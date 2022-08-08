“الأمن أفرج عنه قبل أيام”.. تفاصيل مقتل أردنية على يد زوجها

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وطن- أقدم شخص في مدينة الرصيفة الأردنية، تبين أنه يتعاطى المخدرات، على قتل زوجته طعنا بالسكين بسبب قضية خلع أقامتها ضده.

الزوجة كانت قد رفعت قضية خلع على زوجها بينما كان موقوفًا لدى السلطات الأمنية على ذمة قضية تعاطي مخدرات.

وألقت الشرطة الأردنية القبض على الجاني، ليقرر مدعي عام الجنايات الكبرى فجر يوم الاثنين حبسه لمدة 14 يوما على ذمة التحقيق.

إلا أنه تم الإفراج عن المتهم يوم الخميس الماضي، وبينما كان يسير في مدينة الرصيفة شاهد زوجته تقف في طابور أمام جمعية لتلقي المساعدات المالية الشهرية.

وقال إنها عندما شاهدته لاذت بالفرار فاستمر بملاحقتها وبحوزته سكين، ليتمكن منها أخيرا ويطعنها في منطقة الظهر.

وبعد أن طعن زوجته أخذها بواسطة مركبته إلى بيت شقيقته لعلاجها، وهناك كانت ما تزال على قيد الحياة، حيث تركها المتهم وفر هاربا، حسبما اعترف أمام جهات التحقيق.

ولاحقًا، اتصلت شقيقة الجاني به، وأبلغته أن زوجته مغشي عليها، وأنها أبلغت الدفاع المدني لإسعافها، لكنها فارقت الحياة، فيما لا يزال المتهم متواريا عن الأنظار.

وزادت في الفترة الماضية، جرائم القتل في الأردن بما في ذلك جرائم القتل الأسري.

فقبل أسابيع، أقدم شخص سبعيني على قتل ابنيه في محافظة عجلون، وقال بيان مقتصب لمديرية الأمن العام الأردني على “تويتر”: “أقدم شخص سبعيني واثر خلافات مالية مع ابناءه الاثنين في محافظة عجلون على اطلاق النار عليهما مما ادى لوفاتهما وفتح تحقيق الحادثة”.

اقدم شخص سبعيني واثر خلافات مالية مع ابناءه الاثنين في محافظة عجلون على اطلاق النار عليهما مما ادى لوفاتهما وفتح تحقيق الحادثة#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/0tSBuCKLDe — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 5, 2022

جاء ذلك بعدما فُجِع الأردنيون بجريمة قتل بشعة ارتكبها رجل أردني بعد أن أقدم على قتل طفلتيه ضرباً بعصا ودفنهمها بمحيط المنزل.

في التفاصيل، أبلغت سيدة تحمل جنسية دولة عربية الأمن العام الأردني، بأنها تخشى على حياة أطفالها الأربعة الذين يتواجدون عند والدهم في لواء الرمثا بمحافظة إربد شمالي الأردن حيث يعاني من أمراض نفسية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان، إنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط الأب، وبالبحث عن أبنائه الأربعة، وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة).

إلقاء القبض على شخص قتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله في لواء الرمثا للتفاصيل|| https://t.co/CT0CUKd5f4#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/JmcSq1dUnY — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 5, 2022

وبالاستماع لأقوالهما أكدا قيام والدهما بضربهما باستمرار، وأكدا أنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عاماً، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل.

واعترف الأب أنه قبل 10 أيام ضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها ودفنها في محيط المنزل، وبعد ذلك بأيام قام بضرب الأخرى التي توفيت كذلك، وألقى بجثمانها داخل حفرة بجانب المنزل.