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الهدهد

صدمة لـ”ابن زايد”..شيخة إماراتية تهاجم اليهود وتنتقد استغلالهم لـ”الهولوكوست” لكسب التعاطف

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إماراتية تهاجم اليهود watanserb.com
إماراتية تهاجم اليهود
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وطن- تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهت الشيخة الإماراتية هند بنت فيصل القاسمي انتقادات لاذعة لليهود، متهمة إياهم باستغلال محرقة الهولوكوست من أجل استدرار التعاطف والاستدعاء الدائم لعقلية الضحية.

ونشرت “القاسمي” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تغريدة قارنت فيها تعامل اليهود مع ذكرى ضحاياهم في محرقة الهولوكوست بتعاملِ المسلمين مع ذكرى ضحاياهم في حروب مختلفة على مدى العقود الأخيرة.

وألمحت الشيخة التي تنتمي إلى العائلة الحاكمة في إمارة الشارقة، إلى أن اليهود يستغلون المحرقة النازية في استدرار التعاطف والاستدعاء الدائم لعقلية الضحية، بينما يعفو المسلمون و”يمضون قدماً”.

في تغريدة أخرى، قالت الشيخة هند بنت فيصل القاسمي إن الفلسطينيين يعانون “المصير نفسه” الذي كابده اليهود في الهولوكوست.

وأضافت: “لقد بكينا جميعاً على ما فعله النازيون باليهود في ألمانيا. ومع ذلك، فإنه من المثير للعجب أن الصهاينة اليهود لا يبكون على فعلهم الشيء نفسه بالفلسطينيين. يستولون على منازلهم إن لم يغادروها، ويُرهبونهم ويقصفونهم بالقنابل، فالموتى لا يتكلمون”.

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هاجمت اقتحام المسجد الأقصى

وفي تعليقها على اقتحام عصابات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة قالت الشيخة هند بنت فيصل القاسمي:” في خضم الحرب على شعب فلسطين بغزة تحديداً إخترق الصهاينة بحراسة من الشرطة والجيش الإسرائيلي في أيام تاسوعاء و عاشوراء المسجد الأقصى متحدين المسلمين في هذه الأيام المقدسة. كم أحزنني تصرفهم و كم فقدت الثقة في كلامهم عن السلام و التعايش… الأفعال صداها أعلى من الكلام والوعود والكذب.”

صحيفة إسرائيلية تتهمها بمعادة السامية

بينما زعمت صحيفة The Times of Israel الإسرائيلية أن ما قالته القاسمي لليهود ليس أول اتهام منها بحق اليهود، وإنما هو الأحدث ضمن مجموعة طويلة من التصريحات التي تضمنت انتقادات لاذعة لإسرائيل ومعاداة للسامية، بحسب الادعاءات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه لم يتضح المصدر الذي حصلت منه القاسمي على بياناتها فيما يتعلق بوفيات المسلمين، لكن ربما تكون قد استندت إلى إحصائيات أصدرها أكاديمي تركي قبل بضع سنوات.

“آراء عدائية” من عضو بالعائلة المالكة

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الآراء العدائية للقاسمي تكتسب أهمية خاصة لكونها صادرة عن عضو بارز في العائلة المالكة في دولة الإمارات، التي تتمتع بـ”صداقةٍ مزدهرة” مع إسرائيل منذ أن وقع البلدان اتفاقية التطبيع في عام 2020، ضمن ما يُعرف باتفاقات إبراهام التي جاءت برعاية الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الشيخة هند بنت فيصل القاسمي لفتت انتباه وسائل الإعلام الدولية لأول مرة في عام 2020 بسبب آرائها الصريحة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالإسلاموفوبيا.

فقد كتبت الأميرة هند بنت فيصل القاسمي في تغريدة منشورة في أبريل/نيسان 2020: “خطاب الكراهية هو بداية الإبادة الجماعية. لقد قال غاندي ذات مرة: (العين بالعين تترك العالم أعمى). دعونا نتعلم من التاريخ الدموي الذي وثَّقناه الآن في صور وأفلام. علينا أن ندرك أن الموت يجلب الموت، وأن الحب يجلب الحب. إن الرخاء يبدأ بالسلام”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، شنت القاسمي هجوماً عبر الإنترنت على المذيع التلفزيوني الهندي البارز سودهير تشودري، واتهمته باتباع آراء معادية للإسلام وترويجها.

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المصدرتويتر، صحيفة The Times of Israel الإسرائيلية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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