رغم ارتماء الإمارات في أحضان إسرائيل.. ضاحي خلفان يحذر من كارثة مدمرة بسبب العلاقات مع الاحتلال

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وطن- وجه الإماراتي ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي ، رسالة للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل، متوقعا “كارثة مدمرة”،علما بأن الإمارات تعتبر واحدة من أكثر البلدان التي ترتمي حاليا في أحضان الاحتلال.

وقال خلفان في تغريدة عبر “تويتر”: “دعوتي من القلب لكل الدول العربية التي لها علاقات مع اسرائيل ان تجتمع لتقييم الموقف من جديد..على اسرائيل ان تكون جادة في السلام والاحترام..وإلا فلا”.

دعوتي من القلب لكل الدول العربية التي لها علاقات مع اسرائيل ان تجتمع لتقييم الموقف من جديد..على اسرائيل ان تكون جادة في السلام والاحترام..وإلا فلا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2022

ورغم تعرض غزة لعدوان إسرائيلي في الوقت الحالي، تجاهلت الإمارات إدانة هذا العدوان، واكتفت – شأنها شأن البحرين – بتحذير مواطنيهما المتواجدين في إسرائيل بتوخي الحيطة والحذر خشية من صواريخ المقاومة.

وقالت سفارة الإمارات في دولة الاحتلال في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “تدعو سفارة الدولة في تل أبيب المواطنين المتواجدين في إسرائيل بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية”.

كما دعت السفارة مواطنيها المتواجدين في إسرائيل بالتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة.

تدعو سفارة الدولة في تل أبيب المواطنين المتواجدين في إسرائيل بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. كما تدعو مواطني الدولة المتواجدين في إسرائيل بالتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على الرقم 00972549695000 أو على 0097180024. — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) August 5, 2022

يُشار إلى أنه في 15 أيلول/ سبتمبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع الاحتلال، بحضور رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني.

جاء ذلك في وقت أدانت فيه عدة دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف، والمنسق العام لعملية السلام بالشرق الأوسط، التصعيد العسكري في قطاع غزة، وسط مطالب بوقف العنف.