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فضيحة تركي آل الشيخ مع آمال ماهر تصل بريطانيا (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
تركي آل الشيخ watanserb.com
فضيحة تركي آل الشيخ في بريطانيا
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وطن – في فضيحة جديدة لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، فيما يخص أزمته مع المطربة المصرية آمـال ماهر، وصلت تفاصيل أزمته لشوارع لندن في بريطانيا.

فضيحة تـركي آل الشيخ وصلت بريطانيا

وكانت السلطات المصرية قد سمحت لآمـال ماهر، بإحياء حفل لها في العلمين الجديدة بعد غياب طويل استمر لسنوات، في تحد واضح لتـركي آل الشيخ الذي كان يقف وراء تدمير مستقبلها ومنعها من الظهور.

ووصلت فضيحة “آل الشيخ” للعالمية، حيث طافت شاحنة في شوارع لندن وهي تعرض صوره، وتبث أغنية “ذرة رجولة” التي غنتها آمال ماهر في حفلها، وكانت موجهة على ما يبدو لطليقها تـركي آل الشيخ.

ويشار إلى أن الشاحنة المشار إليها تعرف باسم “شاحنة لندن”، وهي شاحنة متجولة في بريطانيا تتبع المعارضة السعودية، ويقول القائمون عليها إن مهمتها “نقل معاناة شعوبنا للمجتمع الدولي”.

وأظهر المقطع الذي حظي بتفاعل واسع الشاحنة في ميدان عام بلندن، وقد عرضت على شاشة العرض الكبيرة المعلقة عليها صورا لتركي آل الشيخ، رافقها صوت آمال ماهر في أغنيتها “ذرة رجولة”.

وعلق حساب “شاحنة لندن” على المقطع الذي بثه بالقول: “استمتع الانجليز اليوم بأغنية آمال ماهر (ذرة رجولة) وصور تركي آل الشيخ.”

وتابع: “حيث تجولت شاحنتنا في ربوع لندن، وتنقلت في أكثر شوارعها اكتظاظا بالمارة والسواح العرب، وهي تصدح بهذه الأغنية الجميلة والمعبرة.”

وكشف الحساب في تغريدة أخرى: “توقفت شاحنتنا يوم أمس أمام منطقتين من الأكثر اكتظاظا بالناس في لندن، الأولى أمام Body World والثانية Marble Arch Station. واستمتع المارة بأغنية آمال ماهر “ذرة رجولة” وصور تركي آل الشيخ التي عرضت بالتزامن معها.”

آمال ماهر تغني لتركي آل الشيخ:”ذرة رجولة”

وفي حفلها الأخير في مدينة العلمين الجديدة، والذي جاء بعد غياب طويل جدا غنت آمال ماهر، مقاطع من أغنيات ألبومها الجديد.

وكان ضمن ما غنته آمال ماهر من أغاني الألبوم المنتظر، هي أغنية بعنوان “ذرة رجولة”، والتي رأي الكثيرون أنها موجهة خصيصا لطليقها تركي آل الشيخ، الذي تسبب بنفوذه وماله في عدم ظهورها على الشاشة لفترة طويلة.

وبمجرد أن ذكرت آمال ماهر اسم الأغنية “ذرة رجولة”، علا التصفيق في المسرح من الجمهور الذين بدا عليهم علامات الاستغراب.

لترد آمال ماهر على الجمهور الذي أبدى علامة استفهام على اسم الأغنية بقولها: “متفهمونيش غلط”.

وجاء في كلمات أغنية “ذرة رجولة” ـ أو أغاني ألبوم آمـال ماهر الجديد:” ذرة رجولة أو مسؤولية أو إنسانية.. حجات قاموسك ميعرفهاش.. والصوت اللي اتنبح وقلبي اللي اتفضح واللي ياما سرح في أحلام هبلة ومتسواش.”

كما جاء ضمن الأغنية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدا:”لكل قلب واحدة كويسة ساذجة في حبها وطيبة قلبها وانت خذلتها.. والوقت مدرسة للناس المخلصة، ولكل قلب واحدة كويسة، ساذجة في حبها وطيبة قلبها انت خذلتها.”

واعتبر العديد من النشطاء أن هذه الأغنية تحديدا “ذرة رجولة” موجهة للمستشار تركي آل الشيخ، الذي تعتبره آمـال ماهر أكبر “كابوس” عاشته في حياتها.

تركي آل الشيخ watanserb.com
رئيس هيئة الترفيه ركي آل الشيخ طليق المطربة المصرية آمال ماهر
المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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