“الخزرجي” يكشف سبب إصرار صدام حسين على غزو الكويت وإعلانها محافظة عراقية

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وطن – كشف رئيس أركان الجيش العراقي السابق الفريق نزار الخزرجي، في الذكرى الثانية والعشرون للغزو الجيش العراقي للكويت، عن السبب الذي دفع الرئيس الراحل صدام حسين إلى الإصرار على غزو الكويت وإعلانها محافظة عراقية.

نزار الخزرجي يكشف معلومات جديدة عن غزو الكويت

وفي معرض إطلالته الاستعادية للمشهد في العراق قال “الخزرجي” في حوار لقناة “التلفزيون العربي” ضمن برنامج “وفي رواية أخرى”، إن صدام حسين قال له إبان الغزو العراقي للكويت: “إذا اضطروا تحت ضغوط لا تحتمل فسننسحب ولكنه لن يبقي للكويت كما قال معنى لدولة قائمة بشكل حقيقي.”

لماذا أصر صدام على البقاء في الكويت؟

وتابع أن هذا الموقف أدى إلى إصرار صدام على بقائه في الكويت، وإعلانه إياها محافظة عراقية، وكان ذلك في اليوم الخامس أو السادس من الاجتياح العراقي للدولة الخليجية.

واستدرك أن نزول القوات الأمريكية في الرياض غير الموقف في عقل وفكر صدام تماماً وجعل الأمر بمثابة تحدٍ زاد من تعنته.

وعبر “الخزرجي” عن اعتقاده بأن صدام كان يتصور، أنه إذا انسحب فهو انسحب لأن الأمريكميين وصلوا إلى المنطقة.

وتعنت صدام في موقفه فقام بعملية ضم للكويت معتبراً إياها المحافظة التاسعة عشر للعراق.

“العراق ليست فيتنام”

ولفت نزار الخزرجي في حديثه إلى أن غزو الكويت كان بمشورة من الحلقة القريبة لصدام ويبدو -حسب قوله- أنهم أعطوه فكرة بأن أمريكا لن تحارب بعد فيتنام. وأن والعراق لا يقارن يفيتنام فهو يستطيع أن يقاتل وأمريكا لن تجرؤ حسب تصورهم على أن تقاتل العراقيين.

وعبر الخزرجي عن اعتقاده بأن هذه الفكرة المغلوطة أثرت كثيراً عليه ـ يقصد صدام ـ ، ولذلك منذ أن نزلت القوات الأمريكية في الرياض اعتبر أن انسحابه سيفسر كخوف منهم.

حرب شاملة على العراق

وفي سياق متصل، أشار الخزرجي إلى أنه أعد في 8 أغسطس 1990 تقريرًا إستراتيجيًا عما حدث في المنطقة وتبعاته والمتوقع حدوثه، وما ستفعله القوى الكبرى.

لافتًا إلى أنه توقع وقوع حرب شاملة على العراق من جانب الدول الكبرى التي لن ترضى عما حدث.

وكشف أنه عرض محتوى تقريره في اجتماع القيادة العامة الذي حضره صدام متجهمًا، لافتًا إلى أنه تطرق إلى قدرات العراق العسكرية مقارنة بالقوى التي يتوقع أن تشن الحرب عليه وما ستقوم به.

الاجتياح العراقي

واجتاح الجيش العراقي الكويت في 2 أغسطس/آب 1990واستغرقت العملية العسكرية يومين وانتهت بإستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس.

ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 – 8 أغسطس/آب تحت اسم جمهورية الكويت ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس/آب 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت.

من هو الفريق الخرزجي؟

وكان الفريق “نزار عبد الكريم فيصل الخزرجي” رئيس أركان الجيش العراقي إبان حكم صدام حسين، وهو من مواليد الموصل 13 تشرين الثاني 1938 تخرّج في الكلية العسكرية ضابط درع عام 1958.

وفي عام 1960 تطوع في القوات الخاصة وعمل بمنصب آمر فصيل سرية لغاية عام 1964، ثم نقل إلى منصب مرافق قائد الفرقة الثانية لغاية عام 1966.

التحق بكلية الاركان وتخرج فيها عام 68. عيّن بمنصب معاون آمر فوج مظليّ، ثم نقل إلى منصب معاون ملحق عسكري في موسكو عام 1968.

وشارك الخرزجي في حرب الشمال من الحرب العراقية – الإيرانية. وفي عام 1983 نقل إلى منصب أمين سرّ عام وزارة الدفاع، ثم قائداً للفيلق الأول، بعدها في العام 1986

تمّ نقله إلى منصب معاون رئيس اركان الجيش للعمليات، ثم قائدا للفيلق الأول مرة أخرى. ثم نقل إلى منصب رئيس أركان الجيش في العام 1987 ولغاية 1990، وفي نفس السنة نقل إلى منصب مستشار في رئاسة الجمهورية في إثر غزو الكويت.