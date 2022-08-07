الرئيسيةتقاريرمجزرة الفالوجا.. قصف إسرائيلي جديد استهدف أطفالا وحولهم لأشلاء (شاهد)
تقارير

مجزرة الفالوجا.. قصف إسرائيلي جديد استهدف أطفالا وحولهم لأشلاء (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
مجزرة الفالوجا watanserb.com
مجزرة الفالوجا
- Advertisement -

وطن – نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مساء الأحد، مجزرة جديدة بحق الأطفال في منطقة “الفالوجا” شمال قطاع غزة.

مجزرة الفالوجا في قطاع غزة

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد سقط 5 شهداء فلسطينيين بينهم أطفال، في قصف صهيوني في منطقة “الفالوجا” شمال قطاع غزة.

وكشف ناشطون عن أسماء شهداء مجزرة الفالوجا وهم:

ـ جميل ايهاب جميل نجم (13 عاما)

ـ جميل نجم الدين جميل نجم (4 أعوام)

ـ حامد حيدر حامد نجم (16 عاما)

ـ نظمي فايز عبد الهادي أبوكرش (14 عاما)

ـ محمد صلاح نجم (18 عاما)

واستهدف القصف الصهيوني مجموعة الأطفال داخل مقبرة الفالوجا، ما أسفر عن سقوط ٥ شهداء أصغرهم ٤ سنوات وأكبرهم ١٨ عامًا.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة قصف الأطفال في مقبرة الفالوجا بالصواريخ الإسرائيلية، التي حولت بعضهم لأشلاء، في مشاهد صادمة مروعة.

ويأتي هذا بالتزامن مع ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل وقادة حركة “الجهاد الإسلامي” في غزة، اتفقوا على الالتزام بهدنة اعتبارا من مساء، الأحد.

هدنة في قطاع غزة

وقالت الوكالة في تقرير لها إن ذلك جاء عملا باقتراح القاهرة، وذلك بعد قصف إسرائيل لأهداف فلسطينية منذ يوم، الجمعة، مما دفع حركة الجهاد لاستهداف الأراضي المحتلة بصواريخ بعيدة المدى.

كما نقلت “رويترز” عن مصدر أمني مصري قوله، إن إسرائيل وافقت على عرض التهدئة.

في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة المصرية، إن اتفاق الهدنة المشار إليه سيدخل حيز التنفيذ الساعة مساء اليوم.

ولم يؤكد متحدثون باسم الاحتلال والجهاد الإسلامي ذلك، واكتفوا بالقول إنهم على اتصال بالقاهرة.

وكانت مصادر قالت لـ”الجزيرة” إن الإعلان يتضمن التزاما مصريا بمتابعة ملف الأسرى وخاصة الأسيرين بسام السعدي وخليل عواودة.

ووفق المصادر تتضمن التفاهمات تخفيف إسرائيل للحصار وسماحها بإدخال شاحنات وقود لمحطة الكهرباء غدا الاثنين.

وقد أوردت القناة الاسرائيلية 12 أن وفدا أمنيا مصريا وصل إلى غزة لبحث الاتفاق.

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي للقناة 12، إن هناك تقدما كبيرا نحو قرب إعلان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة.

كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد قوله، إن الأهداف تحققت ولا فائدة من استمرار العملية.

المصدروطن - رصد تويتر + متابعات
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

تفاصيل الهدنة بين “الجهاد الإسلامي” وإسرائيل في غزة

الهدهد

عضو بالكنيست مستلقيا على بطنه خوفا من صواريخ المقاومة (شاهد)

الهدهد

سرايا القدس تطلق عملية “وحدة الساحات” ردا على العدوان الإسرائيلي وتعلن قصف تل أبيب

الهدهد

فيديوهات صادمة.. لحظة اغتيال طائرات الاحتلال لقيادات سرايا القدس في قطاع غزة

تقارير

بدون طلقة واحدة .. المقاومة تفرض حصارا على مستوطنات غلاف غزة وإسرائيل تهدد

الهدهد

محكمة عسكرية في قطاع غزة تقضي بإعدام جبريل قرموط رميا بالرصاص

الهدهد

قصف مدفعي لجيش الاحتلال شمال غزة بعد سقوط منطاد مراقبة واستيلاء المقاومة عليه

تقارير

سرايا القدس تكشف عن طائرة مسيرة باسم “جنين” وتوجه تحذيرا للاحتلال (شاهد)

الهدهد

مؤثر جدا.. شاهد ردة فعل معتمر تونسي لحظة علمه أن الشاب الذي يتحدث معه فلسطيني من قطاع غزة!

تقارير

أسوشييتد برس تروي قصة الطفلة “فاطمة” من غزة.. انتظر أبواها 8 أعوام لإنجابها وتوفيت بسبب تعسف الاحتلال (شاهد)

تقارير

قناة إسرائيلية تكشف فشل خطة إسرائيلية في قتل المئات من “حماس” عبر استدراجهم إلى الأنفاق

تقارير

الطائرات المسيرة الإيرانية .. هل كانت متهجة لغزة أم دفاعا إسرائيليا عن أجواء دولة خليجية؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا