعلم من التاريخ الدموي الذي وثَّقناه الآن في صور وأفلام. علينا أن ندرك أن الموت يجلب الموت، وأن الحب يجلب الحب. إن الرخاء يبدأ بالسلام”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، شنت القاسمي هجوماً عبر الإنترنت على المذيع التلفزيوني الهندي البارز سودهير تشودري، واتهمته باتباع آراء معادية للإسلام وترويجها.