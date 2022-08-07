الأحد, أغسطس 7, 2022
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اقتصاد

ارتفاع.. تغير جديد بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن – شهدت أسعار الدولار داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، الأحد، تغيرا جديدا واتجهت نحو الارتفاع بعد هبوط خلال اليومين الماضيين.

سـعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

وكان محللون توقعوا ارتفاع سـعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان مع بداية تعاملات هذا الأسبوع.

وأفاد متعاملون داخل هذه السوق لـ(وطن) بارتفاع سعر الدولار إلى 569 جنيها.

بينما كان سعر العملة الخضراء أمس في السوق الموازي 567 جنيها.

جدير بالذكر أنه توجد فروق في سـعر الدولار بالسوق الموازي بالسودان؛ حسب المنطقة ومن تاجر لآخر.

ـسعر الدولار في السوادن اليوم بالبنوك

وداخل البنوك السودانية ثبت سـعر الدولار في ثاني يوم لتعاملات هذه الأسبوع.

وجاء متوسط سـعر الدولار داخل البنوك السودانية عند 567 جنيها للشراء، و 571 جنيها للبيع.

وكان محللون توقعوا أن تشهد أسعار الدولار ارتفاعا في السودان، مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي.

وأرجع المحللون هذا بسبب ارتباك المشهد الاقتصادي وشح العملة الصعبة في البلاد، مع تزايد الطلب عليها.

وهو ما يجعل سعرها يرتفع بشكل جنوني في السوق السوداء حيث يسعى البعض من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، للحصول على الدولار بأي سعر لتسيير أعمالهم الخاصة بالاستيراد.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 581 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 578 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 675 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645.81 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 151.73 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 155.89 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.95 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 156 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1502.35 جنيها.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازي (السوداء) بالسودان، لحظة بلحظة نقلا عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسوادنيين خارج بلادهم.

المصدروطن - متابعات
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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