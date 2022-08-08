الرئيسيةحياتنا"الأمن أفرج عنه قبل أيام".. تفاصيل مقتل أردنية على يد زوجها
حياتنا

“الأمن أفرج عنه قبل أيام”.. تفاصيل مقتل أردنية على يد زوجها

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مقتل أردنية watanserb.com
مقتل أردنية
- Advertisement -

وطن- أقدم شخص في مدينة الرصيفة الأردنية، تبين أنه يتعاطى المخدرات، على قتل زوجته طعنا بالسكين بسبب قضية خلع أقامتها ضده.

الزوجة كانت قد رفعت قضية خلع على زوجها بينما كان موقوفًا لدى السلطات الأمنية على ذمة قضية تعاطي مخدرات.

وألقت الشرطة الأردنية القبض على الجاني، ليقرر مدعي عام الجنايات الكبرى فجر يوم الاثنين حبسه لمدة 14 يوما على ذمة التحقيق.

إلا أنه تم الإفراج عن المتهم يوم الخميس الماضي، وبينما كان يسير في مدينة الرصيفة شاهد زوجته تقف في طابور أمام جمعية لتلقي المساعدات المالية الشهرية.

وقال إنها عندما شاهدته لاذت بالفرار فاستمر بملاحقتها وبحوزته سكين، ليتمكن منها أخيرا ويطعنها في منطقة الظهر.

وبعد أن طعن زوجته أخذها بواسطة مركبته إلى بيت شقيقته لعلاجها، وهناك كانت ما تزال على قيد الحياة، حيث تركها المتهم وفر هاربا، حسبما اعترف أمام جهات التحقيق.

ولاحقًا، اتصلت شقيقة الجاني به، وأبلغته أن زوجته مغشي عليها، وأنها أبلغت الدفاع المدني لإسعافها، لكنها فارقت الحياة، فيما لا يزال المتهم متواريا عن الأنظار.

وزادت في الفترة الماضية، جرائم القتل في الأردن بما في ذلك جرائم القتل الأسري.

فقبل أسابيع، أقدم شخص سبعيني على قتل ابنيه في محافظة عجلون، وقال بيان مقتصب لمديرية الأمن العام الأردني على “تويتر”: “أقدم شخص سبعيني واثر خلافات مالية مع ابناءه الاثنين في محافظة عجلون على اطلاق النار عليهما مما ادى لوفاتهما وفتح تحقيق الحادثة”.

جاء ذلك بعدما فُجِع الأردنيون بجريمة قتل بشعة ارتكبها رجل أردني بعد أن أقدم على قتل طفلتيه ضرباً بعصا ودفنهمها بمحيط المنزل.

الأردن: تفاصيل مقتل سيدة حامل في الزرقاء بوحشية.. ما مصير الجنين؟

في التفاصيل، أبلغت سيدة تحمل جنسية دولة عربية الأمن العام الأردني، بأنها تخشى على حياة أطفالها الأربعة الذين يتواجدون عند والدهم في لواء الرمثا بمحافظة إربد شمالي الأردن حيث يعاني من أمراض نفسية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان، إنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط الأب، وبالبحث عن أبنائه الأربعة، وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة).

وبالاستماع لأقوالهما أكدا قيام والدهما بضربهما باستمرار، وأكدا أنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عاماً، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل.

واعترف الأب أنه قبل 10 أيام ضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها ودفنها في محيط المنزل، وبعد ذلك بأيام قام بضرب الأخرى التي توفيت كذلك، وألقى بجثمانها داخل حفرة بجانب المنزل.

انتحار فتاة أردنية في إربد.. أحضرت مسدسا وأطلقت النار على رأسها

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

فيديو لطالب كويتي يحتفل بتخرجه يثير غضب الأردنيين بعد قيامه بهذا التصرف المهين!

الهدهد

أول رد أردني رسمي على أنباء اعتقال ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري

حياتنا

كويتي يهين الأردنيين بتصرف صادم في شارع عام في إربد (فيديو)

الهدهد

الـ13 في 6 أشهر.. جولة غامضة للملك عبد الله تثير غضب الأردنيين

حياتنا

هل يُمكن إعادة “كلية” ضحية مستشفى الزرقاء بعد استئصالها بالخطأ؟ شقيقها يكشف تفاصيل جديدة

تقارير

اعتقال ماهر الأسد على الحدود السورية – الأردنية .. هل قبض الجيش الأردني عليه؟!

حياتنا

الأردن: مشهد صادم لمواطن يسير عارياً وسط المارة وهذا ما فعلوه به

الهدهد

200 دينار بدل محروقات لنواب الأردن تثير غضبا.. ودعوات لـ”احتلال المجلس”

الهدهد

استئصال “كُلية” أردنية بالخطأ.. شقيق ضحية مستشفى الزرقاء يكشف ما حدث (فيديو)

الهدهد

زيد العتوم.. ما السبب الحقيقي وراء ذهاب النائب الأردني للمجلس على “سكوتر”؟

الهدهد

ابن عم “ميسر الدهاشمة” يكشف مفاجأة بشأن بطلة الأردن التي انتصرت لفلسطين

الهدهد

قتلها أشقاؤها.. الأمن الأردني يكشف ملابسات جريمة قتل وقعت قبل 13 عاما

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا