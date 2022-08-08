رقص فاضح لفرقة “بلاك بينك” وحفل لها بالسعودية قريبا (شاهد)

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وطن – ضج موقع تويتر في السعودية، بوسم “BLACKPINKinSaudi” بعد إعلان الفرقة الكورية الجنوبية عن حفل لها في المملكة بشهر يناير المقبل.

فرقة “بلاك بينك” في السعودية

وتعد فرقة “بلاك بينك” من أشهر فرق الرقص الكورية وتشارك بها نجمات الرقص الكوريات.

بلاك بينك راح يأدون ويسوون حفلات بدول عربيه لأول مره متخيلين انهم راح يأدون قدام المعجبين العرب هذا شي مره كبير كل الي يحضرون انتوا محظوظين بلاك بينك يمتلكون اقوى وافضل اداءات وراح تشوفون وتسمعون اغانيهم لايف وتكون افضل لحظات pic.twitter.com/MSdBp00AnY — retty (@cunntybp) August 8, 2022

وأعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر، أن فرقة بلاك بينك ستكون واحدة من المفاجآت الكبيرة في موسم الرياض 2022.”

فرقة بلانك بينك وحده من المفاجآت الكبيرة في #موسم_الرياض 2022 🇸🇦😎🔥 التفاصيل كاملة بنعلن عنها الفترة الجاية 💪🔥 https://t.co/BAntaEPfxU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 8, 2022

وتابع أن “التفاصيل كاملة سيعلن عنها الفترة المقبلة.”

كما أكدت فرقة “بلاك بينك” ايضا خبر مشاركتها في موسم الرياض، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر.

واستنكر ناشطون تواجد مثل هذه الفرق في السعودية، حيث تشتهر بالرقص الفاضح والملابس المثيرة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السعودية.

فيما رحب آخرون بقدوم فرقة “بلاك بينك” للمملكة، واعتبروا ذلك إنجازا لهيئة الترفيه، مشيدين بما وصفوه “تطور السعودية وتقدمها”، بسبب سماح السلطات بمثل هذه الحفلات التي كانت من التابوهات المحرمة قديما.

الرقص والتعري في السعودية بات أمرا طبيعيا

ويشار إلى أنه منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لسدة الحكم في المملكة، تغيرت قوانين ونظم السعودية تماما، حيث بات مسموحا بحفلات الرقص والغناء ومهرجانات السينما في الدولة المحافظة.

وبات مسموحا أيضا للسعوديات بركوب السيارات وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وظهر العديد من السعوديات مؤخرا بملابس كاشفة في شوارع السعودية دون أن يتعرض لهن أحد.

ولفترة قريبة كان لا يسمح للنساء في السعودية بقيادة السيارة ولا ارتداء ملابس غير العباءة، حتى أنهن كن مطالبات بتغطية وجوههن في الشارع والمناطق العامة.

https://twitter.com/bp_blink_s_/status/1556715966943330304?s=20&t=gxZxoLNRgAwD3BqY40jBYQ

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أنهى عملها ابن سلمان، تتبع المواطنين وتعاقب كل من يخالف تعليمات الهيئة من الالتزام بالزي الرسمي للنساء والتعليمات الأخرى.

وشهدت حفلات هيئة الترفيه، الهيئة الجديدة التي أنشأها ابن سلمان وأوكل قيادتها لمستشاره تركي آل الشيخ، خلال المواسم السابقة حفلات رقص صاخبة أثارت انتقادات البعض.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة رقص مختلط بين الشباب والفتيات بهذه الحفلات في السعودية.

وبات تركي آل الشيخ، عراب الانفلات في السعودية ـ كما يصفه ناشطون ـ ويسعى ابن سلمان من خلال هذه الحفلات لإلهاء السعوديين والعالم عن سياساته القمعية.