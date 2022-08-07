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اقتصاد

سعر الليرة التركية أمام الدولار.. خبير يفجر مفاجأة غير متوقعة وموعدها نهاية العام (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الليرة التركية watanserb.com
خبير اقتصاد تركي يؤكد أن الدولار سينخفض أمام الليرة مع نهاية العام
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وطن – في توقع مثير للجدل لسعر الليرة التركية أمام الدولار، أكد الخبير الاقتصادي التركي “إنجين أفجي”، على تصريحاته السابقة بأن الدولار سينخفض أمام الليرة مع نهاية العام.

الدولار سينخفض أمام الليرة

وتأتي هذه التوقعات رغم تقدم سعر الدولار نحو 18 ليرة تركية.

وكان “إنجين أفجي” قد ادعى في فيديو سابق على قناته الشخصية على Youtube ، أن سعر الدولار سينخفض ​​إلى 6 ليرات.

وفي مقطع جديد نشره الخبير التركي أكد على نفس الأمر وقال: “أنا لا زلت أصر على توقعاتي بأن ​​الدولار سينخفض إلى أقل من 10 ليرات مع نهاية العام.”

وتابع أن تقديره الخاص لهذا الانخفاض هو ما بين 6 و 8 ليرات، وحتى أعلى من 9 ليرات.

ولفت “أفجي” بحسب موقع (dogruhabe)، إلى أنه يتم حاليا تتبع بعض الشركات التركية وسيتم فحص استثماراتهم في الخارج.

موضحا أنه “يعتقد أن رجال الأعمال الأتراك لديهم أصول بقيمة 900 مليار دولار في الخارج.”

“تخيل أن 90 مليار دولار دخلت تركيا”

وقال الخبير الاقتصادي التركي: “تخيل أن 90 مليار دولار دخلت تركيا. لن تتم العملية بين عشية وضحاها. ماذا قلنا؟ هدف إغلاق نهاية العام هو أقل من 10 ليرات.”

ولفت “أفجي” إلى أن هناك تحركات لإسقاط الليرة عبر تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج لإحداث أزمة. مشددا على أن السلطات تتعقب من وصفهم بالأعداء، موضحا أنهم سيستمرون في محاولتهم.

وتابع مهاجما تلك الفئة التي لم يسمي منها أحدا:”أخذوا أموالك وضخّموا السوق واتضح أنهم خزّنوا 24 ألف سيارة. الحكومة تكافح في كل مجال بهذا المعنى.”

هذا ونصح “إنجين أفجي” مواطنيه الأتراك بحماية مدخراتهم وأموالهم عبر الاستثمار في الذهب، وعدم شراء الدولار لأن سعره سينخفض.

الاستثمار في الذهب والليرة

وقال: “احموا استثماراتكم واستثمروا في الليرة التركية والذهب.”

وتابع: كل الدول الآن تجمع الذهب، وإذا تم جمع الذهب فالحرب قادمة. هدف نهاية العام للعملة الأجنبية هو أن تنخفض إلى أقل من 10 ليرات.”

ونصح “أفجي” مواطنيه:”دائما احموا استثماراتكم في الذهب، وثقوا في عقول الحكومة وخطوات الدولة.. وبعد هذه التطورات ستنخفض أسعار المساكن أيضا”.

ويشار إلى أن الليرة التركية هبطت إلى مستوى 18 مقابل الدولار الأميركي، قبل أيام، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر 2021.

وكان سعر الليرة التركية قد بلغ في يوليو أدنى مستوياته لهذا العام وقتها، بعد رفض المصرف المركزي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد ودعم العملة المنهارة.

وبلغ سعر الدولار وقتها 17.67 ليرة تركية، حين أعلن المصرف المركزي التركي إبقاءه على سعر الفائدة بنسبة 14%.

المصدرdogruhabe + يوتيوب
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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