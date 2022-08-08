حبيبة وائل كفوري في أحضانه بفستان جريء (شاهد)

- Advertisement -

وطن – بصورةٍ محتضناً فيها شانا عبود، ووضعت حداً للإدعاءات عن انتهاء العلاقة بينهما، احتفل الفنان اللبناني وائل كفوري بعيد ميلادها حبيبته .

وتأتي هذه الصورة لتنهي الجدل حول انفصال الثنائي، إذ كشفت مجلة “الجرس” الفنية، أن الفنان اللبناني وائل كفوري، انفصل رسمياً عن شانا عبود بعد حادث السير المروع الذي تعرضا له معاً في أكتوبر العام 2021.

وأشارت المجلة إلى أن الانفصال بين شانا وكفوري، تم بطريقة ودية فيها حب وتقدير. منوهة إلى أن المشاكل بينهما بدأت قبل الحادث.

وأكدت “الجرس”، أن وائل لا يزال يهتم بأمر شانا (38 عاماً)، ويؤمن لها كل احتياجاتها حتى تستعيد صحتها حيث تضررت أكثر منه في الحادث.

وفجرت المجلة مفاجأة حين أكدت أن وائل كفوري، يعيش هذه الفترة أجمل أيام حياته بعدما عاد إلى حبيبته الأولى وعشقه الأبدي.

وحبيبة وائل، بحسب المجلة سيدة مغربية تدعى ماغي، عاشا قصة حب منذ سنوات لكنهما لم يستمرا بسبب اختلاف الأديان.

وعادت ماغي حبيبة وائل له بعد انفصالها عن زوجها وزارته في منزله في كسروان.

وكانت علاقة وائل وماغي قد بدأت عام 2004، واعترف بالأمر في لقاء مع صحيفة “كلام الناس” عام 2007.

وقال الفنان اللبناني حينها إنه يعيش قصة حب مع شابة غير لبنانية وكل أغاني الحب الذي غنّاها تكون لها شخصيًا.