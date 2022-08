رقص فاضح لفرقة “بلاك بينك” وحفل لها بالسعودية قريبا (شاهد)

وطن – ضج موقع تويتر في السعودية، بوسم “BLACKPINKinSaudi” بعد إعلان الفرقة الكورية الجنوبية عن حفل لها في المملكة بشهر يناير المقبل.

وتعد فرقة “بلاك بينك” من أشهر فرق الرقص الكورية وتشارك بها نجمات الرقص الكوريات.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر، أن فرقة بلاك بينك ستكون واحدة من المفاجآت الكبيرة في موسم الرياض 2022.”

وتابع أن “التفاصيل كاملة سيعلن عنها الفترة المقبلة.”

كما أكدت فرقة “بلاك بينك” ايضا خبر مشاركتها في موسم الرياض، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر.

واستنكر ناشطون تواجد مثل هذه الفرق في السعودية، حيث تشتهر بالرقص الفاضح والملابس المثيرة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السعودية.

فيما رحب آخرون بقدوم فرقة “بلاك بينك” للمملكة، واعتبروا ذلك إنجازا لهيئة الترفيه، مشيدين بما وصفوه “تطور السعودية وتقدمها”، بسبب سماح السلطات بمثل هذه الحفلات التي كانت من التابوهات المحرمة قديما.

ويشار إلى أنه منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لسدة الحكم في المملكة، تغيرت قوانين ونظم السعودية تماما، حيث بات مسموحا بحفلات الرقص والغناء ومهرجانات السينما في الدولة المحافظة.

This will happen soon

pic.twitter.com/M2Z1g5tvLF#بلاكبينك_في_السعودية_قريبًا

— A (@thsuranus) August 8, 2022