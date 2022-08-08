القبض على فنانة تونسية شهيرة في أحضان عشيقها بشقة الزوجية

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وطن– ألقت السلطات الأمنية في تونس القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة مع عشيقها في شقة الزوجية وذلك عقب نصب زوجها كمينا لها وقيامه بالاتصال بالشرطة للقبض عليه.

ووفقا لمصادر مطلعة فقد أوقفت النيابة العامة الفنانة وعشيقها بتهمة ارتكاب جريمة “الزنا” بالإضافة لجريمة تعاطي المخدرات.

وكشف مصدر أمني تونسي بأن زوج الفنانة رصد زوجته وهي تدخل إلى شقة الزوجية برفقة شاب عبر كاميرات مراقبة لا تعلم زوجته بوجودها.

وأوضح المصدر الذي تحدث لموقع “إرم نيوز” الإماراتي أن زوج الفنانة وهو مخرج سينمائي معروف في تونس ويتردد دوما على فرنسا تقدم بشكاية ضد زوجته، حيث أفاد أنه يسكن مع زوجته بشقة “ بحي النصر“ .

وأشار المصدر ، إلى أن زوج الممثلة عاد الى تونس وتمكن من ضبطهما داخل منزله، فأعلم قوات الأمن حيث تعهدت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالموضوع بالتنسيق مع النيابة العامة.

وألقت العناصر الأمنية القبض على الممثلة صحبة عشيقها بالمنزل، وبتفتيش المكان تم العثور على قطع يشتبه في كونها مواد مخدرة، سيتم تحليلها للتثبت منها.

يذكر أن القطاع الفنى في تونس يثير مؤخرا جدلا واسعا بسبب عدد من القضايا ومعارك بين فنانين وأمنيين، إضافة إلى إلغاء عدد من العروض لأسباب سياسية.

وتم إلغاء عرض مسرحي للفنان مقداد السهيلي، في محافظة المنستير بعد أن قامت صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر مقطع فيديو يشتم فيه السهيلي الزعيم التونسي الراحل، الحبيب بورقيبة، وهو من رموز هذة المحافظة.

وأعلن مغني الراب المشهور “ددجي كوستا“ عن إلغاء حفله بمهرجان “ الهوارية“ من مخافظة نابل، وذلك بسبب امتناع الأمن عن تأمين الحفل.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، فتح تحقيق بشأن ما وُصفت بأنها ”حالة فوضى وانفلات“ شهدها العرض المسرحي للفنان لطفي العبدلي بمهرجان صفاقس جنوب البلاد قبل يومين.

وشهد العرض توقفا متكررا بسبب احتجاجات لبعض الأمنيين المكلّفين بتأمين العرض، على خلفية محتوى المسرحية التي رأوا فيها ”مسًا بالذوق العام وباللياقة وخصوصا مسًا بالأمن“.

لطفي العبدلي يعلن مغادرة تونس نهائيا

من جانبه، أعلن الفنان الطفي العبدلي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك مغادرته لتونس بصفة نهائية.



وكانت شركة “بوذا برود” لصاحبها محمد بوذينة منتج العمل المسرحي “لطفي العبدلي في سن الخمسين” للممثل لطفي العبدلي، قرّرت إلغاء بقية العروض المبرمجة لهذا العمل إلى حين إشعار آخر.

إلغاءات حتى إشعار آخر

وأوضحت الشركة المنتجة للعمل، أن إلغاء بقية عروض العمل المسرحي، جاء بناءً على ما اعتبرته “الاعتداء” الذي طال المنتج محمد بوذينة، و”تكرّر التجاوزات والمضايقات الأمنية منذ انطلاق الجولة الصيفية”.

وأعلنت شركة الإنتاج، في بيان صادر عنها الاثنين، عن إلغائها أيضا لعروض “الزيارة” للمنتج ذاته مبدئيا، إلى حين إشعار آخر.

وعلى إثر الأحداث التي رافقت عرض لطفي العبدلي بمهرجان صفاقس الدولي الأحد، أعلنت إدارة مهرجان عروس البحر بقرقنة عن تأجيل عرض العبدلي إلى موعد لاحق.

وزارة الثقافة تدعم العبدلي ضمنيا

وفي سياق متصل أكّد لسعد سعيّد رئيس ديوان وزارة الشؤون الثقافية التونسية إن الأحداث التي جدّت في سهرة الأحد بمهرجان صفاقس الدولي أثناء عرض الممثل الكوميدي لطفي العبدلي، خارجة عن نطاق الوزارة، موضحا في حديث لوكالة تونس للأنباء (وات) أن الإجراءات التنظيمية تضطلع بها هيئة المهرجان وهي هيئة مستقلة منبثقة عن جمعية ناشطة بولاية صفاقس (جنوب تونس)، وتوكل إليها المهمة التنظيمية بالتنسيق مع المصالح الإدارية والأمنية.

وأعرب في هذا الصدد، أن دور وزارة الشؤون الثقافية هو مرافقة المهرجانات ودعمها ماليا دون التدخل في مضامين البرمجة

كما أكّد حرص وزارة الشؤون الثقافية على دعم حرية الإبداع والتعبير الفني، وتشجيع الإبداعات الفنية والإنتاجات الثقافية ذات المضامين الهادفة والتربوية والتوعوية، والتي تحترم الخصوصيات الثقافية والحضارية المتعارف عليها لدى الشعب التونسي.

وبيّن أن الأعمال المعروضة في المهرجانات والتظاهرات الثقافية لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة، مشيرا إلى أن الوزارة تسهر على توفير الحق في الثقافة لكل مواطن وتكفل حرية التعبير لكل مبدع.

وأردف: “الوزارة بصدد مراجعة مطالب الدعم الخاصة بالمهرجانات من أجل أن تكون أكثر حوكمة وشفافية وتدعم الفنان التونسي وإنتاجاته الإبداعية الحاملة لرسائل إنسانية هادفة ترتقي بالذوق الفني العام”.