فاجعة تصدم الجزائريين.. شرطي ينتحر أمام مركز أمني بسلاح ناري

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وطن- أقدم شرطي جزائري على الانتحار باستخدام سلاحه الفردي أمام مركز أمني، في واقعة أثارت صدمة عارمة في البلاد.

وقالت قناة “النهار”، عبر موقعها الإلكتروني، إن الشرطي المنتحر كان يخدم في مركز أمن “ولاية خنشلة” في شمال شرق الجزائر.

وفي التفاصيل، قام الشرطي (ن. ب. ه)، بـ”إطلاق النار على صدره أمام مقر أمن الولاية”.

الموت شنقًا وحرقًا وبالسم.. الانتحار في الجزائر بازدياد، فما هي الأسباب؟ pic.twitter.com/9WNbngeEF0 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 18, 2019

وهذه الحادثة فريدة في نوعها، وتشكل سابقة في الجزائر ولم يسجل حدوث شيء مشابه من قبل.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن الشرطي المنتحر “يبلغ من العمر 35 سنة، وهو أب لطفلين، ولفظ أنفاسه في موقع الحادث”.

ولم يصدر أي إعلان أو تعليق رسمي من وزارة الداخلية أو الشرطة الجزائرية بشأن هذه الحادثة.

ارتفاع كبير في معدلات الانتحار في الجزائر مؤخرا، والشباب هم الأكثر عرضة بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم أزمة السكن.. فما الذي يحدث في #الجزائر؟! pic.twitter.com/okQNa8Esk4 — ميدان | Midan (@ajmidan) July 3, 2021

وما زالت أسباب ودوافع الانتحار مجهولة، والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة، “فيما رجحت مصادر محلية أن تكون بسبب ظروف اجتماعية قاهرة”.

الجزائر كانت قد احتلت المركز الرابع في الانتحار بين الدول العربية وفقا لتقرير أعدته منظمة الصحة العاليمة في 2019.

وحلت الجزائر في المركز الثامن من حيث الانتحار بالأسلحة النارية، خلف العراق، مصر، الصومال، السودان، السعودية، المغرب، واليمن.

مباشر:🇩🇿🇩🇿

9 فيفري:

حوادث الانتحار في الجزائر: إلى أين ؟

قسنطينة:

أقدم شاب اليوم على رمي نفسه من أعلى إحدى الجسور بقسنطينة.

وهي المرة الثانية في ظرف يومين التي تشهد فيها مدينة قسنطينة حالة انتحار، بعد التي سُجلت أول أمس، من فوق إحدى المساجد.

رحمه الله. pic.twitter.com/qFeZyNrgXP — Said Touati (@epsilonov71) February 9, 2022

وفي ذلك العام، حذرت وزارة الصحة الجزائرية، من أن البلاد تشهد ما بين 500 إلى 600 حالة انتحار.

وتشير أبحاث ميدانية رصدت وحللت ظاهرة الانتحار بالجزائر، بأن الضغوط الاجتماعية وعلى رأسها المعاناة من البطالة وتراجع فرص العيش الكريم من بين أهم الأسباب التي تدفع بالشباب للانتحار.