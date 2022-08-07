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أمير سعودي منشق يفاجىء متابعيه باعتذار للملك سلمان وولي العهد وتوقعات باختطافه..ماذا قال؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أمير سعودي منشق watanserb.com
أمير سعودي منشق
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وطن- وسط ترجيح مغردين اغتياله أو اختطافه ومن ثم السيطرة على حسابه في تويتر، فاجأ الأمير السعودي المعارض والمقيم بالخارج، خالد بن فرحان آل سعود، متابعيه بتقديم اعتذار للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وتفاجأ متابعو الأمير المعارض بتغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قال فيها:” اعتذار… نظرًا لمروري بفترة عصيبة في حياتي، فقد أساءني ما صدر مني من تصريحات مسيئة في حق مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله”.

وتابع قائلا: ” وأتقدم لهما بخالص اعتذاري واسفي على ما بدر مني من سوء في حقهما. حفظهم الله ورعاهم”.

وعبر مغردون عن خيبة أملهم في موقف الأمير خالد بن فرحان لحياده عن الحق، فيما رآى آخرون احتمالية مقتله أو اختطافه وأن أحد ما قام بالسيطرة على الحساب ونشر هذه التغريدة.

وفي هذا السياق، قالت المغردة صاحبة حساب “Brooklyn”:” لقد خيبت أملنا فيك لدرجة لاتتصور ، بعد كل هذه المدة التي تدافع فيها عن الحق تتراجع وتعتذر للضالم هذآ يعني أنك تستلم ، لن أعد احترمك بعد الآن.. لاتليق بك صفة البطل ،إلتحق بصفوف الوطنجيين”.

من جانبه، قال المعارض السعودي، إسحاق الجيزاني تعليقا على تغريدة الامير خالد بن فرحان:” قد يكون اختطف وأُجبر على هذا الاعتذار أو ربما قتل والجهاز بيد شخص آخر.”

وقال حساب “حدوتة مصرية”:” والله كلامك دا خوفني ليكون حسابك اتسرق او تتعرض لضغوط تجبرك على ما لا تريد”.

وعلق حساب آخر على تغريدة الأمير خالد بن فرحان قائلا:” الرجل مختطف يبدو”.

الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود: ولي العهد خطط لاغتيال عمّه أحمد قبل خاشقجي

محاولة تغييبه كما جرى مع “خاشقجي”

وسبق أن كشف الأمير خالد بن فرحان آل سعود، المعارض السعودي المقيم في ألمانيا، عن اختفاء خمسة من أفراد العائلة الملكية عام 2018 لإدانتهم علناً تغييب الصحفي جمال خاشقجي، كما كشف أنه تعرض لمحاولة تغييب كما جرى لخاشقجي.
وكشف الأمير البالغ من العمر 41 عاماً والمقيم في ألمانيا أن السلطات السعودية كانت قد عرضت على عائلته مبلغاً هائلاً من المال إذا ما وافق أن يطير إلى القاهرة للقاء مسؤولين سعوديين في مبنى القنصلية السعودية بالقاهرة.

خطة سعودية سابقة لاختطاف الأمير خالد بن فرحان

ووفقا لتصريحات له لموقع “DW” الألماني فقد نقل له أقرباؤه أن السلطات السعودية عرفت أنه يمر بضائقة مالية وتسعى لمساعدته، ووعدت أسرته بعودته سالماً لهم بعد اللقاء. وفي هذا السياق قال الأمير خالد: “عرضت علي السلطات السعودية أكثر من 30 مرة أن التقي بهم في مبنى السفارة. لكني رفضت بشدة، لأني أعرف ما يمكن أن يجري لو ذهبت للسفارة”.
ومضى إلى القول: “قبل عشرة أيام من تغييب جمال، طلبوا من عائلتي أن تأتي بي إلى القاهرة كي أستلم منهم صكاً (بمبلغ كبير)، لكني رفضت الطلب”.

تأسيس حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية

وكان الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود قد أطلق عام 2019حركة معارضة تحت مسمى “حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية” تدعو إلى تغيير النظام في السعودية، وتكفل بحماية المعارضين الفارين منها بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي مسؤولين العام الماضي.

وأوضح الأمير خالد لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية حينها أنه يسعى إلى قيام ملكية دستورية في السعودية، وإجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة من أجل محاربة الانتهاكات المزمنة لحقوق الإنسان والظلم في البلاد.

وأضاف الأمير خالد للصحيفة أن السعودية بحاجة إلى نظام جديد كالديمقراطيات الأخرى، حيث يحق للناس انتخاب الحكومة لإنشاء سعودية جديدة.

ولفت إلى أنه يملك رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة، لكن يجب الآن التركيز على الدستور ومساعدة السعوديين في أوروبا، وفق تعبيره.

وأكد الأمير المنشق أن أفراد العائلة المالكة بيت آل سعود سيبقون رؤساء البلاد الرمزيين، تماما مثل النظام الملكي في بريطانيا، لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف.

اختطاف الأمير سلطان بن تركي

يشار إلى أنه عام 2016 تحدث مقربون من الأمير سلطان بن تركي بن عبد العزيز لصحيفة الإندبندنت عن إغراء الأمير تركي للذهاب إلى القاهرة على متن طائرة ملكية خاصة للقاء أبيه. وما جرى هو خطفه في طائرة خاصة وتسفيره إلى السعودية، حيث يعتقد أنه يعيش تحت الإقامة الجبرية في منزله. وفقد أصدقاؤه كل اتصال به.

وكشفت الصحيفة البريطانية أنها حاولت الاتصال بالسفارة وبالسلطات السعودية، إلا أنها لم تتلق رداً منهم. وقد دأبت المملكة العربية السعودية على أن تنكر بقوة قيامها بتغييب الناس.

الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود يعلق على أمر فعلته الكويت ولم تفعله بلاده

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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