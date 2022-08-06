“ملك الوحوش” الإماراتي في قبضة الأمن العماني وننشر الفيديو المحذوف

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وطن- ألقت السلطات العمانية القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل في الإمارات ويدعى “بوذياب” ويلقب بـ”ملك الوحوش”، عقب قيامه بفعل خطير مخالف في سلطنة عمان ونشره عبر فيديو بالسوشيال ميديا.

شرطة عمان السلطانية تقبض على “ملك الوحوش” الإماراتي

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت في بيان لها، إلقائها القبض على سائح ـ لم تذكر جنسيته ـ واستوقافه.

قيادة شرطة محافظة ظفار تستدعي سائح وتستوقفه بعد أن تم تداول مقطع مرئي يوضح مجازفته بالسير على حافة جبل معرّضًا نفسه للخطر، وتُستكمل بحقه الإجراءات القانونية#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/Ia2MvMfXOZ — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 5, 2022

وجاء ذلك بعد أن تم تداول مقطع مرئي يوضح مجازفة هذا السائح بالسير على حافة جبل معرّضًا نفسه للخطر.

ونفذت عملية استدعائه وضبطه بواسطة قيادة شرطة محافظة ظفار، التي تستكمل بحقه الإجراءات القانونية حاليا.

وفيما لم تعلن شرطة عمان السلطانية عن اسم السائح المشار إليه أو جنسيته، إلا أن الصورة التي أرفقتها الشرطة بتغريدتها كشفت عن هويته.

🎥 متداول: ما رأيكم بهذا الاستهتار؟! pic.twitter.com/Bi08wvTiUq — بــــرق للأخبار 🇴🇲 (@OMNNews) August 5, 2022

وبمطابقة صورة السيارة بمقطع فيديو حديث للإماراتي “بوذياب”، اتضح أنها نفس السيارة وأنه هو من تم إيقافه في السلطنة.

مغامرة خطيرة لـ”بوذياب” على جبل سمحان

وكان ما يسمى أو يطلق على نفسه “ملك الوحوش” الإماراتي، قد نشر مقطعا على “سناب شات”، وثق قيامه بمغامرة خطيرة على جبل سمحان في محافظة ظفار.

حيث تعمد “بوذياب” صعود الجبل بسيارته إلى قمة مرتفعة، رفقة مرشد من ظفار والذي كان يحذره في المقطع من السقوط.

وأظهر المقطع الذي لاقى استنكارا واسعا ووصف صاحبه بـ”المستهتر”، سيارة “ملك الوحوش” وهي تجتاز حافة ضيقة على قمة شاهقة بجبل سمحان في ظفار، ليقف عندها.

جدير بالذكر أنه لم يصدر حتى اللحظة أي بيان أو تعليق من الإماراتي “بوذياب”، على حادث إيقافه في سلطنة عمان.

ويبدو أنه تم حذف الفيديو الذي وثق المغامرة بسيارته فوق جبل سمحان، من حسابات “ملك الوحوش” على مواقع التواصل.

ويتابع “أبو ذياب” أكثر من 2 مليون شخص على ”تيك توك“ وأكثر 133 ألف متابع عبر ”انستغرام“.

ونال “ملك الوحوش” الإماراتي شهرته عبر مواقع التواصل من خلال تعامله مع بعض الحيوانات المفترسة ومحاولة مواجهتها وترويضها.

وبينما هاجم العديد من العمانيين المغامر الإماراتي “بوذياب” ووصفوا تصرفه بالمستهتر، دافع عنه آخرون.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”هذا مغامر مشهور اماراتي وصاحب حديقه حيوانات مثل الاسود والنمور النادرة والضباع وغيره.”

وتابع موضحا:”بأمانة إنسان محترم وذو محتوى جميل ورائع وشخص قمة فالثقافة.. فلا نرمي الكلام بدون ما نعلم.. هذي احد مغامراته في صلالة وللترويج لها وانا من الاشخاص المتابعين له في السناب.”

فيما اقترح “أبو شهاب المعمري”:”ليش ما نضبط المكان مع سياج وشبك معدني للحماية في الاسفل ونستثمر الموقع لمهوسي التصوير في الاماكن الخطرة مع لوحة سياحية انيقة.. بدل من المعاقبة وسن العقوبات ندرس المشكلة ونستفيد منها بشكل ايجابي.”