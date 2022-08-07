ممثلة مشهورة في قبضة السلطات الكويتية بعد ضبطها متلبسة بهذه الجريمة!

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وطن– ألقت السلطات الأمنية في الكويت، القبض على ممثلة مشهورة، صدر بحقها أمر ضبط وإحضار قبل عام بسبب قضية مخدرات وخمر.

حالة سكر

وعندما وصلت الممثلة الشهيرة في المطار قادمة من إحدى الدول، وأثناء ختم جوازها للدخول تبيّن لها أنه صادر عليها أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة.

وذكرت صحيفة “الراي” المحلية، أنه تم ضبط الممثلة في حالة سكر وسجلت قضية قبل سنة وأخذت مجراها كجنحة.

كما تبين من خلال فحص عينات الدم والبول تبين أن الممثلة التي لم يذكر اسمها، متناولة لمؤثرات عقلية، إضافة للسكر.

وأحيلت القضية من التحقيق إلى النيابة والتي أصدرت أمر ضبط واحضار، وتم حجزها لحين إحالتها للنيابة.

مشاهير الحشيش

وسبق أن فجر الإعلامي الكويتي أبو طلال الحمراني فضيحة في قضية مشاهير الحشيش. حين كشف أنه تم القبض على مشهور خليجي معروف، وبرفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم، ومشهورة سورية تدعي دائما بأنها سعودية. وذلك بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في “الداون تاون” دبي.

وقال أن ممثلة كويتية شهيرة وقعت في قضية جلب وتعاطي المخدرات أيضاً.

وكتب أبو طلال الحمراني عبر “تويتر” حينها: “تبون صدمة جديدة طبعا…ممثلة كوميدية كويتية مشهورة جدا وقعت بقضية جلب وتعاطي المخدرات”.

ممثلة كوميدية

واستطرد أبو طلال الحمراني بتغريدة أخرى: “وجهت النيابة العامة للممثلة الكوميدية تهمة حيازة وتعاطي المخدرات بعد ضبطها في مطار الكويت. كانت برفقة مجموعة من الممثلين ضمن طاقم عمل مسرحية للسفر إلى المملكة العربية السعودية لإقامة أحد العروض في الأشهر الماضية”.

وأضاف أبو طلال الحمراني في تغريدة أخرى: “حيث تم الإشتباه بالممثلة وإخضاعها للتفتيش الدقيق وعثر بحوزتها على مواد مخدرة بداخل حقيبتها ضمن “المكياج”. وبعد إحالتها للتحقيق تبين أنها المره الثالثة التي يتم ضبطها بنفس التهمة وتم الإفراج عنها بكفالة بعد إحتجازها عدة أسابيع ولاتزال قضيتها منظورة في المحكمة”.

ثم فجر أبو طلال الحمراني مفاجأة جديدة حول فضيحة الممثلة الكويتية. قائلاً: “أصبح التعاطي منتشر لدى بعض المشاهير وهذا دليل على أن حياتهم مزيفة. فالعام الماضي كان هناك سقوط لمشاهير آخرين بالمخدرات. وهذا العام ربما لن يمر حتى يتساقطون الواحد تلو الآخر. المصيبة أنهم ما يتوبون. هذه الممثلة تم ضبطها ثلاث مرات خلال العامين الماضيين فقط”.

وحين خمن أحد المُتابعين أنها الممثلة الكويتية هيا الشعيبي. رد أبو طلال الحمراني قائلاً: “لا محشومه ماهي هيا شعيبي علشان لاأحد يظلمها”.