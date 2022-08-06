مونديال قطر يرفع أسعار الغرف الفندقية بالأحساء السعودية بنسبة 700%

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وطن- في إطار المنافع الاقتصادية الضخمة التي سيحققها مونديال قطر2022 للدول الخليجية، كشفت صحيفة “اليوم” السعودية في تقرير لها أن اقتراب موعد المونديال المقرر إقامته في نوفمبر /تشرين الثاني المقبل أدى لارتفاع أسعار الفنادق والوحدات السكنية في محافظة الإحساء السعودية.

ووفقا للتقرير، فإن أسعار الفنادق والوحدات السكنية في محافظة الأحساء، ارتفعت بنسبة تتراوح بين 390 – 700 %، إذ بلغت أسعار الفنادق في نوفمبر نحو 1881 – 4275 ريالا، مقابل 230 – 700 ريال، في أغسطس 2022، بينما سجلت أسعار الوحدات خلال المونديال زيادة كبيرة وصلت إلى 950 -2000 ريال، مقابل 160 – 405 ريالات بزيادة تتراوح بين 390 – 490 %.

ارتفاع أسعار الفنادق والوحدات السكنية مرتبط بالعرض والطلب

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة السياحية الوطنية السابق، باتحاد الغرف السعودية، د. عبداللطيف العفالق قوله: “إن ارتفاع أسعار الغرف الفندقية خلال مونديال قطر مرتبط بالعرض والطلب، فيما لا تقتصر الزيادة في الأسعار على محافظة الأحساء، لكنه يشمل قطر أيضًا، مشيرًا إلى أن الكثير من الاستثمارات تم ضخّها في قطاع السياحة منذ فترة طويلة من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة من المشجعين خلال حدث كأس العالم، لا سيما أن الأحداث القصيرة وذات الكثافة المرتفعة تتطلب زيادة السعة الاستيعابية في قطاع الإيواء، مما يستدعي ضخ الاستثمارات، وبالتالي تضخم الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب”.

وأضاف العفالق: “إن الغرف الفندقية في محافظة الأحساء ستكون محدودة مقارنة بملايين المشجعين خلال المونديال، مما يدفع المستثمرين في القطاع السياحي لزيادة الغرف الفندقية، ويرفع من التكاليف الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الارتفاع لن يقتصر على الغرف الفندقية، لكنه يمتد إلى العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل وسائل النقل، نظرًا للازدحام الشديد في الحركة المرورية بالمنافذ الحدودية وزيادة فترات الانتظار”.

وأشار إلى أن الجهات العاملة في صناعة السياحة بمحافظة الأحساء تفاعلت مع الحدث العالمي، فيما حرصت وزارة السياحة على تهيئة الأجواء، ووضع خطط مع الجهات العامة مع شركات النقل لتوفير وسائل النقل للسياح بالمحافظة، خلال المونديال، لتسهيل حضور المباريات، فضلا عن تشكيل لجان من الجهات العاملة في القطاع السياحي، لافتًا إلى أن المونديال فرصة لتعريف العالم بمحافظة الأحساء باعتبارها إحدى الوجهات السياحية، وكوجهة ثقافية، مما يزيد من شهرتها على الصعيد العالمي، ويحقق مكاسب سريعة خلال فترة إقامة كأس العالم الذي يمتد لنحو شهر.

شركات طيران خليجية ستسير أكثر من 180 رحلة يومية إلى قطر

وكانت الخطوط الجوية القطرية قالت سابقا إن شركات طيران خليجية أخرى ستسيّر أكثر من 180 رحلة مكوكية يومية إلى قطر خلال كأس العالم لكرة القدم هذا العام، ما يسمح للجماهير بالسفر من مدن قريبة قبل المباراة والعودة في نهاية اليوم.

وصرح أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في مؤتمر صحفي، بأن شركة فلاي دبي الإماراتية والطيران العماني والخطوط الجوية الكويتية والخطوط السعودية ستسيّر رحلات مكوكية، وأن شركتي الاتحاد للطيران والعربية للطيران في الإمارات قد تنضمان أيضا.

توقعات باستقبال 1.2 مليون زائر

وتأمل قطر أن تجتذب البطولة ما يقرب من 1.2 مليون زائر، وهو عدد يعادل تقريبا نصف سكانها، ما يشكل تحديا لوجستيا وأمنيا.

وأوضح الباكر أن فلاي دبي ستسيّر ما يصل إلى 60 رحلة يومية من دبي لنقل نحو 2500 مشجع، بينما ستسيّر شركة الطيران العماني ما يصل إلى 48 رحلة يومية من مسقط لنقل حوالي 3400 مشجع.

وصرح إبراهيم الكوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية، بأن الشركة ستسيّر ما يصل إلى 60 رحلة يومية لنقل حوالي 10 آلاف مشجع من الرياض وجدة. وستسيّر الخطوط الجوية الكويتية ما يصل إلى 20 رحلة في اليوم لنقل نحو 1700 مشجع.

وستتيح الرحلات المكوكية للمشجعين في الخارج تفادي الإقامة المكلفة والمحدودة في قطر من خلال الإقامة في أماكن أخرى بالخليج. ويقول منظمو البطولة إنهم سيوفرون ما يصل إلى 130 ألف غرفة، بما في ذلك غرف الفنادق.