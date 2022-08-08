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آمبر هيرد تتجول في تل أبيب برفقة صديقتها الإسرائيلية التي مُنعت من حضور محاكمة التشهير (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
آمبر هيرد تتجول في تل أبيب برفقة صديقتها الإسرائيلية التي مُنعت من حضور محاكمة التشهير watanserb.com
آمبر هيرد
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وطن– رصدت عدسات الصحفيين، النجمة الأمريكية آمبر هيرد، وهي تتجول في شوارع إسرائيل، وتتناول الطعام في أحد المقاهي وسط تل أبيب.

صحفية إسرائيلية

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” صور آمبر هيرد، وهي تتناول الطعام في تل أبيب برفقة الصحفية الإسرائيلية المثيرة إيف بارلوا. نائبة رئيس التحرير السابقة لمجلة NME والكاتبة في مجلة “نيويورك”.. والتي تم منعها من حضور محاكمة التشهير بجوني ديب.

آمبر هيرد

كما تم رصد آمبر هيرد،  وهي تتجول في متاجر الكتب. وتستمتع بتناول وجبة الغداء مع بارلو، التي كانت تقف إلى جانبها أثناء المحاكمة.

وتم منع بارلو من حضور المحاكمة. بعد ضبطها وهي تكتب رسائل نصية وتغريدات، أثناء جلوسها في الصف الأول في قاعة المحكمة، والمخصص للاستشارات القانونية.

آمبر هيرد آمبر هيرد

كما حاولت بارلوا تقديم استشارة قانونية لفريق هيرد بإطلاعهم على منشورات على الشبكات الاجتماعية لشاهد من طرف ديب، زعمت أنها مساومة.

ونجح فريق النجم جوني ديب في تقديم طلب بمنع بارلو من دخول قاعة المحكمة نهائياً.

معاداة السامية

هذا وبعد تعرض بارلو لهجوم عنيف على السوشيال ميديا لدعمها القوي لهيرد، ادعت الصحفية الإسرائيلية أن التعليقات السلبية المعادية لها تغذيها كراهية النساء ومعاداة السامية.

وفي سياق متصل، قال صاحب المكتبة التي زارتها هيرد في إسرائيل، إنه تفاجأ برؤيتها تسير في ممرات مكتبته يوم الثلاثاء وتشتري كتابه الذي يعرض تفاصيل مغامراته في المتجر.

وكتب صاحب المكتبة: “قل ما تشاء عن آمبر هيرد. والقليل الذي أعرفه عنها تأثر سلباً بوسائل الإعلام أيضاً. لكن الإنسانة التي زارت متجري يوم الثلاثاء الماضي وتجولت فيه لمدة ساعة تقريباً، مع طفلتها الرضيعة واثنين من أصدقائها، كانت زبونة متواضعة، ومهذبة، وودودة، ولها ذوق أدبي رفيع”.

وأضاف: “في الواقع، لم أعرف أنها هي حتى قدمت بطاقتها الائتمانية. وهي الآن أيضاً تملك كتابي The Bibliomaniacs، ووعدتني بإخباري برأيها فيه”.

يذكر أن آمبر هيرد أعلنت إفلاسها رسمياً، واستأنفت أمام المحكمة بشأن حالة مواردها المالية وتراجعت عن مدفوعات التسوية.

وكانت المحكمة قد أمرت هيرد بدفع تعويضات لجوني ديب بقيمة 10.35 مليون دولار.

مخدرات وحفلات جنسية .. فضائح تحوم حول ماضي آمبر هيرد (صور)

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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