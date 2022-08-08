سبب وفاة أوليفيا نيوتن جون المغنية الشهيرة نجمة السبعينات وبداية الثمانينات

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وطن – أعلنت وسائل إعلام أجنبية عن وفاة المغنية الاسترالية الشهيرة أوليفيا نيوتن جون، التي تعد واحدة من أهم مغنيات السبعينات وبداية الثمانينات، عن 73 عاما بعد صراع مع المرض.

وتوفيت أوليفيا نيوتن بعد صراع كبير امتد لسنوات طويلة مع سرطان الثدي.

وبحسب ما ذكرت “سي إن إن” فقد توفيت المغنية الأسترالية أوليفيا نيوتن-جون، التي كانت واحدة من أكبر نجوم البوب ​​في السبعينيات وفتنت أجيالًا من المشاهدين في الفيلم الرائد “جريس” ، وفقًا لبيان صادر عن زوجها.

وكتب زوجها، جون إيسترلينغ ، في بيان: “توفيت السيدة أوليفيا نيوتن-جون بسلام في مزرعتها بجنوب كاليفورنيا هذا الصباح ، محاطة بالعائلة والأصدقاء.”

وتابع: “نطلب من الجميع احترام خصوصية الأسرة خلال هذا الوقت الصعب للغاية”.

وكانت أوليفيا رمزًا للانتصارات والأمل لأكثر من 30 عامًا وهي تشارك رحلتها مع سرطان الثدي.

وكشفت المغنية في سبتمبر 2018 أنها كانت تعالج السرطان في قاعدة عمودها الفقري.

وكان هذا هو ثالث تشخيص لها بالسرطان ، بعد نوبات مع سرطان الثدي في أوائل التسعينيات وفي عام 2017.

صعودها إلى الشهرة

وبفضل سلسلة من أغاني الريف والروك، كانت نيوتن جون بالفعل مغنية مشهورًا في أواخر السبعينيات. لكن دورها كبطلة أمام جون ترافولتا في فيلم “جريس” عام 1978 ، وهو الفيلم الموسيقي الأكثر شعبية على الإطلاق ، رفعها إلى مستوى جديد من النجومية.

وعلى الرغم من أنها كانت تتمتع بخبرة قليلة في التمثيل (وتبلغ من العمر 29 عامًا أثناء التصوير) ، إلا أن نيوتن-جون قد قدمت أداءً قويا وقتها.

وسبق أن صرحت “نيوتن جون” لشبكة “CNN” في عام 2017: “لا أعتقد أن أي شخص كان يمكن أن يتخيل أن فيلمًا سيستمر لمدة 40 عامًا تقريبًا وسيظل مشهورًا وسيظل الناس يتحدثون معي عنه طوال الوقت ويحبونه”.

ولدت أوليفيا نيوتن جون في كامبريدج بإنجلترا عام 1948 وانتقلت مع عائلتها إلى ملبورن بأستراليا عندما كانت في الخامسة من عمرها.

وبعد فوزها في مسابقة المواهب في برنامج تلفزيوني، عندما كانت في سن المراهقة شكلت مجموعة من الفتيات وبدأت في الظهور في برامج موسيقى البوب ​​الأسبوعية في أستراليا.

سجلت نيوتن-جون أغنيتها الأولى في إنجلترا عام 1966 وسجلت بعض النجاحات الدولية، لكنها ظلت غير معروفة إلى حد كبير لجماهير الولايات المتحدة حتى عام 1973.

ثم جاء فيلم “الشحوم” الذي كان أعلى الأفلام ربحًا في عام 1978 وأصبح ظاهرة ثقافية دائمة.

وصعد نجم نيوتن-جون على مستوى العالم بعد فيلم (جريس) الغنائى عام 1978 الذى قدمت فيه شخصية ساندى أمام الممثل جون ترافولتا.

وتم تشخيص إصابة نيوتن-جون بسرطان الثدى للمرة الأولى عام 1992 وجمعت التبرعات للأبحاث والعلاج كما أنها تقوم بجهود للتنديد بالقسوة فى التعامل مع الحيوانات.

ويشار إلى أنه في العام 2019 وبعد مرور أكثر من 40 عامًا على طرح فيلم Grease، للنجم العالمى جون ترافولتا وأوليفيا نيوتن جون الذين قاما بدور داني وساندي، أعاد النجمان ارتداء أزياء الفيلم من جديد أثناء حضورهما حفل غنائي بعنوان “Meet ‘n’ Grease” في فلوريدا وقتها.

وآنذاك ظهر ترافولتا الذي كان يبلغ من العمر وقتها 65 عامًا وهو يرتدى بنطلون وتى شيرت أسود مع سترة جلدية بنفس اللون.

وظهرت أوليفيا نيوتن جون التي كانت تبلغ وقتها 71 عامًا وهي ترتدي سترة صفراء وتنورة صفراء أيضًا، وكان هذا الزى للثنائى ضمن لقطة رومانسية شهيرة في الفيلم.