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مجلة فرنسية: تطور بأزمة ملك المغرب مع والدته بعد زواجها سرا من حارس الحسن الثاني

باسل النجار
كتب باسل النجار
محمد السادس watanserb.com
محمد السادس ووالدته للا لطيفة
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وطن – قالت مجلة “جون أفريك Jeune Afrique” الفرنسية في تقرير لها، إن ملك المغرب محمد السادس، الذي كان على خلاف كبير مع والدته “للا لطيفة”، يتنقل الآن بين المغرب وفرنسا بسبب مرض والدته ـ أرملة الملك الراحل الحسن الثاني ـ .

محمد السادس ووالدته للا لطيفة

ولفت التقرير الذي ترجمته (وطن) إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها العاهل المغربي فرنسا في غضون شهرين.

وفقًا لمصادر المجلة الفرنسية، فإن الوجود الحالي لمحمد السادس في فرنسا له ما يبرره بسبب الحالة الصحية السيئة لوالدته للا لطيفة.

للا لطيفة ونجلها ملك المغرب محمد السادس

وكان محمد السادس على خلاف كبير مع والدته منذ فترة، وكشف عن معلومات في هذا الخصوص سابقا من قبل صحيفة “El Confidencial“، ولكن لم تعرف تطورات الأزمة بينهما حاليا.

ولا توجد معلومات عن طبيعة مرض أرملة ملك المغرب الراحل الحسن الثاني، والدة الملك الحالي محمد السادس، والتي تعيش في فرنسا بعد وفاة زوجها.

أرملة الملك الحسن الثاني تزوجت حارسه الشخصي

وذكر التقرير أن “للا لطيفة” متزوجة الآن من الحارس الشخصي السابق لزوجها الملك الراحل حسن محمد مديوري.

حسن محمد مديوري الحارس الشخصي السابق لزوجها الملك الراحل وزوج للا لطيفة

وهو زواج أبعد ابنها الملك محمد السادس عن والدته. وكانت El Confidencial قد كشفت أن العاهل المغربي رفض حضور هذا الزواج الذي لم يوافق عليه.

حتى أن بعض التصرفات الطائشة قد أبلغت عن وجود علاقة متوترة بين الحاكم الحالي ووالدته.

وكانت بعض وسائل الإعلام اشتبهت في تورط ملك المغرب في الهجوم على زوج والدته في عام 2019.

للا لطيفة وزوجها حسن محمد مديوري

وكان الحارس الشخصي السابق للملك الراحل الحسن الثاني، قد تعرض للهجوم في منتصف شهر مايو من ذلك العام، من قبل “أربعة أو خمسة أفراد” مسلحين بمسدسات.

ويشار إلى أن حسن محمد المديوري، كان يحظى بثقة الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، وشغل منصب مدير أمنه وحارسه الشخصي لأكثر من 30 سنة. وعقب صعود الملك محمد السادس للعرش، تم إعفاء “المديوري من منصبه عام 2000.

حسن محمد المديوري

وذكرت صحيفة “المساء” آنذاك أن المهاجمين أصابوا سائق الحسن الثاني المسؤول الأمني ​​السابق.

وأضافت الصحيفة أن المهاجمين استولوا على سيارة السيد مديوري قبل أن يفروا.

وبينما تم فتح تحقيق في أعقاب هذه الحادثة، إلا أنه تم التعتيم عليها لاحقا ولم يتم الإعلان عن أي نتيجة بشأن هذا الهجوم المروع في بلد مثل المغرب حيث لا يتم تداول الأسلحة النارية إلا قليلاً.

واليوم أعلن أن للا لطيفة وضعها الصحي متأخر، ولا توجد معلومات عن مرضها وتطوره، كما لا توجد معلومات عما وصفته المجلة الفرنسية بمكان الإقامة الجبرية لأرملة الملك الراحل الحسن الثاني.

والمعلومات الوحيدة التي تم تداولها حول هذا الموضوع، هي أن الملك محمد السادس يقف إلى جانب والدته المريضة.

ملك المغرب وخطاب العرش ورسالة للجزائر

وفي سياق آخر حاول ملك المغرب محمد السادس، ضمن الخطاب الذي ألقاه على الشعب المغربي قبل أيام بمناسبة “عيد العرش”، تهدئة حدة هذه الأزمة وبعث برسائل إيجابية للقيادة الجزائرية.

حيث شدد الملك على رفضه لأي إساءة للشعب الجزائري، مؤكدا أن الجزائر والمغرب دولتين شقيقتين.

وشدد محمد السادس كذلك على أن “الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.”

وتابع موضحا: ”بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.”

رغم ذلك كله تؤكد تصريحات ملك المغرب السابقة، أن له شروطا لن يتنازل عنها لأجل المصالحة مع الجزائر، أهمها “أن لا تفاوض في ملف سيادة المغرب على الصحراء”.

المصدرجون أفريك
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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