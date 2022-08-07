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رياضة

الحارس أبو جبل يشكو الفيفا بسبب النصر السعودي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الحارس أبو جبل وشكوى ضد النصر السعودي watanserb.com
الحارس أبو جبل وشكوى ضد النصر السعودي
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وطن – تقدم حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق محمد أبو جبل 33 عاماً، ضد ناديه الجديد النصر السعودي الذي تعاقد معه هذا الصيف.

وجاءت شكوى الحارس أبو جبل، بعد تراجع النصر السعودي التراجع على تلك الصفقة. تحت ضغط جماهيره، واستبداله بالتعاقد مع الكولومبي ديفيد أوسبينا كبديل عنه.

الحارس أبو جبل وشكوى الفيفا

ونشر السعودي نواف المهدي وكيل أعمال الحارس محمد أبو جبل، بياناً نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” كثرت الأحاديث والأقاويل خلال الفترة الماضية. حول الحارس أبو جبل، وكان اللاعب ملتزماً بالصمت تقديراً لاسمه ومكانة نادي الزمالك والنصر السعودي وجماهيره”.

وأردف المهدي، ” لكن هذا التوقيق يجب أن نوضح بأن اللاعب كان مرتبطاً. بعقد مع الزمالك وينتهي مع نهاية موسم 2021-2022، وفق برنامج تسجيل الدوري المصري. الذي سينتهي حتى نهاية 30 يونيو/ حزيران 2022″.

كما وأضاف، ” طبق القوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حيث من حق أي لاعب أن يوقع مع أي نادٍ بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، وكان الحارس أبو جبل. يضع دائماً الأولوية لنادي الزمالك من حيث العروض”.

عدم اعتراف النصر السعودي

وتابع وكيل الحارس أبو جبل، ” وفي ظل تعاقب اللجان المؤقتة لنادي الزمالك وعدم استقرار الوضع، لم تقدم تلك اللجان أي بوادر للتفاوض مع اللاعب بشأن تجديد عقده، فكان عليه تحديد مصيره ووجهته المقبلة. حيث تلقى العديد من العروض كان آخرها النصر السعودي”.

كما واستكمل، ” أبو جبل وقع مع النصر السعودي ويبدأ عقده مع شهر أغسطس/ آب الحالي، لكن تمديد الموسم للدوري المصري. حتى نهاية هذا الشهر، إلا أن اللاعب التزم بالعقد المبرم مع النادي السعودي ووقع مخالصة مالية مع الزمالك بذلك”.

ويضيف، ” تفاجأ الحارس أبو جبل بالرد الرسمي من نادي النصر بعدم الاعتراف بالعقد المبرم معه وبطلانه، لأسباب غير مقنعة رغم أن العقد مكتمل الأركان، كما أن المحامي حرص على طرح تسوية بينهما. يتسلم الحارس جزء من عقده ويتنازل عن المدة، لكن النصر رفض ذلك، وعرض الأخير مبلغ قليل وهو ما رفضه أبو جبل”.

الزمالك والحل مع الحارس أبو جبل

وختم حديثه، ” أصبح الحارس أبو جبل لاعباً حراً لعدم اعتراف النصر السعودي بعقوده، إلى جانب تقديمه شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، من أجل المطالبة بكامل عقده. مع النصر نتيجة التضرر الذي تعرض له اللاعب”.

وكان الزمالك قد توصل إلى اتفاق مع الحارس محمد أبو جبل للاستغناء عن خدماته، والسماح له بالرحيل إلى النصر السعودي هذا الصيف. لكن الأخير تراجع على تلك الصفقة بعد إبرام العقد معه.

المصدروطن + وكيل محمد أبو جبل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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