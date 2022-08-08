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رقص فاضح لفرقة “بلاك بينك” وحفل لها بالسعودية قريبا (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
فرقة بلاك بينك watanserb.com
حفل لفرقة بلاك بينك في السعودية قريبا
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وطن – ضج موقع تويتر في السعودية، بوسم “BLACKPINKinSaudi” بعد إعلان الفرقة الكورية الجنوبية عن حفل لها في المملكة بشهر يناير المقبل.

فرقة “بلاك بينك” في السعودية

وتعد فرقة “بلاك بينك” من أشهر فرق الرقص الكورية وتشارك بها نجمات الرقص الكوريات.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر، أن فرقة بلاك بينك ستكون واحدة من المفاجآت الكبيرة في موسم الرياض 2022.”

وتابع أن “التفاصيل كاملة سيعلن عنها الفترة المقبلة.”

كما أكدت فرقة “بلاك بينك” ايضا خبر مشاركتها في موسم الرياض، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر.

واستنكر ناشطون تواجد مثل هذه الفرق في السعودية، حيث تشتهر بالرقص الفاضح والملابس المثيرة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السعودية.

فيما رحب آخرون بقدوم فرقة “بلاك بينك” للمملكة، واعتبروا ذلك إنجازا لهيئة الترفيه، مشيدين بما وصفوه “تطور السعودية وتقدمها”، بسبب سماح السلطات بمثل هذه الحفلات التي كانت من التابوهات المحرمة قديما.

الرقص والتعري في السعودية بات أمرا طبيعيا

ويشار إلى أنه منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لسدة الحكم في المملكة، تغيرت قوانين ونظم السعودية تماما، حيث بات مسموحا بحفلات الرقص والغناء ومهرجانات السينما في الدولة المحافظة.

وبات مسموحا أيضا للسعوديات بركوب السيارات وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وظهر العديد من السعوديات مؤخرا بملابس كاشفة في شوارع السعودية دون أن يتعرض لهن أحد.

ولفترة قريبة كان لا يسمح للنساء في السعودية بقيادة السيارة ولا ارتداء ملابس غير العباءة، حتى أنهن كن مطالبات بتغطية وجوههن في الشارع والمناطق العامة.

https://twitter.com/bp_blink_s_/status/1556715966943330304?s=20&t=gxZxoLNRgAwD3BqY40jBYQ

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أنهى عملها ابن سلمان، تتبع المواطنين وتعاقب كل من يخالف تعليمات الهيئة من الالتزام بالزي الرسمي للنساء والتعليمات الأخرى.

وشهدت حفلات هيئة الترفيه، الهيئة الجديدة التي أنشأها ابن سلمان وأوكل قيادتها لمستشاره تركي آل الشيخ، خلال المواسم السابقة حفلات رقص صاخبة أثارت انتقادات البعض.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة رقص مختلط بين الشباب والفتيات بهذه الحفلات في السعودية.

وبات تركي آل الشيخ، عراب الانفلات في السعودية ـ كما يصفه ناشطون ـ ويسعى ابن سلمان من خلال هذه الحفلات لإلهاء السعوديين والعالم عن سياساته القمعية.

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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