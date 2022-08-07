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مشاجرة المول.. بيان للأمن السعودي عن الفيديو الذي هز المملكة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مشاجرة المول في السعودية watanserb.com
مشاجرة المول في السعودية
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وطن- أعلنت السلطات السعودية، الأحد، توقيف ستة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يتشاجرون مع حارس أمن في أحد المراكز التجارية.

وأصدر الأمن العام السعودي، بيانا قال فيه إن “شرطة مدينة الدمام ألقت القبض على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة مع حارس أمن بأحد المجمعات التجارية.

وأضاف البيان أنه جرى إيقاف هذه العناصر، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية أثار جدلا على صعيد واسع، بعدما أظهر مجموعة كبيرة من الشبان تتجمهر في أحد المجمعات التجارية، وبعضهم يتشاجر مع رجال أمن المركز.

ونشر حساب “سناب الداخلية” المقطع المصور، مرفقا بتعليق صورتي لبيان الأمن العام.

وكانت السلطات السعودية أعلنت، مساء السبت، عن توقيف 7 أشخاص إثر مشاجرة بينهم في مكان عام، في الرياض، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وقبل أيام، تمكنت السلطات السعودية المختصة من إلقاء القبض على امرأة كانت تقود سيارتها بتهور شديد عرض حياة الآخرين للخطر.

وتفاعلت المديرية العامة للمرور، مع مقطع مصور انتشر على الإنترنت، يُظهر قيام سائقة سيارة بتعمّد الاقتراب من إحدى السيارات من أجل الاصطدام بها.

وأوضحت مقدمة البلاغ في الفيديو أن صاحبة السيارة كانت قد تعرضت لها أكثر من مرة، قائلة: “كانت تتعمد أن أصدم سيارتها من خلف من خلالها توقفها بشكل مفاجئ، وانظرو كيف أن سيارتها مصدومة من الجهة الخلفية”

وأضافت: “كانت تعمد إلى قيادة سيارتها لتصبح أمامي ثم تضغط الفرامل بشكل سريع. . ولذلك أرجو أخد الإجراءات اللازمة بحقها”.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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