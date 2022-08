صدمة لـ”ابن زايد”..شيخة إماراتية تهاجم اليهود وتنتقد استغلالهم لـ”الهولوكوست” لكسب التعاطف

وطن- تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهت الشيخة الإماراتية هند بنت فيصل القاسمي انتقادات لاذعة لليهود، متهمة إياهم باستغلال محرقة الهولوكوست من أجل استدرار التعاطف والاستدعاء الدائم لعقلية الضحية.

ونشرت “القاسمي” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تغريدة قارنت فيها تعامل اليهود مع ذكرى ضحاياهم في محرقة الهولوكوست بتعاملِ المسلمين مع ذكرى ضحاياهم في حروب مختلفة على مدى العقود الأخيرة.

وألمحت الشيخة التي تنتمي إلى العائلة الحاكمة في إمارة الشارقة، إلى أن اليهود يستغلون المحرقة النازية في استدرار التعاطف والاستدعاء الدائم لعقلية الضحية، بينما يعفو المسلمون و”يمضون قدماً”.

6,636,235 Jews were killed in WW2, killed in Europe.

At least 12.5M Muslims died in wars in past 25 years.

You never hear a Muslim writing books, movies, starts a law that if you don’t sympathize with our plight you are less of a human.

We forgive & move on.

— Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) August 6, 2022