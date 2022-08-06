9 أشياء يمكنك القيام بها في رحلة جوية طويلة حتى لا تشعر بالملل

- Advertisement -

وطن-عادة ما يكون السفر بالطائرة أمرًا مثيرًا دائمًا ومرغوبا فيه من قبل جميع الناس، ومع ذلك، قد يكون السفر على متن الطائرة لساعات عديدة متعبًا حقًا، ناهيك عن أنه ممل.

لذلك قدمت لك صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، 9 أشياء يمكنك القيام بها، إذا كنت مسافرا في رحلة جوية طويلة وتريد أن تتجنب الشعور بالملل قدر الإمكان.

فيما يلي 9 أشياء يمكنك القيام بها في رحلة جوية طويلة على متن الطائرة:

ووفق ما ترجمته “وطن“، فإن الجلوس لأكثر من خمس أو ست ساعات، مع وجود مقاعد في الطائرة غير مريحة (وأكثر من ذلك إذا كنا نسافر في الدرجة الاقتصادية) أمر ممل للغاية، لاسيما إذا كانت الرحلة الجوية طويلة وتقتضي استقلال الطائرة مرتين.

لهذا السبب، من الأفضل أن ترطب جسمك جيدًا وتتناول شيئًا من وقت لآخر بالإضافة إلى ارتداء ملابس مريحة والاستمتاع بوقتك.

لذلك إذا كنت على وشك ركوب طائرة للذهاب في إجازة أو كنت تخطط للقيام برحلة طويلة، على سبيل المثال، السفر إلى الولايات المتحدة أو إلى وجهة آسيوية، فيمكنك الاستمتاع في أثناء الرحلة بالأشياء التالية:

استمتع بمجالات الترفيه المتاحة على متن الطائرة: بمعنى آخر، اعتمادًا على الدرجة التي تسافر من خلالها، يمكنك الوصول إلى المسلسلات والأفلام، وحتى إذا فكرت في الأمر وشاهدت مسلسلًا قصيرا أو فيلمين على التوالي، فاعلم أنك قد استهلكت على الأقل أربع أو خمس ساعات من الرحلة.

قراءة كتاب: اشتر هذا الكتاب الذي كنت ترغب في قراءته لفترة طويلة، ومن الأفضل أن يحتوي على أكثر من 500 صفحة.

اعتمادًا على وتيرة القراءة ورغبتك في القراءة، يمكنك الاستمتاع بالوقت، ما يقلص عدد الساعات الرحلة. كما يمكنك شراء دليل إلى الوجهة التي ستزورها لتكوّن فكرة جيّدة عن ثقافة البلد الذي ستزروه.

الرد على رسائل البريد الإلكتروني: حتى إذا كنت غير متصل بالإنترنت أو في وضع الطائرة، يمكنك اغتنام الفرصة لمراجعة رسائل البريد الإلكتروني القديمة التي كان عليك الرد عليها لفترة طويلة أو مسودة رسائل البريد الإلكتروني التي تريد إرسالها بمجرد وصولك إلى وجهتك.

تنظيف هاتفك: استفد من ساعات الطيران الطويلة، لتنظيم ومسح ما لا تستحقه في ذاكرة هاتفك. احذف الرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو أو التطبيقات التي لا تستخدمها أو قم أيضًا بإنشاء مجلدات للاحتفاظ بكل شيء بطريقة منظمة، بالإضافة إلى مراجعة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك للتخلص من تلك التي لم تعد تهمك.

كرس نفسك لهوايتك المفضلة: هل تحب الرسم؟ خذ دفترًا وارسم شيئًا ما. هل تريد أن تكتب؟ حسنًا، اكتب قصص قصيرة أو قصة طويلة. هل تحب التصوير افتح تطبيق تحرير الصور على هاتفك المحمول وقم بتعديل أفضل الصور التي التقطتها مؤخرًا.

تنظيم أمتعتك اليدوية بشكل أفضل أسفل المقعد: بهذه الطريقة يمكنك تنظيم كل شيء وتجنب التسرع والارتباك عند وصولك إلى وجهتك.