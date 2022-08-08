ابنة شقيق عمرو أديب.. أميرة أديب تتصدر التريند بما كشفته عن مصدر ملابسها والماء في الساحل الشمالي!

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وطن– تصدرت الفنانة المصرية أميرة أديب، التريند ومحركات البحث عبر “جوجل”، بعد حديثها عن أسعار المنتجات في الساحل الشمالي وكشفها أنها تستعمل الملابس المستعملة.

توفير الفلوس في السفر

ونشرت أميرة أديب مقطع فيديو عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”. قالت فيه: “كنت في الساحل وواحدة صاحبتي راحت تجيب ماية، الراجل قالها ازازة المياه بـ 250 جنيه. إزاي المبلغ ده علشان ازازة مايه؟ أنا سافرت كذا حتة برة مصر وصرفت فيها أقل كتير من الساحل”.

وتابعت الفنانة: “أنا من النوع اللي بيدور دايما على طريقة يوفر بيها الفلوس في السفر. لكن اللي بيحصل في الساحل ده مهزلة، خصوصًا إن حاجات أكتر في مصر ممكن نعملها وبتكون أرخص بكتير”.

وسبق أن كشفت أميرة أديب أنها ترتدي ملابس مستعملة. وقالت: “أنا بتهزق كتير أوي لما حد يسألني التيشيرت بتاعك ده منين. أنا غالبية الحاجات اللي بجيبها بتبقى ساكند هاند، يعني بجيب لبس كان بتاع ناس قبل كده، عشان البيئة”.

لبس مستعمل

وأردفت: “أنا مش بني آدمة بتتبسط خالص بالحاجات القيمة وكده، إني أجيب لبس غالي مش حاجة بتبسطني. اللبس بالنسبالي من أساسيات الحياة مش حاجة أنا بحبها أوي”.

واستكملت: “عشان كده مش بعرف معظم الوقت أقولكم لبسي ده منين. لأن أنا نفسي مش عارفة هو من فين، فلو سمحتم بطلوا تهزقوني. ولما بيكون في حاجة أنا شاريها بقول والله”.

كما ردت الفنانة الشابة بغضب على متابع قال لها: “بس اسكتي وروحي اغسلي المواعين واعمليلي أكل”.

خمس سنين وحيدة

وقالت أميرة: “الكومنت دي بتيجي كتير من رجالة فاكرين نفسهم لطاف أوي. أنا مش شايفة إن دي حاجة مهينة إنت بنئادم مش بتعرف تعمل أساسيات حياة. مستني حد يغسل مواعينك ويعملك أكل لأنك يا حرام مش عارف”.

وتابعت: “ده معناه إنك حد مش مسؤول ومستني إن حد يعملك أكل ودي حاجة سهلة جدا وبديهية جدا. الكومنتات دي بتضحكني هي حاجة مهينة بس ليكم”.

وختمت: “أنا بعرف أعمل كل حاجة لوحدي أنا عشت لوحدي 5 سنين. روح إنت اتعلم تغسل المواعين ومتستناش مامي أومراتك تعملهالك”.

من هي أميرة أديب؟

الجدير بالذكر أن أميرة أديب ابنة المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة، حيث نشأت داخل عائلة فنية. فجدها من جهة الأب هو الكاتب عبدالحي أديب وجدها من جهة الأم هو المخرج المسرحي سلامة حسن. وخالها الفنان شريف سلامة وعمّاها الإعلاميان عمرو أديب وعماد الدين أديب.

ودرست أميرة أديب التمثيل والإخراج في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وبدأت الفنانة المصرية مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل “ولاد ناس” في العام الماضي.

كما شاركت أميرة بعدها في ثلاثة أعمال درامية هي “نقل عام”، “مين قال” و”تحقيق.

وحصلت أميرة على المركز الأول في إحدى مسابقات ملكة جمال الشواطئ في أمريكا قبل أن تقرر العودة إلى مصر بعد انتشار جائحة كورونا.