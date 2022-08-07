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فاجعة تصدم الجزائريين.. شرطي ينتحر أمام مركز أمني بسلاح ناري

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
انتحار شرطي جزائري watanserb.com
انتحار شرطي جزائري
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وطن-  أقدم شرطي جزائري على الانتحار باستخدام سلاحه الفردي أمام مركز أمني، في واقعة أثارت صدمة عارمة في البلاد.

وقالت قناة “النهار”، عبر موقعها الإلكتروني، إن الشرطي المنتحر كان يخدم في مركز أمن “ولاية خنشلة” في شمال شرق الجزائر.

وفي التفاصيل، قام الشرطي (ن. ب. ه)، بـ”إطلاق النار على صدره أمام مقر أمن الولاية”.

وهذه الحادثة فريدة في نوعها، وتشكل سابقة في الجزائر ولم يسجل حدوث شيء مشابه من قبل.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن الشرطي المنتحر “يبلغ من العمر 35 سنة، وهو أب لطفلين، ولفظ أنفاسه في موقع الحادث”.

ولم يصدر أي إعلان أو تعليق رسمي من وزارة الداخلية أو الشرطة الجزائرية بشأن هذه الحادثة.

وما زالت أسباب ودوافع الانتحار مجهولة، والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة، “فيما رجحت مصادر محلية أن تكون بسبب ظروف اجتماعية قاهرة”.

الجزائر كانت قد احتلت المركز الرابع في الانتحار بين الدول العربية وفقا لتقرير أعدته منظمة الصحة العاليمة في 2019.

وحلت الجزائر في المركز الثامن من حيث الانتحار بالأسلحة النارية، خلف العراق، مصر، الصومال، السودان، السعودية، المغرب، واليمن.

وفي ذلك العام، حذرت وزارة الصحة الجزائرية، من أن البلاد تشهد ما بين 500 إلى 600 حالة انتحار.

وتشير أبحاث ميدانية رصدت وحللت ظاهرة الانتحار بالجزائر، بأن الضغوط الاجتماعية وعلى رأسها المعاناة من البطالة وتراجع فرص العيش الكريم من بين أهم الأسباب التي تدفع بالشباب للانتحار.

شاب يلقي بنفسه من أعلى مئذنة مسجد منتحرا بمدينة قسنطينة في الجزائر (شاهد)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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