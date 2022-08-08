سجال حاد بين وزير عُماني وكاتب كويتي يشعل “تويتر”

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وطن- شهدت موقع التدوين المصغر “تويتر” سجالا حادا بين وزير التراث والسياحة العماني سالم المحروقي وبين الكاتب الكويتي حسين الرواي، وذلك على إثر نشر الأخير مقالا له عبر صفحته على “فيسبوك” انتقد عدم حدوث تطور في محافظة ظفار العمانية التي زارها قبل أيام.

وكان “الراوي” قد شرح في مقاله أنه لم ير أي تطور في محافظة ظفار العمانية خلال زيارته لها مؤخرا، منتقدا عدم اهتمام وزارة التراث والسياحة بتطويرها على الرغم من أهميتها السياحية.

وقال:”ما بين يوم 19 إلى يوم 30 من شهر يوليو المنصرم من هذا العام، أي بالتحديد ما مدته 12 يوماً قضيت فترة عطلتي في ربوع منطقة ظُفار في سلطنة الخير والحُب عُمان، ولقد كانت عطلة رائعة”.

لا تطور حقيقي ملموس

وتابع قائلا:”لكن للأسف لم أجد أي تطوّر حقيقي ملموس في ظُفار! ولا أي شيء! وبلا ولا شيء! لا سهل إتين تطوّر سياحياً، ولا عين دربات تطوّر محيطها، ولا عين حمران، ولا عين آثوم، ولا أي عين اُخرى في جغرافية ظُفار، ولا منطقة افتلقوت، ولا شاطئ المغسيل ولا منطقة كهف المرنيف، ولا أي مكان آخر! وكأن ظُفار خارج حسابات وزارة التراث والسياحة العمانية !”.

وأضاف قائلا: “وأنا في أحد سهول صلالة الخضراء حيث لا توجد أي مراكز للخدمات التجارية، تذكرت كلمة وزير التراث والسياحة العمُاني سالم المحروقي عندما قال في لقاء معه على قناة العربية: “نحن نعمل بصمت”. فضحكت من ذلك الصمت الذي لم يأتي معه أي عمل حقيقي يشاهده العمانيون والسيٌاح على حدٍ سواء!”.

عدم وجود استثمار حكومي

ووجه “الراوي” سؤالا للوزير العماني بالقول:” وإني اسأل السيد المحروقي هل يُعقل أن المُتجِه لأي نقطة سياحية طبيعية في ظُفار لن يجد فيها أي إستثمار سياحي حكومي، لا مطاعم ولا أسواق ولا مقاهي ولا حتى سوبر ماركت واحد يبيع ما يحتاجه السُياح وغيرهم من الأكل والشُرب! في تلك الأماكن ستجد فقط بعض العمالة التي تبيع ما تقدمه من اللحم والدجاج المشوي والرز في أماكن مفتوحه ومهترئة مصنوعة من الخشب، ومن النادر أن تجد عندهم غذاء نظيف بلا قُصور!”.

وواصل تساؤلاته قائلا:”هل يُعقل يا السيد المحروقي أن تكون الأكشاك البدائية الصغيرة الضيقة التي تُستخدم كبقالات هي سيّدة كل السهول والوديان والجبال والطرقات السريعة في ظُفار؟! أين العمل الذي كنت تؤديه وأنت صامت؟!”.

خالد البلوشي يرد على “الرواي” والوزير يتبنى موقفه

انتقاد “الراوي” لوزير السياحة العماني، دفع مدير أول الشؤون الحكومية بالطيران العماني الدكتور خالد بن عبدالوهاب البلوشي” للرد عليه في مقال نشره عبر صحيفة “الرؤية”، وتبناه الوزير سالم المحروقي.

وقام الوزير سالم المحروقي بإعادة نشر المقال الذي جاء بعنوان: ” كُفوا أقلامكم عن سياحتنا”، عبر صفحته الرسمية على “تويتر” في تبني واضج في كل ما ورد فيه.

كُفوا أقلامكم عن سياحتنا | جريدة الرؤية العمانية https://t.co/IYHK1VVhkG — Salim M Almahruqi (@salmahruqi) August 7, 2022

وأردف في تغريدة أخرى قائلا:”وفضاء النقد البناء القائم على الدراية والاحاطة والموضوعية سيبقي مرحبا به اما دون ذلك فموقعه حيث هو مهما ارتفع الصوت .. الاختصاصات والاهداف والخطط واضحة وثابتة”.

وفضاء التقد البناء القائم على الدراية والاحاطة والموضوعية سيبقي مرحبا به اما دون ذلك فموقعه حيث هو مهما ارتفع الصوت .. الاختصاصات والاهداف والخطط واضحة وثابتة — Salim M Almahruqi (@salmahruqi) August 7, 2022

حسين الرواي يرد على الوزير سالم المحروقي

تبني الوزير “المحروقي” لمقال “البلوشي” دفع الكاتب الكويتي حسين الرواي للرد من جديد، حيث غرد مخاطبا الوزير بالقول:” يفترض من معاليكم كوزير في الحكومة العمانية الكريمة أن يكون فكرك أكبر وصدرك أرحب من أن تتبنى هذه السطور المُستأجرة التي لن تنفع العظيمة عُمان حفظها الله”.

وتابع قائلا: ” معالي الوزير سوف يقرأ بدقة المقام العماني السامي تغريدتك هذه وما كتبه تحتها الشعب العماني الغيور على بلاده وسيتأكد من تقصيرك”.

يفترض من معاليكم كوزير في الحكومة العمانية الكريمة أن يكون فكرك أكبر وصدرك أرحب من أن تتبنى هذه السطور المُستأجرة التي لن تنفع العظيمة عُمان حفظها الله..

معالي الوزير سوف يقرأ بدقة المقام العماني السامي تغريدتك هذه وما كتبه تحتها الشعب العماني الغيور على بلاده وسيتأكد من تقصيرك. https://t.co/IsWncPm4gj — حسين الراوي 🇰🇼 (@alrawie) August 7, 2022

انتقادات عمانية لموقف الوزير

يشار إلى أن تبني الوزير سالم المحروقي لمقال “البلوشي” قد اثار عاصفة انتقادات ضده من قبل المغردين العمانيين الذين رأوا أن الكاتب الكويتي نشر مقاله بدافع الحب لسلطنة عمان ورغبة منه في أن يرى فيه منافسة قوية وجاذبة للسياح.

يا اخوان اتقوا الله فهذا الانسان قال ما لاحظه وماكان يامل ان يكون بعد سنوات فيكفي جدل اذا احد انتقد خدمه في بلادنا جيشنا له ..من منا ما انتقد السياحه في ظفار هل يعني انا متأمرين على بلدنا يا اخي الشوارع زحمه شوفوا دربات شوفوا اتين شوفوا المغسيل ولا اعزكم الله دورات المياه — سند العلوي/قابوس (@mohammed20405) August 7, 2022

شكرا على النقد البناء أخي حسين وبإذن الله كثرة النقد تؤدي إلى التغيير كل الحب والاحترام لك https://t.co/CemSkNoKvH — يونــس المنوري (@Younis_almanwr) August 7, 2022

ليش زعلانين على الرجال الشخص زارالمنطقه وشافها من سنين ماتغيرفيها شي وهذاشي واقعي ام انتم من المجاملين عطوني اي تغيرفي البنيه التحتيه لظفارولاالمناطق السياحيه واهم التغيرات فيها لاتتحاملون على الراوي الواقع مايزعل — لي ربي (@mohd_maashani) August 7, 2022

انتقاد الاخ حسين الرواي ناتج عن حبه لعمان وأهلها ونشكره على هذه المشاعر

..وكلامه منطقي وواقعي ويجب على كل وزير فاشل ان يستقيل اذا فيه شئ من الكرامه ..

شكرا أخي حسين وتحياتي لاهلنا في الكويت العزيزه على قلوبنا … — Mohd Alamri (@mohdalamri89) August 7, 2022