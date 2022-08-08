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يعاني هوساً بحجم قضيبه .. تسريب صور نجل بايدن عارياً مع امرأة بعد علاقة حميمة!

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
فضائح نجل بايدن watanserb.com
نجل بايدن
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وطن – تطرّق تقرير إلى هوس هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحجم عضوه الذكري، بالتزامن مع فضائحه الأخيرة من شبكته من المعاملات التجارية المشبوهة في الخارج، وصور “سيلفي” ظهر فيها عارياً، ومزاعم تعاطي المخدرات، وغيرها. وفق “نيويورك بوست”

هانتر بايدن عارياً
هانتر بايدن عارياً

قال هانتر بايدن: “أحببت أن أطمئن إلى أن قضيبي الكبير البالغ 9 بوصات كان كبيرًا في الواقع. قد يبدو الأمر مضحكا بالنسبة لك ولكنه خلل في الجسم (اضطراب تشوه الجسم) . أعلم أن قضيبي يبلغ ضعف حجم قضيب الرجل العادي تقريبًا”.

جاء ذلك بعد العثور على كتابات في محرك أقراص ثابتة لكمبيوتر نجل بايدن المحمول في متجر كمبيوتر بولاية “ديلاوير” في أبريل 2019.

بعد يوم واحد فقط من كتابة المذكرة، نشر هانتر بايدن سلسلة من الصور له وهو يمارس الجنس مع امرأة لم يذكر اسمها.

هانتر بايدن عاريا مع امرأة
هانتر بايدن عاريا مع امرأة

اضطراب تشوه الجسم هو مرض نفسي، يتسبب في عدم توقف المريض عن التفكير في واحد أو أكثر من العيوب أو النقائص التي يتصورها عن مظهره. وهي في الأساس عيوب بسيطة أو قد لا يراها الآخرون.

لكن المريض قد يشعر بالحرج الشديد والخجل والقلق لدرجة تضطره إلى تجنب الكثير من المواقف الاجتماعية.وفقًا لـ”مايو كلينك”.

ويعد القرص الصلب الذي عثر عليه في الغالب إدانة موسعة لهالي بايدن، أرملة بو بايدن (الإبن الثالث لجو بايدن)، التي بدأ هانتر معها علاقة عاصفة بعد وفاة شقيقه بسرطان المخ في عام 2015.

ويحتوي القرص الصلب للكمبيوتر المحمول على صور مختلفة للابن الأول.

نجل بايدن يواجه تهما بالدعارة

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشفت أن نجل بايدن يواجه تهما بالدعارة بسبب نقل بائعات الهوى عبر حدود الولايات وإخفاء شيكات مصرفية مقدمة لهن على أنها “خدمات طبية”.

ويدرس المدعون العامون تقديم قضية تتعلق بجرائم الدعارة الفدرالية ضد هانتر بايدن، وفقا للوثائق والنصوص ومقاطع الفيديو التي تظهر أنه أنفق مبلغا قدره 30 ألف دولار على “مرافقات” في غضون خمسة أشهر.

وكشفت الوثائق أن نجل الرئيس الأمريكي كتب شيكات لامرأة أوكرانية قامت البنوك بوضع علامة حمراء على معاملاتها بسبب نشاط مشبوه.

وحسب المعلومات فإن هذه المواد في أيدي مكتب التحقيقات الفدرالي منذ ديسمبر 2019، مما يزيد من احتمالية أن يؤدي تحقيقه في قضية هانتر إلى توجيه اتهامات بشأن تعامله مع عاهرات. على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الملاحقات القضائية على تهم الدعارة وحدها نادرة.

المصدرنيويورك بوست - وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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