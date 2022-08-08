يعاني هوساً بحجم قضيبه .. تسريب صور نجل بايدن عارياً مع امرأة بعد علاقة حميمة!

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وطن – تطرّق تقرير إلى هوس هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحجم عضوه الذكري، بالتزامن مع فضائحه الأخيرة من شبكته من المعاملات التجارية المشبوهة في الخارج، وصور “سيلفي” ظهر فيها عارياً، ومزاعم تعاطي المخدرات، وغيرها. وفق “نيويورك بوست”

قال هانتر بايدن: “أحببت أن أطمئن إلى أن قضيبي الكبير البالغ 9 بوصات كان كبيرًا في الواقع. قد يبدو الأمر مضحكا بالنسبة لك ولكنه خلل في الجسم (اضطراب تشوه الجسم) . أعلم أن قضيبي يبلغ ضعف حجم قضيب الرجل العادي تقريبًا”.

جاء ذلك بعد العثور على كتابات في محرك أقراص ثابتة لكمبيوتر نجل بايدن المحمول في متجر كمبيوتر بولاية “ديلاوير” في أبريل 2019.

بعد يوم واحد فقط من كتابة المذكرة، نشر هانتر بايدن سلسلة من الصور له وهو يمارس الجنس مع امرأة لم يذكر اسمها.

اضطراب تشوه الجسم هو مرض نفسي، يتسبب في عدم توقف المريض عن التفكير في واحد أو أكثر من العيوب أو النقائص التي يتصورها عن مظهره. وهي في الأساس عيوب بسيطة أو قد لا يراها الآخرون.

لكن المريض قد يشعر بالحرج الشديد والخجل والقلق لدرجة تضطره إلى تجنب الكثير من المواقف الاجتماعية.وفقًا لـ”مايو كلينك”.

ويعد القرص الصلب الذي عثر عليه في الغالب إدانة موسعة لهالي بايدن، أرملة بو بايدن (الإبن الثالث لجو بايدن)، التي بدأ هانتر معها علاقة عاصفة بعد وفاة شقيقه بسرطان المخ في عام 2015.

ويحتوي القرص الصلب للكمبيوتر المحمول على صور مختلفة للابن الأول.

نجل بايدن يواجه تهما بالدعارة

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشفت أن نجل بايدن يواجه تهما بالدعارة بسبب نقل بائعات الهوى عبر حدود الولايات وإخفاء شيكات مصرفية مقدمة لهن على أنها “خدمات طبية”.

ويدرس المدعون العامون تقديم قضية تتعلق بجرائم الدعارة الفدرالية ضد هانتر بايدن، وفقا للوثائق والنصوص ومقاطع الفيديو التي تظهر أنه أنفق مبلغا قدره 30 ألف دولار على “مرافقات” في غضون خمسة أشهر.

وكشفت الوثائق أن نجل الرئيس الأمريكي كتب شيكات لامرأة أوكرانية قامت البنوك بوضع علامة حمراء على معاملاتها بسبب نشاط مشبوه.

وحسب المعلومات فإن هذه المواد في أيدي مكتب التحقيقات الفدرالي منذ ديسمبر 2019، مما يزيد من احتمالية أن يؤدي تحقيقه في قضية هانتر إلى توجيه اتهامات بشأن تعامله مع عاهرات. على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الملاحقات القضائية على تهم الدعارة وحدها نادرة.