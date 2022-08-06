الرئيسيةحياتنا5 سلوكيات يمكن أن تدمر العلاقة الزوجية
حياتنا

5 سلوكيات يمكن أن تدمر العلاقة الزوجية

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
سلوكيات يمكن أن تدمر العلاقة الزوجية watanserb.com
سلوكيات يمكن أن تدمر العلاقة الزوجية
- Advertisement -

وطن-لا شك في أن هناك سلوكيات تؤكد أن العلاقة بين الزوجين لا تسير بشكل جيد، وربما تكون هذه السلوكيات مقبولة إلى حد ما، لكنها علامة من علامات الاتجاه نحو طريق الانفصال وانقطاع التواصل بين الزوجين.

في الواقع، لا يسلم الزوجان من سلسلة الأكاذيب المستمرة أو عدم الثقة أو عدم الاحترام. وعلى الرغم من أن علاقة بعض الأزواج قد تكون سامة للغاية بالأساس، فإن آخرين لا يضعون حدودا للعلاقة منذ البداية؛ ما يؤدي إلى اقتراف أحد الطرفين سلوكيات قادرة على إفساد وتدمير العلاقة نهائيا وهي كالآتي:

قلق انفصال الزوجين..7 علامات تشير إلى هذا الاضطراب

التلاعب

بحسب مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فإن هذا السلوك خطير للغاية وواحد من أسوأ ما يمكن أن يحدث في العلاقة بين الزوجين. في كثير من الأحيان لا يستطيع الشخص الذي تم التلاعب به التعبير عن شعوره بالخوف من العواقب التي قد تترتب على أفعال شريكه.

كما يمكن للأشخاص المتلاعبين استخدام العبارات والتصرفات التي تجعل شريكهم يشعر بالذنب، بالإضافة إلى تحميلهم المسؤولية عن اللحظة الصعبة التي يمر بها الزوجان.

في مواجهة هذا الموقف، من المهم أن يكون لديك أشخاص موثوقين بهم يمكنهم أن يقدموا لك وجهة نظر موضوعية ومساعدتك على حل مشاكلك مع نصفك الآخر.

لا يعتبر الجنس مهما، لأن ما يؤسس لعلاقة صحية وجيّدة؛ هي المودة بين الطرفين.
لا يعتبر الجنس مهما، لأن ما يؤسس لعلاقة صحية وجيّدة؛ هي المودة بين الطرفين.

نقص فى التواصل

لا يتعلق الأمر بمجرد الحديث عن أمر ما، بل ينبغي عليك معرفة كيفية التعبير عن نفسك والتواصل والاستماع إلى الآخر. اذكر الحقائق بوضوح حتى يتفهم شريكك الموقف ويتعاطف معه، لضمان مستقبل أفضل بينكما.

عدم تقدير شريكك

لا يتعلق الأمر بقضاء اليوم كله في إرضاء شريكك، بيد أنه من المهم تكريس مفهوم الاحترام بينكما واختيار الكلمات التي نتواصل بها مع الشريك وكذلك نغمة الصوت، وفقا لما ترجمته “وطن“.

خبيرة نفسية تكشف أشياء يمكن أن تقضي على العلاقة الزوجية

ويعني هذا؛ منحهم الأهمية التي يستحقونها من خلال إجراءات بسيطة مثل إعطاء الأولوية لأرائهم عند وضع الخطط أو الاحترام عندما يتحدثون، وعدم المقاطعة ومراعاة أفكارهم وآرائهم.

إذا شعرت بأنك لست مقتنعا بما يقولوه شريكك أو لا توافق عليه، فيمكنك دحضه بسهولة ولكن باحترام وعدم السخرية منه أو تجاهله.

انعدام المبادرة

4 أشياء يجب على الأزواج القيام بها قبل الزواج

إذا كنت أحد الأشخاص الذين ينجرفون ببساطة إلى ما يقوله الشريك، من خلال الخطط التي يقترحها ولا يفعل شيئًا آخر حيال ذلك، تأكد أنك ستشعر بالتعب النفسي في أي وقت.

علاوة على ذلك، قد يتسبب هذا النوع من الكسل عاجلاً أم آجلاً في رفض الشخص الآخر، خاصةً إذا كان شخصًا نشطًا للغاية، لذلك يمكن أن تساعد المبادرة الزوجين على عدم الوقوع في موقف ممل ورتيب.

من المهم أن يكون لديك أشخاص موثوقين بهم يمكنهم أن يقدموا لك وجهة نظر موضوعية ومساعدتك على حل مشاكلك
من المهم أن يكون لديك أشخاص موثوقين بهم يمكنهم أن يقدموا لك وجهة نظر موضوعية ومساعدتك على حل مشاكلك

انعدام المودة

يقول الكثيرون أن العلاقة بين الزوجين، يمكن أن تزداد سوءًا بسبب انعدام أو نقص في العلاقات الحميمية والتواصل الجسدي، لكن لا يعتبر الجنس مهما، لأن ما يؤسس لعلاقة صحية وجيّدة؛ هي المودة بين الطرفين.

6 أشياء لا يفعلها الأزواج الأقوياء عقلياً

المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

خبيرة نفسية تكشف أشياء يمكن أن تقضي على العلاقة الزوجية

حياتنا

إليكم السبب الرئيسي للانفصال في عام 2022 وفقًا لدراسة

حياتنا

إذا كنت ستمارس العلاقة الحميمة فلا تأكل هذه الأطعمة

حياتنا

سيدة تمنع زوجها من ممارسة العلاقة الحميمة معها 20 عاماً.. والسبب صادم!

حياتنا

تقرير طبّي حديث خاص بالرّجال .. مثلث “فياجرا” طبيعية تناوله يمنحكم الحياة الزوجية التي تحلمون بها

حياتنا

شاهد| بعد شهرين من طلاقها.. ​حليمة بولند تتحدث عن العلاقة الزوجية والممارسات الحميمية!

حياتنا

داعية سوداني يثير جدلاً بفتوى “رضاعة الزوج لثدي زوجته”.. ومغرّدون: “الحكومة ترضع فينا 30 سنة”!

حياتنا

زوج مصري يصوّر علاقته الحميمة مع زوجته ويشاهدها مع أصدقائه .. هكذا انتقمت ثأرًا لشرفها

حياتنا

“أجرأ” 10 تصريحات للدكتورة هبة قطب بشأن الجنس

حياتنا

4 أمور ترفضها المرأة بشكل قاطع خلال العلاقة الحميمة!

حياتنا

8 فوائد مذهلة للعلاقة الحميمة المنتظمة

حياتنا

[شاهد] “عالِم أزهري” يبيح تصوير العلاقة الجنسية بين الزوجين بدلاً من مشاهدة الأفلام الإباحية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

اعتقال موسى الخنيزي بطل قضية خاطفة الدمام لهذا السبب!

برشلونة في حرج أمام الرأي العام بسبب عمولة وكيل ليفاندوفسكي

بعد القبلة ووصلات الغزل أمام الجميع.. حمو بيكا يكشف سر حب هيفاء وهبي له! (فيديو)

إصابة عدد من الركاب.. هذا ما حدث لطائرة كويتية اخترقت مسار طائرة “إيرباص 380” (شاهد)

9 أشياء يمكنك القيام بها في رحلة جوية طويلة حتى لا تشعر بالملل

إعلامي جزائري يحرج فيصل القاسم بعد سخريته من تيار المقاومة!

سرايا القدس تطلق عملية “وحدة الساحات” ردا على العدوان الإسرائيلي وتعلن قصف تل أبيب

روبي تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي وسبب مقاطعة عائلتها لها! (فيديو)

“مجتهد” ينشر تفاصيل صادمة وجديدة عن هوية قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

تفاصيل جديدة في اغتصاب مصرية على يد والدها وصديقه.. تنويم مغناطيسي وفيديو جنسي وطلب مفاجئ من الفتاة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا