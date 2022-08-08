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بعد سيارة الحسن الثاني.. ملك المغرب يبيع “جوهرة” جديدة من ممتلكات الأسرة العلوية

باسل النجار
كتب باسل النجار
محمد السادس watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس
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وطن – قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن سيارة “الرولز رويس من نوع كامارغ “Carmargue”، التي كانت مملوكة للملك الراحل الحسن الثاني، ليست هي فقط القطعة الوحيدة التي باعها ملك المغرب الحالي محمد السادس من ممتلكات والده الملك الراحل.

محمد السادس يبيع ممتلكات والده الحسن الثاني

وتابع التقرير أنه محمد السادس بالفعل ربما باع وتنازل عن ممتلكات أخرى ثمينة للغاية للحسن الثاني، الذي خلفه نجله محمد بوفاته في عام 1999.

وبينما يستمر الجدل حول قضية بيع سيارة “صيد الصقور” التابعة لوالده الحسن الثاني، يأتي هنا خبر آخر يتعلق ببيع جوهرة أخرى من ممتلكات العائلة المالكة من قبل الحاكم العلوي الحالي الملك محمد السادس.

سيارة صيد الصقور لملك المغرب الحسن الثاني

وكشفت المجلة في تقريرها أن هذه الجوهرة التي نتحدث عنها هي “عقار فخم في سين-إي-مارن اشتراه الحسن الثاني عام 1984.

ويقع هذا العقار المشار إليه في “Ferrières-en-Brie” بفرنسا، وكان ملكًا لعائلة “روتشيلد” اليهودية المعروفة بثرائها الفاحش.

وهذا المبنى بمساحة 8000 متر مربع ويضم ما يقرب من 100 غرفة في قلب مساحة تقارب 1000 هكتار.

“جوهرة” أخرى من ممتلكات الأسرة الحاكمة في المغرب

ولا يزال ثمن شراء هذا القصر غير معروف حتى يومنا هذا وكم دفع فيه الحسن الثاني، لكننا علمنا من وسائل الإعلام La République de Seine-et-Marne، أن الملك الحسن صرف 200 مليون فرنك في ذلك الوقت مقابل 1،343 مترًا مربعًا إضافيًا من التوسعة.

لقد انتهى الأمر بالحسن الثاني إلى جعله “جنة” كما نعلم ، مع منشآت مهمة تحت الأرض. رغم أنه ثبت أن الملك لم تطأ قدمه هذه القلعة حتى وفاته.

ومع ذلك، وبعد وفاته في 23 يوليو 1999 تم بيع ممتلكات “جريتس أرماينفيلييه”، التي انتهى بها المطاف في يد ابنه وخليفته الملك الحالي محمد السادس، في عام 2008 مقابل مبلغ بسيط قدره 200 مليون يورو.

محمد السادس ووالده الملك الحسن الثاني

وكانت وسائل إعلام أشارت مؤخرا إلى بيع سيارة الحسن الثاني “رولز رويس كامارغ”، لمشتر غير معروف حتى الآن. كان المالك الجديد سيدفع “عربون” قدره 10000 يورو لشراء سيارة صيد الحسن الثاني.

ويشار إلى أن سيارة رولز-رويس كامارغ المصنوعة عام 1977، تم تعديلها من قبل مصمم السيارات الإيطالي الشهير فرانكو سبارو، في ورشته السويسرية.

حيث خضعت لتعديلات خاصة لتلائم احتياجات الملك الراحل الحسن الثاني الذي استعملها آنذاك لممارسة هوايته في صيد الصقور.

أزمة ملك المغرب مع والدته

وفي سياق لفتت مجلة “جون أفريك” في تقرير لها بالأمس، إلى أن ملك المغرب محمد السادس، الذي كان على خلاف كبير مع والدته “للا لطيفة”، يتنقل الآن بين المغرب وفرنسا بسبب مرض والدته ـ أرملة الملك الراحل الحسن الثاني ـ .

ولفت التقرير إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها العاهل المغربي فرنسا في غضون شهرين.

وفقًا لمصادر المجلة الفرنسية، فإن الوجود الحالي لمحمد السادس في فرنسا له ما يبرره بسبب الحالة الصحية السيئة لوالدته للا لطيفة.

للا لطيفة ونجلها ملك المغرب محمد السادس

وكان محمد السادس على خلاف كبير مع والدته منذ فترة، وكشف عن معلومات في هذا الخصوص سابقا من قبل صحيفة “El Confidencial“، ولكن لم تعرف تطورات الأزمة بينهما حاليا.

ولا توجد معلومات عن طبيعة مرض أرملة ملك المغرب الراحل الحسن الثاني، والدة الملك الحالي محمد السادس، والتي تعيش في فرنسا بعد وفاة زوجها.

محمد السادس ووالدته للا لطيفة

وذكر التقرير أن “للا لطيفة” متزوجة الآن من الحارس الشخصي السابق لزوجها الملك الراحل حسن محمد مديوري.

وهو زواج أبعد ابنها الملك محمد السادس عن والدته. وكانت El Confidencial قد كشفت أن العاهل المغربي رفض حضور هذا الزواج الذي لم يوافق عليه.

حتى أن بعض التصرفات الطائشة قد أبلغت عن وجود علاقة متوترة بين الحاكم الحالي ووالدته.

وكانت بعض وسائل الإعلام اشتبهت في تورط ملك المغرب في الهجوم على زوج والدته في عام 2019.

ويشار إلى أن حسن محمد المديوري، كان يحظى بثقة الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، وشغل منصب مدير أمنه وحارسه الشخصي لأكثر من 30 سنة. وعقب صعود الملك محمد السادس للعرش، تم إعفاء “المديوري من منصبه عام 2000.

المصدرأفريك + El Confidencial
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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