السبت, أغسطس 6, 2022
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“ملك الوحوش” الإماراتي في قبضة الأمن العماني وننشر الفيديو المحذوف

باسل النجار
كتب باسل النجار
ملك الوحوش watanserb.com
ملك الوحوش
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وطن- ألقت السلطات العمانية القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل في الإمارات ويدعى “بوذياب” ويلقب بـ”ملك الوحوش”، عقب قيامه بفعل خطير مخالف في سلطنة عمان ونشره عبر فيديو بالسوشيال ميديا.

شرطة عمان السلطانية تقبض على “ملك الوحوش” الإماراتي

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت في بيان لها، إلقائها القبض على سائح ـ لم تذكر جنسيته ـ واستوقافه.

وجاء ذلك بعد أن تم تداول مقطع مرئي يوضح مجازفة هذا السائح بالسير على حافة جبل معرّضًا نفسه للخطر.

ونفذت عملية استدعائه وضبطه بواسطة قيادة شرطة محافظة ظفار، التي تستكمل بحقه الإجراءات القانونية حاليا.

وفيما لم تعلن شرطة عمان السلطانية عن اسم السائح المشار إليه أو جنسيته، إلا أن الصورة التي أرفقتها الشرطة بتغريدتها كشفت عن هويته.

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وبمطابقة صورة السيارة بمقطع فيديو حديث للإماراتي “بوذياب”، اتضح أنها نفس السيارة وأنه هو من تم إيقافه في السلطنة.

مغامرة خطيرة لـ”بوذياب” على جبل سمحان

وكان ما يسمى أو يطلق على نفسه “ملك الوحوش” الإماراتي، قد نشر مقطعا على “سناب شات”، وثق قيامه بمغامرة خطيرة على جبل سمحان في محافظة ظفار.

حيث تعمد “بوذياب” صعود الجبل بسيارته إلى قمة مرتفعة، رفقة مرشد من ظفار والذي كان يحذره في المقطع من السقوط.

وأظهر المقطع الذي لاقى استنكارا واسعا ووصف صاحبه بـ”المستهتر”، سيارة “ملك الوحوش” وهي تجتاز حافة ضيقة على قمة شاهقة بجبل سمحان في ظفار، ليقف عندها.

جدير بالذكر أنه لم يصدر حتى اللحظة أي بيان أو تعليق من الإماراتي “بوذياب”، على حادث إيقافه في سلطنة عمان.

ويبدو أنه تم حذف الفيديو الذي وثق المغامرة بسيارته فوق جبل سمحان، من حسابات “ملك الوحوش” على مواقع التواصل.

ويتابع “أبو ذياب” أكثر من 2 مليون شخص على ”تيك توك“ وأكثر 133 ألف متابع عبر ”انستغرام“.

ونال “ملك الوحوش” الإماراتي شهرته عبر مواقع التواصل من خلال تعامله مع بعض الحيوانات المفترسة ومحاولة مواجهتها وترويضها.

وبينما هاجم العديد من العمانيين المغامر الإماراتي “بوذياب” ووصفوا تصرفه بالمستهتر، دافع عنه آخرون.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”هذا مغامر مشهور اماراتي وصاحب حديقه حيوانات مثل الاسود والنمور النادرة والضباع وغيره.”

وتابع موضحا:”بأمانة إنسان محترم وذو محتوى جميل ورائع وشخص قمة فالثقافة.. فلا نرمي الكلام بدون ما نعلم.. هذي احد مغامراته في صلالة وللترويج لها وانا من الاشخاص المتابعين له في السناب.”

فيما اقترح “أبو شهاب المعمري”:”ليش ما نضبط المكان مع سياج وشبك معدني للحماية في الاسفل ونستثمر الموقع لمهوسي التصوير في الاماكن الخطرة مع لوحة سياحية انيقة.. بدل من المعاقبة وسن العقوبات ندرس المشكلة ونستفيد منها بشكل ايجابي.”

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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