فضيحة تركي آل الشيخ مع آمال ماهر تصل بريطانيا (فيديو)

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وطن – في فضيحة جديدة لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، فيما يخص أزمته مع المطربة المصرية آمـال ماهر، وصلت تفاصيل أزمته لشوارع لندن في بريطانيا.

فضيحة تـركي آل الشيخ وصلت بريطانيا

وكانت السلطات المصرية قد سمحت لآمـال ماهر، بإحياء حفل لها في العلمين الجديدة بعد غياب طويل استمر لسنوات، في تحد واضح لتـركي آل الشيخ الذي كان يقف وراء تدمير مستقبلها ومنعها من الظهور.

استمتع الانجليز اليوم بأغنية آمال ماهر (ذرة رجولة) وصور تركي آل الشيخ، حيث تجولت شاحنتنا في ربوع لندن، وتنقلت في أكثر شوارعها اكتظاظا بالمارة والسواح العرب، وهي تصدح بهذه الأغنية الجميلة والمعبرة🎵🎙️. pic.twitter.com/HJwOBHRhbQ — شاحنة لندن (@hhsaudi34) August 6, 2022

ووصلت فضيحة “آل الشيخ” للعالمية، حيث طافت شاحنة في شوارع لندن وهي تعرض صوره، وتبث أغنية “ذرة رجولة” التي غنتها آمال ماهر في حفلها، وكانت موجهة على ما يبدو لطليقها تـركي آل الشيخ.

ويشار إلى أن الشاحنة المشار إليها تعرف باسم “شاحنة لندن”، وهي شاحنة متجولة في بريطانيا تتبع المعارضة السعودية، ويقول القائمون عليها إن مهمتها “نقل معاناة شعوبنا للمجتمع الدولي”.

جانب من متابعة المارة لشاحنتنا التي جالت شوارع لندن يوم أمس، والتي عرضت أغنية "ذرة رجولة" للفنانة آمال ماهر رفقة صور المستشار السعودي تركي آل الشيخ pic.twitter.com/Aa6OYxsZb2 — شاحنة لندن (@hhsaudi34) August 7, 2022

وأظهر المقطع الذي حظي بتفاعل واسع الشاحنة في ميدان عام بلندن، وقد عرضت على شاشة العرض الكبيرة المعلقة عليها صورا لتركي آل الشيخ، رافقها صوت آمال ماهر في أغنيتها “ذرة رجولة”.

وعلق حساب “شاحنة لندن” على المقطع الذي بثه بالقول: “استمتع الانجليز اليوم بأغنية آمال ماهر (ذرة رجولة) وصور تركي آل الشيخ.”

وتابع: “حيث تجولت شاحنتنا في ربوع لندن، وتنقلت في أكثر شوارعها اكتظاظا بالمارة والسواح العرب، وهي تصدح بهذه الأغنية الجميلة والمعبرة.”

وكشف الحساب في تغريدة أخرى: “توقفت شاحنتنا يوم أمس أمام منطقتين من الأكثر اكتظاظا بالناس في لندن، الأولى أمام Body World والثانية Marble Arch Station. واستمتع المارة بأغنية آمال ماهر “ذرة رجولة” وصور تركي آل الشيخ التي عرضت بالتزامن معها.”

توقفت شاحنتنا يوم أمس أمام منطقتين من الأكثر اكتظاظا بالناس في لندن، الأولى أمام Body World والثانية Marble Arch Station.

استمتع المارة بأغنية آمال ماهر "ذرة رجولة" وصور تركي آل الشيخ التي عرضت بالتزامن معها. pic.twitter.com/8P6c12yXRb — شاحنة لندن (@hhsaudi34) August 7, 2022

آمال ماهر تغني لتركي آل الشيخ:”ذرة رجولة”

وفي حفلها الأخير في مدينة العلمين الجديدة، والذي جاء بعد غياب طويل جدا غنت آمال ماهر، مقاطع من أغنيات ألبومها الجديد.

وكان ضمن ما غنته آمال ماهر من أغاني الألبوم المنتظر، هي أغنية بعنوان “ذرة رجولة”، والتي رأي الكثيرون أنها موجهة خصيصا لطليقها تركي آل الشيخ، الذي تسبب بنفوذه وماله في عدم ظهورها على الشاشة لفترة طويلة.

دي قادرة عالتحدي بجد 😂❤️

عاملة أغنية هتتخطف بسببها أهي 😂 pic.twitter.com/mot9SiPhUT — ما تخدلك واحدة؟ (@SoyAyat) July 30, 2022

وبمجرد أن ذكرت آمال ماهر اسم الأغنية “ذرة رجولة”، علا التصفيق في المسرح من الجمهور الذين بدا عليهم علامات الاستغراب.

لترد آمال ماهر على الجمهور الذي أبدى علامة استفهام على اسم الأغنية بقولها: “متفهمونيش غلط”.

وجاء في كلمات أغنية “ذرة رجولة” ـ أو أغاني ألبوم آمـال ماهر الجديد:” ذرة رجولة أو مسؤولية أو إنسانية.. حجات قاموسك ميعرفهاش.. والصوت اللي اتنبح وقلبي اللي اتفضح واللي ياما سرح في أحلام هبلة ومتسواش.”

كما جاء ضمن الأغنية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدا:”لكل قلب واحدة كويسة ساذجة في حبها وطيبة قلبها وانت خذلتها.. والوقت مدرسة للناس المخلصة، ولكل قلب واحدة كويسة، ساذجة في حبها وطيبة قلبها انت خذلتها.”

واعتبر العديد من النشطاء أن هذه الأغنية تحديدا “ذرة رجولة” موجهة للمستشار تركي آل الشيخ، الذي تعتبره آمـال ماهر أكبر “كابوس” عاشته في حياتها.