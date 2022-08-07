مجزرة الفالوجا.. قصف إسرائيلي جديد استهدف أطفالا وحولهم لأشلاء (شاهد)

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وطن – نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مساء الأحد، مجزرة جديدة بحق الأطفال في منطقة “الفالوجا” شمال قطاع غزة.

مجزرة الفالوجا في قطاع غزة

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد سقط 5 شهداء فلسطينيين بينهم أطفال، في قصف صهيوني في منطقة “الفالوجا” شمال قطاع غزة.

اللحظات الأولى بعد مجزرة مقبرة الفالوجا شمال #غزة. شهداء أشلاء من الأطفال. pic.twitter.com/dYGoCOW1CL — Meqdad (@Almeqdad) August 7, 2022

مشهد مؤلم ( مجزرة الفالوجا )

أعتذر عن قساوة المشهد ولكن أرسلو منها نسخة لحقوق الإنسان و نسخة للمطبعين العرب

هُنا غزة #GazaUnderAttack #gazaunderattakk #gaza#غزه_تقاوم#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/8aWLnoxhcf — 𓂆 Thaer🇵🇸 (@thaerqa93) August 7, 2022

وكشف ناشطون عن أسماء شهداء مجزرة الفالوجا وهم:

ـ جميل ايهاب جميل نجم (13 عاما)

ـ جميل نجم الدين جميل نجم (4 أعوام)

ـ حامد حيدر حامد نجم (16 عاما)

ـ نظمي فايز عبد الهادي أبوكرش (14 عاما)

ـ محمد صلاح نجم (18 عاما)

واستهدف القصف الصهيوني مجموعة الأطفال داخل مقبرة الفالوجا، ما أسفر عن سقوط ٥ شهداء أصغرهم ٤ سنوات وأكبرهم ١٨ عامًا.

لحظة وصول الشهداء غالبيتهم اطفال باستهداف طائرات الاحتلال في منطقة الفالوجا شمال القطاع#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/QTrOS17Qkz — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) August 7, 2022

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة قصف الأطفال في مقبرة الفالوجا بالصواريخ الإسرائيلية، التي حولت بعضهم لأشلاء، في مشاهد صادمة مروعة.

#عاجل | عدد من الشهداء بقصف من طائرات الاحتلال لمقبرة الفالوجا شمال قطاع غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/JJJS620jrv — Tariq Dahlan (@TariqDahlan) August 7, 2022

ويأتي هذا بالتزامن مع ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل وقادة حركة “الجهاد الإسلامي” في غزة، اتفقوا على الالتزام بهدنة اعتبارا من مساء، الأحد.

هدنة في قطاع غزة

وقالت الوكالة في تقرير لها إن ذلك جاء عملا باقتراح القاهرة، وذلك بعد قصف إسرائيل لأهداف فلسطينية منذ يوم، الجمعة، مما دفع حركة الجهاد لاستهداف الأراضي المحتلة بصواريخ بعيدة المدى.

كما نقلت “رويترز” عن مصدر أمني مصري قوله، إن إسرائيل وافقت على عرض التهدئة.

مجزرة جديدة بحق الأطفال في منطقة الفالوجا شمال غزة!#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/eyA7E3jGOJ — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) August 7, 2022

في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة المصرية، إن اتفاق الهدنة المشار إليه سيدخل حيز التنفيذ الساعة مساء اليوم.

ولم يؤكد متحدثون باسم الاحتلال والجهاد الإسلامي ذلك، واكتفوا بالقول إنهم على اتصال بالقاهرة.

وكانت مصادر قالت لـ”الجزيرة” إن الإعلان يتضمن التزاما مصريا بمتابعة ملف الأسرى وخاصة الأسيرين بسام السعدي وخليل عواودة.

ووفق المصادر تتضمن التفاهمات تخفيف إسرائيل للحصار وسماحها بإدخال شاحنات وقود لمحطة الكهرباء غدا الاثنين.

وقد أوردت القناة الاسرائيلية 12 أن وفدا أمنيا مصريا وصل إلى غزة لبحث الاتفاق.

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي للقناة 12، إن هناك تقدما كبيرا نحو قرب إعلان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة.

كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد قوله، إن الأهداف تحققت ولا فائدة من استمرار العملية.